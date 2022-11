Trending Entertainment News Today: Aishwarya Rai Bachchan accusé d’être trop protecteur envers Aaradhya, Urfi Javed riposte à Chetan Bhagat et plus encore

Aishwarya Rai Bachchan a de nouveau été accusée d’avoir tenu la main de sa fille Aaradhya alors qu’elle venait pour l’anniversaire des fils de Riteish Deshmukh et Genelia. Urfi Javed a fustigé Chetan Bhagat sur ses histoires Insta. Vikram Gokhale n’est plus. Le vétéran est décédé à Pune en raison d’une défaillance de plusieurs organes. Ayushmann Khurrana dit à Karan Johar de donner à M. Faisu un premier film avec Dharma Productions.

Aishwarya Rai Bachchan accusée d’avoir tenu la main d’Aaradhya

Aishwarya Rai Bachchan a de nouveau été trollé pour avoir tenu la main d’Aaradhya alors que les deux sont arrivés pour la fête des fils de Riteish Deshmukh. Les gens ont dit qu’il était grand temps qu’Aaradhya obtienne un peu d’espace de sa maman surprotectrice.

Urfi Javed réplique à Chetan Bhagat

Urfi Javed s’en est pris à Chetan Bhagat. L’auteur a dit qu’elle distrait la jeunesse indienne. Il a dit qu’elle trompait la jeunesse indienne. Urfi Javed dans une série de captures d’écran l’a critiqué en disant qu’il faisait la promotion de la “culture du viol” en blâmant toujours les femmes.

Vikram Gokhale est décédé

Vikram Gokhale n’est plus. L’acteur vétéran est décédé à l’âge de 77 ans. Il souffrait d’une défaillance multiviscérale. Vikram Gokhale avait été admis dans un hôpital de Pune pendant 20 jours. Des célébrités de Bollywood comme Akshay Kumar, Ajay Devgn et d’autres ont présenté ses condoléances à sa disparition. Débutant sa carrière au théâtre, Vikram Gokhale s’est révélé être un pilier des films marathi et hindi.

Lire la suite: RIP Vikram Gokhale: Akshay Kumar, Anupam Kher et d’autres stars expriment leur chagrin suite à la mort de l’acteur vétéran [View Tweets]

Drishyam 2 domine Bhediya au box-office

Bhediya a obtenu une ouverture de Rs 6,75 crores au box-office. D’autre part, Ajay Devgn et Drishyam 2 de Tabu ont gagné Rs 7,50 crores lors de son deuxième vendredi. La suite de Drishyam a franchi Rs 100 crores au box-office. Bhediya voit également un pic dans les chiffres.

Lire la suite: Collections au box-office Drishyam 2 vs Bhediya: Ajay Devgn OVERPOWERS Varun Dhawan-Kriti Sanon vedette malgré le huitième jour [Full report]

Jhalak Dikhhla Jaa 10 : Faisal Shaikh fera ses débuts avec Karan Johar ?

Sur Jhalak Dikhhla Jaa 10, la danse de Faisal Shaikh a impressionné Ayushmann Khurrana qui est venu promouvoir son film, An Action Hero. Il a fait quelques cascades avec Faisal et a été très impressionné par lui. Ayushmann Khurrana a dit à Karan Johar de lancer Faisal dans des films et le cinéaste a dit Zaroor.

Manushi Chhillar rejoint le casting de Bade Miyan Chote Miyan

Manushi Chhillar serait l’une des femmes principales de Bade Miyan Chote Miyan. Le film a Akshay Kumar et Tiger Shroff en tête. Le film, réalisé par Ali Abbas Zafar, sortira en décembre 2023. Il semble que Manushi Chhillar soit l’une des trois femmes principales de l’artiste à gros budget. Cela a été rapporté par Pinkvilla.

Prakash Raj soutient Richa Chaddha dans le tweet de Galwan

Richa Chaddha a reçu une immense critique pour son tweet sur Galwan. Prakash Raja a tweeté son soutien. Il a écrit : “Je ne m’attendais pas à ça de votre part @akshaykumar après avoir dit que @RichaChadha est plus pertinent pour notre pays que vous monsieur…”