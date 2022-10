Trending Entertainment News aujourd’hui: Gauri Khan relooke la terrasse de Katrina Kaif, Anushka Sharma devient émue alors que Virat Kohli remporte le match et plus encore

Il s’est passé beaucoup de choses dans l’industrie du divertissement aujourd’hui et depuis ce matin, les nouvelles tendances ne cessent de bourdonner. Katrina Kaif est tombée sous le charme de la façon dont Gauri Khan relooke complètement sa terrasse Anushka Sharma est devenue émue après que son mari Virat Kohli ait remporté le match Inde contre Pakistan et plus encore. Voici un aperçu des principales nouvelles de divertissement tendance de la journée.

Katrina Kaif est sous le charme alors que Gauri Khan relooke sa terrasse

L’actrice de Tiger 3, Katrina Kaif, est sur un nuage ces jours-ci. Il y a deux raisons principales à son bonheur. L’actrice s’est récemment refait une beauté sur la terrasse, magnifiquement réalisée par l’épouse de Shah Rukh Khan, Gauri Khan. Katrina a dit tout son cœur car elle ne pouvait pas croire la transformation de sa terrasse. Lis

Sonam Kapoor se remet en forme

L’actrice de Bollywood Sonam Kapoor s’est rendue sur son Instagram et a partagé une publication vidéo qui la montre travaillant dur pour se remettre en forme après l’accouchement. L’actrice avait l’air heureuse alors qu’elle faisait le premier pas vers son retour au travail. Lis

Sushmita Sen renoue avec son ex-petit ami Rohman Shawl ?

Sushmita Sen a récemment été vue en train de renouer avec son ex-petit ami Rohman Shawl alors que les deux assistaient à la fille du Dr Hrishikesh Pai et de Rishma Pai, le mariage d’Anvisha avec ses filles, Renee et Alisah. Plus tôt, Rohman et Sushmita ont également été aperçus ensemble. Lis

L’ancienne vidéo de Rakul Preet Singh refait surface sur les réseaux sociaux

Dieu merci, l’ancienne vidéo de l’actrice Rakul Preet Singh fait le tour des réseaux sociaux dans laquelle sa réponse sur la sexualité alternative suscite des réactions mitigées de la part des internautes. Voici ce qu’elle a dit…Lis

Anushka Sharma est émue après le coup gagnant de Virat Kohli lors du match Inde contre Pakistan

Le coup de Virat Kohli mène l’Inde à la victoire lors du match de Coupe du monde T20 Inde contre Pakistan. L’épouse Anushka Sharma a la réaction la plus émouvante au retour en forme de son mari et elle est allée sur Instagram et a écrit une note sincère pour Virat. Lis