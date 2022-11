Trending Entertainment News: Hrithik Roshan nie avoir emménagé avec Saba Azad, Sidharth Malhotra fait l’éloge de la bande-annonce de Govinda Naam Mera, vedette de Kiara Advani, et plus

Il est temps de rattraper son retard sur les tendances du moment en matière de divertissement. La journée a été longue. Andrila Sharmaune actrice populaire bengali est décédée dimanche. Ajay Devgn, Tabou vedette Drishyam 2 continue de gagner les cœurs. Kangana Ranaut est tout l’éloge de Tabu. Vicky Kaushal, Kiara Advani et Bhumi Pednekar vedette Govinda Naam Mera la bande-annonce reçoit un cri de Sidharth Malhotra. BTS Jungkook effectué au Coupe du monde de football 2022. Et beaucoup plus s’est passé dans le monde du divertissement, rattrapons-nous.

Drishyam 2 voit un saut massif le jour 2

Ajay Devgn, Tabu, Akshaye Khanna et d’autres célébrités, Drishyam 2 a pris un bon départ au box-office en frappant Rs 15,38 crore le jour 1. Et la collection de box-office Drishyam 2 jour 2 a connu un bond. Les collections du samedi de Drishyam 2 sont de Rs 21,59 crores. Ce qui fait que le total sur deux jours pour Drishyam 2 est de Rs 36,97 crore. On s’attend à ce que dimanche, le film reprenne encore plus d’affaires.

Toutes les estimations et tous les calculs vont de pair #Drishyam2 est SENSATIONNEL le Jour 2… Est. Ouest. Nord. Sud. La COURSE REMARQUABLE continue PAN-#Inde Multiplexes superbes, les poches de masse se joignent à la fête ven 15,38 cr, sam 21,59 cr. Total : 36,97 cr. #Inde biz. ??? pic.twitter.com/mc8xJdQsD6 taran adarsh ​​(@taran_adarsh) 20 novembre 2022

Hrithik Roshan nie avoir emménagé avec Saba Azad

Il y a quelques jours, des informations ont fait surface indiquant que Hrithik Roshan et Saba Azad prévoyaient d’emménager ensemble. Il a été dit que Hrithik avait dépensé environ 100 crores de roupies pour deux appartements dans la localité de Versova à Mumbai. Cependant, récemment, Hrithik Roshan a démenti le même dicton : « Il n’y a pas de vérité là-dedans. Hrithik ajoute qu’il comprend qu’être un personnage public là-bas serait curieux de lui et de sa vie, mais a demandé de s’abstenir de diffuser de fausses informations. Découvrez toute l’histoire ici.

KRK dit que Kartik Aaryan est une plus grande star qu’Ajay Devgn

KRK a pris sa poignée Twitter et a nommé ses 3 meilleurs artistes. Il a nommé Akshay Kumar au numéro 3, Ajay Devgn au numéro 2 et Kartik Aaryan au numéro 1. Il a également dit qu’il fut un temps où trois Khans régnaient sur les trois premières places. Découvrez un aperçu des tweets de KRK ici :

Naga Shaurya et Anusha Shetty se sont mariés

Krishna Vrinda Vihari acteur Naga Shaurya et Anusha Shetty. Elle est une architecte d’intérieur basée à Bengaluru. Le couple s’est marié à JW Marriot à 11 heures, rapporte l’État. Les vidéos de leur cérémonie de mariage traditionnelle sont devenues virales en un rien de temps. Ils ont l’air si heureux, regardez la vidéo ci-dessous :

Kangana Ranaut fait l’éloge de Tabu pour Drishyam 2

Kangana Ranaut a profité de sa gestion des médias sociaux et a félicité Tabu pour avoir gagné des cœurs avec Drishyam 2 et Bhool Bhulaiyaa 2 cette année. Les deux films ont été considérés comme des superproductions au box-office et ils ont tous deux joué Tabu dans des rôles clés. Kangana a salué Tabu en disant qu’elle sauve à elle seule l’industrie cinématographique hindi. En savoir plus ici.

Sidharth Malhotra fait l’éloge de Govinda Naam Mera de Kiara Advani

La bande-annonce de Vicky Kaushal, Bhumi Pednekar et Kiara Advani vedette Govinda Naam Mera a récemment été mise en ligne. Vicky joue Govinda à Gauri de Bhumi et Suku de Kiara. Vicky est mariée à Bhumi et a une liaison avec Kiara dans le film. Ils se retrouvent bientôt mêlés à un mystère de meurtre qui a une touche de comédie. Sidharth Malhotra, qui sortirait avec Kiara Advani, a salué la bande-annonce du film. Vérifiez l’histoire de Sid ici:

Jungkook gagne les cœurs à la Coupe du Monde de la FIFA 2022

Jungkook, membre du BTS, s’est produit lors de la cérémonie d’ouverture de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 au Qatar. Il a joué dans Dreamers aux côtés de Fahad Al Kubaisi. Les vidéos et les clips de la performance de Jungkook ont ​​​​été partagés en ligne. Même le reste des Bangtan Boys, RM, Jimin, Suga, J-Hope et Taehyung ont regardé JK jouer. Découvrez toute l’histoire ici.

