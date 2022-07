Trending Entertainment News: Shah Rukh Khan étreignant Nayanthara le jour de son mariage, les photos de baby bump d’Alia Bhatt deviennent virales et plus encore

Le monde du divertissement a été très excitant aujourd’hui et nous vous apportons un résumé de toutes les nouvelles tendances de Bollywood du jour. D’Alia Bhatt affichant sa bosse de bébé, Shah Rukh Khan étreignant Nayanthara, Hrithik Roshan emmène Saba Azad sur un long trajet en voiture et plus encore; Voici un aperçu des principales nouvelles de divertissement tendance aujourd’hui.

Hrithik Roshan emmène Saba Azad sur un long trajet

Hrithik Roshan et Saba Azad ont fait un long rendez-vous dans le style ZNMD avec une luxueuse Morgan. Saba Azad a partagé une vidéo en ligne de la même chose. Les fans sont gaga de leurs vacances parisiennes. Dans la vidéo, Saba Azad n’a pas révélé son visage ni celui de Hrithik Roshan. Au lieu de cela, elle a offert à tout le monde une vue panoramique de Paris. Lis.

Les photos de la bosse du bébé d’Alia Bhatt des ensembles de Heart Of Stone ont fuité

Alia Bhatt a récemment terminé le tournage de son premier film à Hollywood, Heart of Stone. La petite bosse de bébé d’Alia Bhatt peut être vue dans les images divulguées des décors de Heart of Stone en ligne. Alia Bhatt a l’air féroce avec le baby bump. L’actrice est vue dans un avatar un peu robuste. Elle porte une salopette vert olive avec des bottes noires et donne l’impression d’être une guerrière / justicière. Lis.

Shah Rukh Khan embrasse Nayantara le jour de son mariage

Shah Rukh Khan et Nayanthara se sont associés pour leur premier film ensemble Jawaan. Shah Rukh Khan a assisté à ce mariage intime de Nayanthara et Vignesh Shivan. Shah Rukh Khan a étreint Nayanthara et cette jolie photo franche a excité les fans. Lis

Ranbir Kapoor et Alia Bhatt enceinte MISS Neetu Kapoor fêtes d’anniversaire à Londres

L’actrice à feuilles persistantes de Bollywood, Neetu Kapoor, a eu un an de plus et a célébré sa journée spéciale avec sa famille vendredi. Le fils de Neetu, Ranbir Kapoor, et sa belle-fille, Alia Bhatt, manquent la fête d’anniversaire en raison de leur horaire de travail chargé. La fille de Neetu, Riddhima Kapoor Sahni, a partagé des photos des célébrations d’anniversaire et a mentionné que Ranbir et Alia manquaient à la famille un jour spécial. Lis.

Alia Bhatt n’est-elle pas sûre de Deepika Padukone ?

La déclaration d’Alia Bhatt sur Koffee With Karan 7 de Sanjay Leela Bhansali lui promettait 4 films alors que Deepika Padukone en a fait 3 avec lui a de nouveau suscité un débat sur le népotisme. Les trollers claquent fortement Alia Bhatt pour sa comparaison avec Deepika Padukone. Lis.