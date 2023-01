Trendforce : plus de 18 millions de pliables seront expédiés en 2023, en hausse de 44 % par rapport à l’année dernière

Trendforce a publié un rapport prédisant que les expéditions de pliables augmenteront de 44 % en glissement annuel en 2023. L’amélioration des ventes affectera le marché des charnières des smartphones OLED pliables et atteindra 500 millions de dollars.

L’année dernière, 12,8 millions de smartphones pliables ont été expédiés, qui passeront à plus de 18,5 millions pour le calendrier 2023, selon les prévisions de Trendforce. Samsung a vendu 82 % de tous les pliables en 2022, car d’autres fabricants comme Xiaomi, Oppo et vivo ne vendent leurs appareils qu’en Chine et en quantités limitées.

Les chiffres des ventes pliables ne sont qu’un sous-produit de l’analyse Trendforce, qui s’est principalement concentrée sur le marché des charnières. Actuellement, il existe deux types de charnières – en forme de larme et en forme de U. Le premier contient de nombreuses pièces complexes et coûte « plusieurs fois plus cher » que le second. L’analyse prédit qu’à mesure que le taux de pénétration des modèles pliables augmentera, les fabricants rechercheront des composants rentables, à commencer par la charnière.

Le marché global des charnières atteindra 500 millions de dollars, en hausse de 14,6 % en glissement annuel. Les principaux acteurs sont KH Vatech et S-connect, tous deux fournissant des charnières en forme de U à Samsung. Les marques qui ont adopté la charnière plus complexe travaillent avec des fabricants comme Amphenol et Asia Vital Components.



Samsung Galaxy Z Fold4 contre Oppo Find N2

Les fabricants de présentoirs apportent également leur savoir-faire sur les charnières pliables. CSOT a dévoilé un flux de production “semi-set” qui intègre un écran OLED dans les charnières requises, apportant un composant monobloc. Cela simplifiera la fabrication et améliorera la durabilité.

Les utilisateurs de smartphones sont les plus préoccupés par le pli au milieu du panneau pliable, et Trendforce a affirmé que Samsung était au courant de ce problème, mais continuerait à utiliser la charnière à axe unique en forme de U qui apporte une légère rainure à l’écran. De cette façon, cela maintiendra les prix plus bas pour les futurs appareils Galaxy Z Fold, bien qu’un rapport récent affirme le contraire, il reste donc à voir comment les choses se déroulent.