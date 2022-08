TrendForce : les hausses de prix de l’iPhone 14 pourraient être plus faibles que prévu

Apple supprime un modèle d’iPhone (le mini) et en ajoute un (le vanilla Max), il faut donc s’attendre à un bouleversement de la structure des prix. Certains analystes ont prédit que les prix des deux modèles Pro augmenteront de 100 $, mais TrendForce pense que la hausse des prix sera plus faible.

En fait, l’iPhone 14 pourrait être 50 $ moins cher que son prédécesseur, qui a commencé à 800 $. Bien sûr, l’année dernière, il y avait l’iPhone 13 mini pour 700 $ en tant que nouveau modèle (non SE) le moins cher. Cette année, vous chercherez à dépenser au moins 750 $ ou 800 $ pour un nouvel iPhone principal, si les prévisions se concrétisent.

Les analystes conviennent que le nouvel iPhone 14 Max coûtera 100 $ de plus que le modèle vanille, qui mettra son prix à 850 $ ou 900 $, selon exactement quels analystes ont raison.

Autre chose sur laquelle ils sont d’accord – les deux modèles Pro montent l’échelle des prix. Il n’y a pas de consensus sur le fait que ce soit de 50 $ ou de 100 $ (TrendForce dit 50 $), mais ce nouveau matériel n’est pas bon marché.

iPhone 13 iPhone 14 (TrendForce) iPhone 14 (autres analystes)

miniature 700 $ – –

vanille 800 $ 750 $ 800 $

Max – 850 $ 900 $

Pro 1 000 $ 1 050 $ 1 100 $

Pro Max 1 100 $ 1 150 $ 1 200 $





Les pros obtiennent des améliorations que le duo vanille manquera. Cela inclut le nouveau chipset Apple A16, la RAM LPDDR5, de nouveaux écrans LTPO 120 Hz avec fonctionnalité AOD et un nouveau système Face ID, des caméras principales 48MP à résolution supérieure avec enregistrement vidéo 8K, de nouvelles caméras ultra larges et plus encore. Les iPhone 14 et 14 Max vanille n’obtiendront même pas le nouveau chipset (si l’on en croit les rumeurs).

Même avec tout ce qu’Apple s’attend à de fortes ventes pour la série iPhone 14, nous verrons comment cela se passera. L’annonce officielle est prévue pour le 7 septembre (mercredi de la semaine prochaine), alors connectez-vous la semaine prochaine pour les prix et fonctionnalités officiels.

