L’année dernière a été mouvementée pour de nombreuses entreprises, et les fabricants de smartphones ont également été touchés. Selon TrendForce, les entreprises ont poussé 1,25 milliard d’appareils, soit 11% de moins par rapport à 2019.

Les six principales marques étaient Samsung, Apple, Huawei, Oppo et vivo, Huawei souffrant le plus de l’interdiction commerciale, interdisant à l’entreprise de travailler avec Google et, plus récemment, coupant son accès aux puces.

Les 12 prochains mois devraient voir un solide rebond du marché. Les analystes s’attendent à une forte vague de remplacement d’appareils et à une croissance de la demande sur les marchés émergents. La production mondiale annuelle de smartphones pour 2021 devrait être de 1,36 milliard d’unités, soit une augmentation de 9% par rapport à 2020.

Cependant, les prévisions pour Huawei sont sombres, poussant l’entreprise hors du top 5 en volume, sa part de marché chutant à seulement 3%. Cette prédiction audacieuse suggère également que Transsion, le propriétaire de marques comme iTel, Tecno et Infinix, connaîtra une forte croissance et dépassera Huawei.

Entreprise Estimation de la production 2020

(en millions) Part de marché 2020 Prévisions de production 2021

(en millions) Part de marché 2021 Samsung 263 21% 267 19% Pomme 199 15% 229 16% Xiaomi 146 11% 198 14% Oppo 144 11% 185 13% vivo 110 8% 145 dix% Transsion 55 4% 60 4% Huawei 170 13% 45 3%

La 5G restera un sujet de discussion clé en 2021. On s’attend à ce que la pénétration atteigne 37% mais la production sera limitée en raison des capacités de la fonderie. TrendForce a déclaré que les marques de smartphones visaient haut et augmenteraient leurs objectifs de production, limitant la capacité du nombre d’appareils et de composants que les usines peuvent déployer à temps.