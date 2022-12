Trending Entertainment News : Shah Rukh Khan-Deepika Padukone font la promotion de Pathaan à FIFA 2022 ; Abhishek Bachchan tagué ‘Besharam’ et plus

La journée touche à sa fin, donc une dose de toutes les nouvelles de divertissement les plus populaires et les plus tendances est un must. Aujourd’hui, c’était le jour de la FIFA alors que la finale de la Coupe du monde se jouait entre l’Argentine et la France. De nombreuses stars comme Shah Rukh Khan, Deepika Padukone et d’autres étaient au Qatar pour la même chose. En dehors de cela, la vidéo d’Abhishek Bachchan et Aishwarya Rai Bachchan de la ligue Pro Kabbadi est devenue virale. La star de KGF 2, Yash, a également fait la une des journaux alors que les fans ne pouvaient s’empêcher de s’extasier sur son humble geste. Voici un aperçu de toutes les mises à jour les plus importantes et les plus tendances de la journée.

Entertainment News: Shah Rukh Khan-Deepika Padukone fait la promotion de Pathaan lors de la finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2022

Alors que la finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 se déroulait entre l’Argentine et la France, Shah Rukh Khan et Deepika Padukone ont fait la promotion de leur prochain film Pathaan. Deepika a dévoilé le trophée de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 pendant que SRK discutait avec Wayne Rooney.

“#Pathaan c’est le mec qui appelle à la dernière minute quand vous êtes tous coincés, quand vous ne trouvez pas de solution !” : #ShahRukhKhan #FIFAFinalWithPathaan pic.twitter.com/UrJAyQejnI Shah Rukh Khan Warriors FAN Club (@TeamSRKWarriors) 18 décembre 2022

Abhishek Bachchan appelé Besharam

Abhishek Bachchan, Aaradhya Bachchan et Aishwarya Rai Bachchan étaient sur un nuage 9 alors que leur équipe Jaipur Pink Panthers soulevait le trophée de la Pro-Kabaddi League. Une vidéo est devenue virale montrant Abhishek Bachchan serrant Aishwarya Rai Bachchan dans ses bras. Beaucoup l’ont trollé pour la même chose et l’ont appelé ‘Besharam’. Beaucoup sont également venus à sa défense.

KGF 2 Yash montre son côté humble

La superstar de Kannada, Yash, a une fois de plus conquis tout le monde avec son récent geste doux envers les fans. Une vidéo est devenue virale dans laquelle la star de KGF peut être vue en train de prendre des selfies avec près de 700 fans.

Bigg Boss 16 : Sumbul Touqeer Khan et Tina Datta s’affrontent massivement

Aujourd’hui, dans Bigg Boss 16, les fans ont assisté à une confrontation entre Sumbul Touqeer Khan et Tina Datta. Cette dernière a interrogé la première sur son titre de capitaine et l’actrice d’Imlie le lui a rendu. Ils se sont disputés des chocolats.

J-Hope de BTS déclare qu’il a élevé Jungkook, Jimin et Kim Taehyung

J-Hope a visité une exposition à Tokyo et a partagé son point de vue sur la ligne Maknae de BTS. Il a fièrement déclaré qu’il était celui qui avait élevé Jungkook, Jimin et Kim Taehyung. ARMY est émotif sur la même chose.

Regardez la vidéo de -Hope ci-dessous :

La façon dont Hobi n’arrêtait pas de les regarder fièrement et de dire “Je les ai élevés… je l’ai élevé… je l’ai élevé aussi” OH MON CŒUR IL EST SI PRÉCIEUX ??pic.twitter.com/1oWkRJbV6O Shirley ? (@winterbeartaete) 18 décembre 2022

Le selfie ensoleillé d’Alia Bhatt attire l’attention

La nouvelle maman Alia Bhatt, qui est maintenant un peu moins active sur les réseaux sociaux car elle est occupée par ses devoirs de maman, a traité ses fans avec un selfie ensoleillé aujourd’hui. Avec des rayons regardant ses joues, elle était belle et comment. Découvrez sa photo ici.