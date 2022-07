Trending Entertainment News: Ranbir Kapoor se fait troller pour son look “ivre”, Disha Patani critiquée pour sa tenue et plus encore

Le monde du divertissement a été très excitant aujourd’hui et nous vous apportons un résumé de toutes les nouvelles tendances de Bollywood du jour. De Ranbir Kapoor est MASSIVEMENT TROLLÉ pour son look “ivre”, l’actrice d’Ek Villain Returns, Disha Patani, a été brutalement trollée pour sa tenue, et plus encore ; Voici un aperçu des principales nouvelles de divertissement tendance aujourd’hui.

Deepika Padukone remercie Farah Khan d’avoir cru en elle

La cinéaste Farah Khan a repéré Deepika Padukone sur les panneaux publicitaires internationaux pour ses publicités dans Louis Vuitton. Elle a partagé la photo de l’actrice de Padmaavat sur sa story Instagram et a écrit “Fier de toi bébé”. Deepika a partagé la même histoire du cinéaste et l’a remerciée, “Merci Ma! TU as eu confiance en moi quand personne d’autre ne l’a fait”, avec une émoticône en forme de cœur. Lis.

Kajol et Bobby Deol fêtent les 25 ans de Gupt

Kajol et Bobby Deol se sont réunis après 25 ans hier soir alors qu’ils célébraient leur film le plus réussi ensemble Gupt. Mais les fans manquent énormément à Manisha Koirala dans ces retrouvailles. Alors que Kajol avait l’air extrêmement magnifique dans la tenue vibrante et colorée alors qu’elle célébrait les 25 ans de Gupt, elle avait pris un gros risque dans sa carrière à cette époque en jouant Isha Deewan qui était follement amoureuse du personnage de Bobby Deol. Lis.

Ranbir Kapoor a CECI à dire lorsqu’on lui demande s’il veut qu’Alia Bhatt “sacrifie ses rêves” après avoir eu un bébé

L’acteur de Shamshera, Ranbir Kapoor, a récemment révélé ce qu’il pensait lorsqu’on lui demandait s’il voulait qu’Alia Bhatt “sacrifie ses rêves” après avoir eu un bébé. L’acteur de Brahmastra a déclaré qu’Alia est une star de travail très occupée dans cette industrie cinématographique et qu’il ne veut pas qu’elle sacrifie ses rêves parce qu’elle a un enfant. Il a dit que les deux planifieront une vie équilibrée où ils pourront profiter de leur vie personnelle et professionnelle. Lis.

Disha Patani est “mignonne” en queue de cheval ; obtient BRUTALLY TROLLED pour sa tenue

Disha Patani a été photographiée en train de promouvoir Ek Villain Returns avec Arjun Kapoor et Tara Sutaria dans la ville. Disha a été vu dans des nattes. Bien qu’elle ait l’air mignonne, Disha a été brutalement critiquée pour sa tenue. Disha Patani portait un haut de style corset jaune avec un col profond. Elle les a associés à un jean baggy taille basse et à des talons. Disha a attaché ses cheveux en deux queues de cheval. Les internautes ont commenté en demandant à quelqu’un de tenir son pantalon en se moquant du jean taille basse. Certains ont dit qu’elle avait l’air bien mais qu’elle n’aimait pas ses vêtements. Certains ont trollé Disha pour avoir porté cela et être allé dans un centre commercial. Lis.

Ranbir Kapoor est MASSIVEMENT TROLLÉ pour son look « ivre »

Ranbir Kapoor est venu recevoir Alia Bhatt à l’aéroport alors qu’elle revenait après avoir terminé le tournage de Heart of Stone. Cependant, Ranbir Kapoor est massivement critiqué pour avoir l’air ivre et sa posture dans la voiture. Les internautes l’ont massivement trollé pour avoir l’air ivre et l’ont appelé “nashedi” et ainsi de suite. Certains ont également dit que le conducteur avait l’air mieux. Lis.