Trending Entertaiment News Today: Alia Bhatt dit que Raha Kapoor est sa priorité absolue, le réalisateur de Jawan Atlee a la chance d’avoir un petit garçon

Il est temps de rattraper Divertissement Newsmakers du jour. Pouvez-vous le croire? Nous en avons terminé avec le premier mois de 2023. Pathaan, Shah Rukh Khan, Atlee, Sanjay Dutt, Anushka Sharma, Priyanka Chopra et d’autres ont fait la une des journaux ENT News aujourd’hui. Salman Khan, Kartik Aaryanc’est Shehzada et plus. Priyanka Chopra a dévoilé le visage de sa fille. Sanjay Dutt fait ses débuts en tamoul, Pathaan de Shah Rukh Khan réécrit l’histoire, le réalisateur de Jawan Atlee embrasse la paternité et plus encore. Jetons un coup d’œil aux actualités importantes.

Priyanka Chopra révèle le visage de Malti Marie

Les Jonas Brothers ont obtenu leur honneur sur le Hollywood Walk Of Fame et les trois frères, Nick Jonas, Joe Jonas et Kevin Jonas étaient présents avec leurs femmes et leurs enfants. Priyanka Chopra était également là avec Malti Marie. Elle n’a pas caché MM aux paparazzis et aux caméras cette fois-ci. Et c’est comme ça qu’on nous a présenté Maltie Marie. Découvrez ses adorables clichés ici.

Kangana Ranaut renforce la confiance d’Urfi Javed

Urfi Javed a souvent été trollée pour ses tenues légèrement vêtues. La renommée de Bigg Boss OTT a fait la une des journaux pour son échange sur Twitter avec Kangana Ranaut. Et ils ont encore une fois atteint la section des nouvelles sur le divertissement. Cette fois, Kangana a remonté le moral d’Urfi. Voici comment.

La première priorité d’Alia Bhatt est Raha Kapoor

Récemment, Alia Bhatt a rejoint Varun Dhawan pour faire l’annonce des Zee Cine Awards dans la ville. Une conférence de presse a eu lieu et Alia a été interrogée sur les changements que les fans verront maintenant que Raha Kapoor est dans sa vie. Quelqu’un a demandé à Alia si elle allait ralentir sa carrière ou faire une pause. Alia dit que sa priorité numéro un est sa petite fille, Raha.

Regardez la réponse parfaite d’Alia Bhatt dans cette vidéo :

Pathan

La vedette de Shah Rukh Khan, Pathaan, a beaucoup fait la une des journaux pour les disques que le film a réalisés. Certains internautes ont également répertorié quelques défauts dans le film. Lire tout de qui le concerne ici. Alia et Varun ont été interrogés sur les documents historiques et voici ce qu’ils ont à dire. Le film a fait une entreprise de Rs 600 crores dans le monde entier. Voici tout le reportage. Et voici une liste de 80 disques que Pathaan a réalisés.

L’avocat d’Aaliya, l’épouse de Nawazuddin Siddiqui, fait des déclarations choquantes

Aaliya Siddiqui et Nawazuddin Siddiqui ont mené une bataille de séparation. Et lorsque l’avocat de l’ancien a tendu la main pour prendre ses signatures sur certains documents liés à l’affaire judiciaire, ils ont été arrêtés par la sécurité. La police n’a pas aidé non plus. Aliya est harcelée par un avocat. Découvrez des détails choquants ici.

Les créateurs d’Ala Vaikunthapurramuloo ont abandonné la version hindi, Shehzada souffrir ?

Shehzada de Kartik Aaryan sortira le 17 février. Il s’agit d’un remake d’Allu Arjun et Pooja Hegde avec Ala Vaikunthapurramuloo. Et tout récemment, les réalisateurs du film ont sorti la version hindi du même. Cela affectera-t-il les affaires de Kartik Aaryan et Kriti Sanon ? Lire le rapport ici.

Salman recommande Priyanka pour Dunki de Shah Rukh Khan

Priyanka Chahar Choudhary gagne les cœurs avec son passage sur Bigg Boss 16. Et devinez quoi, elle a déjà décroché un film. Eh bien, c’est Salman Khan qui a dit au PCC qu’il avait quelque chose pour elle quand elle sortirait de la maison. BollywoodLife a un scoop exclusif dans lequel nous avons révélé que Salman Khan a joué un rôle central. Lire tout de qui le concerne ici.

Le réalisateur de Jawan, Atlee, accueille un petit garçon avec sa femme

Il y a quelques heures à peine, Shah Rukh Khan et le réalisateur de Jawan, vedette de Nayanthara, Atlee, et sa femme Priya Mohan ont accueilli un petit garçon. Priya a pris sa poignée Instagram et a partagé une annonce très adorable de la même chose. Découvrez le poste ici:

Mrunal Thakur remporte un autre film du Sud

Après avoir conquis les cœurs de Sita Ramam face à Dulquer Salmaan, Mrunal Thakur a maintenant mis en sac un projet avec l’acteur de Dasara Nani. Le film, selon les rapports, est un drame familial émotionnel. Mrunal est ravie de la même chose qu’elle a joué dans un remake d’un film original mettant en vedette Nani, appelé Jersey. Dans d’autres nouvelles, Mrunal sera vu à Gumrah avec Aditya Roy Kapur. Le film devrait sortir le 7 avril. Aditya a un double rôle tandis que Mrunal joue un flic.

Sanjay Dutt signe un film tamoul avec Thalapathy Vijay

Après avoir montré son charme en tant que Bagheera dans KGF, un film Kannada, Sanjay Dutt est maintenant prêt à jouer dans un film tamoul. 7 Screen Studios, ceux qui réalisent le prochain film de Thalapathy Vijay, ont chaleureusement accueilli Sanjay sur Twitter. Outre Sanjay, Priya Anand, Mysskin, Mansoor Ali Khan, Sandy, Matthew Thomas, Gautham Menon et Arjun Sarja ont également rejoint le casting.

Anushka Sharma-Virat Kohli organise le bhandara pour 100 saints

Anushka Sharma et Virat Kohli gagnent les cœurs avec leur côté religieux et culturel. Ces derniers jours, les tourtereaux ont défrayé la chronique pour leurs voyages religieux. Et maintenant, Anushka et Virat ont fait la une des journaux pour nourrir 100 saints à Rishikesh.

Quelques photos supplémentaires de @imVkohli Et @AnushkaSharma Comme ils ont organisé Bhandara pour 100 saints et ont pris leurs bénédictions. ?? (1/2)#Virushka #Rishikesh pic.twitter.com/Wnz0EsntJU virat_kohli_18_club (@KohliSensation) 31 janvier 2023

Aamir Khan clique sur la photo de Salman Khan avec sa famille

Il y a quelques jours, Salman Khan a été aperçu devant la résidence d’Aamir Khan. La sœur d’Aamir Khan, Nikhat, a profité de son compte Instagram pour partager des photos de leur rencontre en ligne. Alors que la première image n’incluait pas Aamir, une nouvelle image a fait surface dans laquelle nous voyons Aamir Khan cliquer sur des images de Salman avec sa famille. Découvrez le poste ici:

