Trending Entertainment News Today: Aamir Khan s’excuse après le flop de Laal Singh Chaddha; Rhea Chakraborty massivement trollé pour avoir porté une tenue audacieuse et plus

Le monde du divertissement a été très excitant aujourd’hui et nous vous apportons un résumé de toutes les nouvelles tendances de Bollywood du jour. D’Aamir Khan s’excusant après l’échec de Laal Singh Chaddha au box-office à Rhea Chakraborty se faisant massivement troller pour avoir porté une tenue audacieuse, voici un aperçu des principales nouvelles tendances du divertissement aujourd’hui.

Katrina Kaif dévoile ENFIN les raisons pour lesquelles elle a eu un mariage privé avec Vicky Kaushal

Katrina Kaif a enfin parlé de son mariage privé avec Vicky Kaushal au Rajasthan. L’actrice de Tiger 3 a qualifié son mariage de magnifique et a révélé qu’elle en était heureuse. Voici ce que Katrina avait à dire sur son mariage secret. Découvrez l’histoire complète ici.

Kartik Aaryan a-t-il retrouvé l’amour après sa rupture avec Sara Ali Khan ?

Dans l’émission Koffee With Karan 7 de Karan Johar , Karan avait confirmé que Kartik Aaryan et Sara Ali Khan étaient en couple et plus tard, ils se sont séparés. L’acteur révèle désormais qu’il est célibataire ou non. Découvrez l’histoire complète ici.

Rhea Chakraborty massivement trollé pour avoir porté une tenue scintillante audacieuse à épaules dénudées

Rhea Chakraborty a toujours été la cible facile après la mort de Sushant Singh Rajput. L’actrice a récemment été trollée pour avoir porté une tenue révélatrice et les internautes la critiquent fortement. Découvrez l’histoire complète ici.

Aamir Khan Productions s’excuse après l’échec de Laal Singh Chaddha au box-office ?

Laal Singh Chaddha a échoué au box-office. Est-ce pour cette raison qu’Aamir Khan s’excuse auprès de ses fans à travers le récent post ? Fans de merveilles. Découvrez l’histoire complète ici.

Sushmita Sen réagit à la décision de Charu Asopa et Rajeev Sen d’annuler leur divorce

Sushmita Sen est heureuse de voir que le conflit conjugal entre son frère Rajeev Sen et Charu Asopa est terminé. Elle a versé de l’amour sur eux et sur le bébé Ziana après l’annonce de la réconciliation. Découvrez l’histoire complète ici.