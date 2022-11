Trending Entertainment News: Aamir Khan groove aux fiançailles d’Ira Khan-Nupur Shikhare, Suniel Shetty confirme le mariage d’Athiya Shetty-KL Rahul et plus encore

Il s’est passé beaucoup de choses dans le monde du divertissement aujourd’hui. Photos et vidéos à l’intérieur de Aamir KhanLa fille de Ira Khan et Nupur Shikhare sont devenues virales. Actrice vétéran Govil Tabassum décéder. Shehnaaz Gill rencontrer son fan passionné qui a voyagé de longues heures, Suniel Shetty s’est ouvert sur le mariage de sa fille et plus encore, alors vous voyez, il y a beaucoup de choses qui ont fait la une des journaux et l’attention des masses au cours des deux dernières heures. Jetons un coup d’œil aux TOP Entertainment Newsmakers du jour.

Aamir Khan groove sur sa chanson emblématique lors des fiançailles d’Ira

La vidéo d’Aamir Khan dansant sur sa chanson emblématique de Jo Jeeta Woh Sikander, Papa Kehte Hai, est devenue virale en ligne. L’acteur a cependant un regard salé sur la fête de fiançailles d’Ira Khan et de Nupur Shikhare. Alors que certains appréciaient la danse d’Aamir, certains trollaient l’acteur pour son apparence. Découvrez la vidéo d’Aamir Khan ici.

Kriti Sanon aborde le retard d’Adipurush

La vedette de Prabhas, Adipurush, sortira en 2023. Om Raut a annoncé sa décision après avoir vu les critiques autour du teaser d’Adipurush. Et maintenant, récemment, lors d’un événement de Bhediya, Kriti Sanon a adressé la même chose. Elle a dit que pour que le film tel qu’envisagé par le réalisateur vaille l’expérience des téléspectateurs, le réalisateur a besoin de temps. Découvrez ce que Kriti a dit sur le retard d’Adipurush ici.

Shehnaaz Gill rencontre son fan américain

Un clip de Shehnaaz Gill rencontrant son fan des États-Unis devient viral. Le fan a volé pendant 16 heures pour rencontrer notamment Shehnaaz. L’actrice est vue en train de s’embrasser et de discuter avec le fan et sa fille. Les fans ont été renversés par le comportement de Shehnaaz envers eux. Ici sont plus de célébrités qui ont conquis les cœurs pour avoir consolé leurs fans en pleurs. Shehnaaz Gill a beaucoup fait les gros titres dans Entertainment News. Découvrez la vidéo de Shehnaaz Gill ici :

BTS V gagne le cœur des ARMYs

Kim Taehyung alias V a pris sa poignée Instagram et a partagé quelques photos dans les histoires. Les ARMYs sont rapidement devenus gaga de lui. Kim Taehyung était à nouveau à la mode sur Twitter. BTS V aime partager des photos de lui torse nu en ligne. Et c’est ce qu’il a fait. Découvrez toute l’histoire ici.

L’actrice vétéran Tabassum Govil est décédée

L’actrice vétéran Tabassum Govil connue pour son talk-show, Phool Khile Hai Gulshan Gulshan est décédée à l’âge de 78 ans. Elle a souffert d’une crise cardiaque, selon les rapports. ETimes est entré en contact avec son fils, Hoshang, qui a révélé que l’actrice vétéran ne souhaitait informer personne de sa mort pendant au moins deux jours. Elle était mariée à Vijay Govil, frère de l’acteur Arun Govil.

Drishyam 2 gagne les cœurs

Ajay Devgn, Tabu Shriya Saran, Akshaye Khanna et la vedette d’Ishita Dutta Drishyam 2 sont sortis sur grand écran le 18 novembre. Le film a rapporté Rs 15,38 crores au box-office. Il gagne des cœurs et devrait mieux performer le jour 2.

Suniel Shetty confirme le mariage d’Athiya Shetty

La fille de Suniel Shetty, Athiya Shetty, a fait l’actualité de son mariage avec le joueur de cricket KL Rahul. Entertainment News a été plein de reportages sur la date de leur mariage. Récemment, lors de l’événement de lancement de Dharavi Bank, Suniel aurait confirmé le mariage lors de l’interaction avec les médias. ETimes a rapporté que Suniel disait “Jaldi hogi”.

C’est tout dans la tendance Entertainment News d’aujourd’hui.