Trending Entertainment News Today : Alia Bhatt dit : « Ne me regarde pas » ; Aryan Khan rompt la pause d’Instagram ; Kareena Kapoor Khan se fait honter du corps et plus

Le monde du divertissement a été très excitant aujourd’hui et nous vous apportons un résumé de toutes les nouvelles tendances de Bollywood du jour. D’Alia Bhatt réagissant aux trolls disant: “Si vous ne m’aimez pas, ne me regardez pas” au fils de Shah Rukh Khan, Aryan Khan, brisant la pause d’Instagram à Kareena Kapoor Khan vieillissant et honteuse, voici un aperçu du haut nouvelles tendances de divertissement aujourd’hui.

Après Kareena Kapoor Khan, l’actrice de Brahmastra Alia Bhatt dit : “Si vous ne m’aimez pas, ne me regardez pas”

La star de Brahmastra, Alia Bhatt, a maintenant rompu son silence sur le fait qu’elle était trollée en tant qu’enfant star et a réitéré les paroles de Kareena Kapoor Khan: “Si vous ne m’aimez pas, ne me regardez pas.” Découvrez l’histoire complète ici.

Aryan Khan partage de superbes photos avec AbRam et Suhana ; les fans l’appellent la réplique de Shah Rukh Khan

Aryan Khan a posté des photos heureuses avec ses frères et sœurs AbRam et Suhana Khan et les fans ne pouvaient s’empêcher de devenir gaga sur Aryan étant une réplique de son père. Shah Rukh Khan a également réagi aux images. Découvrez l’histoire complète ici.

Vijay Deverakonda réagit à la tendance “Boycott Liger” ; dit qu’il fait confiance à Dieu et a les bénédictions de sa mère

La star d’Arjun Reddy, Vijay Deverakonda, est devenue la dernière célébrité ciblée par les internautes qui ont maintenant appelé au boycott de son film tant attendu Liger. En réponse, Vijay a déclaré qu’il faisait confiance à Dieu et avait les bénédictions de sa mère. Découvrez l’histoire complète ici.

Taapsee Pannu qualifie Kangana Ranaut de « contemporain que je respecte vraiment » ; se demande comment Koffee With Karan est devenu une validation pour les acteurs

Alors que Taapsee Pannu avait eu recours au silence comme la meilleure réponse aux moqueries de Kangana Ranaut, l’actrice de Dobaaraa a récemment parlé de l’actrice de Dhaakad qu’elle avait précédemment qualifiée de “non pertinente” pour sa vie. Elle s’est également demandée quand l’émission de chat populaire de Karan Johar, Koffee With Karan, est devenue une validation pour les acteurs. Découvrez l’histoire complète ici.

Premières photos de Sonam Kapoor : Maasi Rhea Kapoor incapable de retenir ses larmes

Sonam Kapoor et Anand Ahuja sont devenus parents le 20 août 2022. L’actrice a donné naissance à un petit garçon et depuis, le Kapoor Khandaan fête la nouvelle. Rhea Kapoor a maintenant partagé les premières photos de bébé. Découvrez l’histoire complète ici.

Jacqueline Fernandez amoureuse de l’acteur de The Next 365 Days Michele Morrone après avoir été liée à l’escroc Sukesh Chandrashekhar ?

Après avoir été lié à l’escroc Sukesh Chandrashekhar, l’acteur de Bollywood Jacqueline Fernandez serait en couple avec la star de 365 Days, Michele Morrone. Découvrez l’histoire complète ici.