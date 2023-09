TrendForce : Les smartphones pliables atteindront 5% du marché d’ici 2027

Trendforce a publié ses prévisions pour le marché des smartphones pliables au cours des cinq prochaines années, y compris le reste de 2023. Les livraisons devraient atteindre 18,3 millions d’unités en 2023, soit une part de marché de 1,6 %, mais en 2027, elles passeront à 70 millions, soit 5 millions d’unités. % du marché mondial des smartphones.

Le marché des appareils pliables devrait augmenter grâce à la réduction des coûts de fabrication et à l’expansion de la disponibilité par les fabricants chinois de smartphones. À mesure que le coût des composants diminue, en particulier des panneaux et des charnières, les prix de détail des pliables diminueront également, passant en dessous de 1 000 dollars.

Selon Trendforce, Samsung devrait commercialiser 12,5 millions de téléphones pliables cette année, soit les deux tiers du marché, en baisse par rapport à sa part de marché de 82 % en 2022. Des concurrents chinois comme Huawei, avec 2,5 millions (14 % de part de marché) d’expéditions prévues. et Oppo et Xiaomi (respectivement 5 % et 4 %) sont la principale raison de la perte de terrain de Samsung.

La principale raison pour laquelle Samsung domine au-delà de son avance est la pandémie et l’approche conservatrice des fabricants chinois à l’égard des expéditions à l’étranger. Actuellement, la plupart des marques chinoises ne proposent leurs produits pliables que localement, et une fois qu’elles seront prêtes à se développer à l’étranger, le marché global des produits pliables devrait se développer.

Trendforce a également mentionné Apple dans son rapport. Cupertino n’a pas encore sorti d’iPhone pliable, mais les analystes supposent qu’un iPhone pliable n’arrivera pas avant que des problèmes mineurs, tels que l’uniformité du panneau et la conception des charnières, ne soient perfectionnés par les fabricants de composants.

Source