Trendforce : La production mondiale de smartphones au T3 22 a diminué de 11 %

Trendforce a publié ses dernières recherches sur le marché mondial des smartphones, révélant une baisse de la production au troisième trimestre 2022. L’industrie a vu 289 millions d’unités produites entre juillet et septembre, soit une baisse trimestrielle de 0,9 % et 11 % en glissement annuel.

La demande “extrêmement faible” était due au fait que les entreprises donnaient la priorité aux stocks plutôt qu’aux nouveaux appareils tout en maintenant une faible production en raison de “forts vents contraires économiques mondiaux”.

Samsung a conservé sa place de premier fabricant avec 64,2 millions d’unités de production d’appareils, soit une légère augmentation de 3,9 % par rapport au trimestre précédent. Le fabricant coréen réduit sa production pour pousser ses appareils déjà fabriqués et signalera probablement une baisse de la production après les trois prochains mois.

Apple en a enregistré 50,8 millions, soit une part de marché de 17,6 %. Selon TrendForce, il s’agit de la période de production la plus forte pour Cupertino, car la société accélère la fabrication pour proposer de nouveaux iPhones juste à temps pour la période des fêtes. Les attentes pour le quatrième trimestre sont qu’un nouveau smartphone sur quatre sort d’une usine pour être un iPhone.

Le reste du Top 5 est occupé par Xiaomi (y compris les sous-marques Redmi, Poco et Black Shark) en troisième, Oppo (y compris Realme et OnePlus) en quatrième et vivo (plus iQOO) en cinquième. Trendforce a souligné que les entreprises chinoises s’orientent vers un avenir avec moins de technologies américaines, car vivo a son propre FAI, Xiaomi a développé une puce de charge en interne et Oppo a le MariSilicon X NPU.

