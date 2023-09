TrendForce : le marché mondial des smartphones atteint son plus bas niveau depuis 10 ans au premier semestre 2023

Le ralentissement économique pèse lourdement sur le marché mondial des smartphones, qui continue de chuter : il était en baisse de près de 20 % au premier trimestre de cette année, puis de 6,6 % au deuxième trimestre, selon les chiffres de Force de tendance.

L’année 2023 commence mal : les 272 millions de smartphones produits au deuxième trimestre, ajoutés à la production du premier trimestre, totalisent 522 millions d’unités pour le premier semestre de cette année. Il s’agit d’une baisse de 13,3% par rapport aux six premiers mois de 2022.

Différentes entreprises ont été touchées différemment. Samsung reste en tête avec 53,9 millions d’unités produites (12,4% de moins qu’au premier trimestre) et une part de marché légèrement inférieure à 20%. Bien sûr, les nouveaux pliables Galaxy Z ne sont arrivés qu’au troisième trimestre, nous n’avons donc pas encore vu leur impact, mais avec la faiblesse des ventes de la série Galaxy S23, cela pourrait ne pas suffire.

Le deuxième trimestre est traditionnellement le trimestre le plus faible d’Apple – il se situe juste avant le lancement majeur de l’iPhone, donc la plupart des gens attendent pour obtenir le nouveau modèle ou l’ancien modèle à prix réduit. Apple est confronté à des problèmes de production pour la nouvelle génération, le succès au troisième trimestre n’est donc pas certain. Force de tendance prédit qu’il est possible pour Apple de devancer Samsung et de revendiquer la première place si la série iPhone 15 dépasse les attentes.

Xiaomi a augmenté sa production de 32,1 % par rapport au premier trimestre pour un total de 35 millions d’unités (cela inclut les téléphones Xiaomi, Redmi et Poco). Cela lui a permis de battre son rival Oppo pour la troisième place.

Oppo (y compris les téléphones Oppo, Realme et OnePlus) chute à la quatrième place malgré une augmentation de 25,4% QoQ avec un total de 33,6 millions de smartphones produits. La société a enregistré de solides performances en Asie du Sud-Est et sur d’autres marchés, qui resteront solides au troisième trimestre. Ce sera donc une course serrée avec Xiaomi.

Un plus gros bouleversement a été que Transsion (Tecno, Infinix, itel) est entré dans le Top 5 pour la première fois et a renversé Vivo. L’entrée de l’entreprise sur le marché du milieu et du haut de gamme est en partie attribuée à ce succès. La comparaison du premier au deuxième trimestre montre une augmentation massive de 71,9 % de la production.

Quant à vivo (vivo, iQOO), qui occupe désormais la sixième place, après une augmentation relativement faible (mais toujours positive) de 15% à 23 millions d’unités (contre 25,1 millions de Transsions).

Le premier semestre 2023 est le point le plus bas de la production mondiale de smartphones des 10 dernières années. Et les choses ne s’annoncent pas roses non plus pour l’année prochaine avec Force de tendance prévoyant une légère augmentation annuelle de 2 à 3 %.

Source