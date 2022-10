Trending Entertainment News: Shah Rukh Khan à la fête de Diwali, Salman Khan-Kangana Ranaut à la fête d’anniversaire d’Aayush Sharma et plus encore

Et avec ça, un autre jour mord la poussière. Mais avant ça, Shah Rukh Khan, Salman Khan, Kangana Ranaut, Ram Setu et Dieu merci et d’autres ont fait la une des journaux dans le monde du divertissement. Shah Rukh Khan, qui a maintenu un profil bas, a assisté à la fête de Diwali dont les photos intérieures ont mis les fans en émoi. Salman Khan et Kangana Ranaut ont été repérés à Fête d’anniversaire d’Aayush Sharma dans la ville. Akshay Kumar et Sidharth Malhotra-Ajay DevgnRam Setu et Thank God sont sortis et le public a partagé ses critiques. Et bien plus encore. Rattrapons-nous.

Salman Khan et Kangana Ranaut assistent à l’anniversaire d’Aayush

Aayush Sharma a un an de plus et une fête a été organisée pour ses amis et sa famille dans la ville. Arbaaz Khan, Salman Khan, Kangana Ranaut et d’autres célébrités ont assisté aux célébrations d’anniversaire. Kangana Ranaut est apparue dans une robe moulante rouge. Salman, qui souffrait de la dengue, semblait encore en convalescence. Il salua chaleureusement paps avant de se diriger vers l’intérieur.

Regardez les vidéos de Salman Khan et Kangana Ranaut à la fête d’anniversaire d’Aayush Shama ici :

Fête de Diwali de Ranbir Kapoor-Alia Bhatt 2022

Alia Bhatt, qui attend son premier enfant avec Ranbir Kapoor, a organisé une célébration de Diwali très discrète avec uniquement des membres de la famille. Alia portait une robe rose tandis que Ranbir était vue en noir. Avec eux se trouvaient également Soni Razdan, Neetu Kapoor et Shaheen Bhatt. Découvrez les photos intérieures du premier Diwali de Ranbir-Alia après le mariage ici.

Priyanka Chopra dîne avec sa famille le soir de Diwali

Priyanka Chopra a peut-être épousé un Américain et se serait installée à Los Angeles, mais elle suit tous les festivals et traditions indiennes avec le même enthousiasme. PeeCee a dîné avec Nick Jonas, maman Madhu Chopra le soir de Diwali. Les photos de leur dîner sont devenues virales. Découvrez-les ici.

Ira Khan célèbre Diwali avec Nupur et sa mère

La fille d’Aamir Khan, Ira Khan, est fiancée à Nupur Shikhare. La passionnée de cinéma et de théâtre a célébré le festival avec ses cousins, le fiancé Nupur et sa mère. Ira a utilisé sa poignée sociale pour partager les photos. Outre les photos PDA de Nupur et Ira, la photo de ce dernier avec la mère de Nupur a attiré l’attention de tout le monde. Vérifie-les ici.

Shah Rukh assiste à la fête de Diwali d’Amitabh Bachchan

À l’intérieur, des photos d’Amitabh Bachchan, hôte de Diwali Party, sont également devenues virales. Shah Rukh Khan, qui est devenu discret, a retrouvé Kirron Kher et Anupam Kher à la fête de Diwali. SRK a travaillé avec des acteurs vétérans dans plusieurs films. C’était un régal pour les fans de revoir SRK avec eux. Découvrez les photos de la star de Pathaan ici.

Dieu merci, le film gagne les cœurs

Sidharth Malhotra, Ajay Devgn et Rakul Preet Singh avec Thank God sont sortis aujourd’hui. Le public a regardé le film et l’a trouvé très divertissant. Les fans ont particulièrement aimé Sidharth Malhotra. Découvrez la critique des fans de Dieu merci ici. Ailleurs, Kiara Advani et sa mère ont rejoint Sidharth et Rakul lors de la projection spéciale familiale de Dieu merci. Regardez la vidéo ici.

Ram Setu reçoit une réponse mitigée

Aux côtés de Dieu merci, Ram Setu d’Akshay Kumar et Jacqueline Fernandez est également sorti en salles aujourd’hui. Cependant, le film a reçu une réponse douce et mitigée du public. Découvrez la critique des fans de cinéma de Ram Setu ici.

