Tremblements de terre entre la Turquie et la Syrie : les plus petits survivants du nord de la Syrie, tenus par les rebelles, attendent de l’aide, ralentis par la guerre civile

Harem, Syrie — Jinan, cinq ans, était allongée dans un lit d’hôpital, effrayée et souffrante. Les médecins ont dit que sa jambe devrait être amputée. Elle est devenue un symbole de la cruauté du meurtrier tremblements de terre qui ont frappé la Turquie et la Syrie après qu’une vidéo d’elle prise au piège sous les décombres avec son petit frère Abdullah soit devenue virale.

“S’il vous plaît,” la jeune fille a supplié les sauveteurs, “sortez-moi d’ici.”

Jinan était soigné dans un hôpital dans la province d’Idlib, au nord de la Syrie, tenue par les rebelles et dévastée par le tremblement de terre. Abdullah a été soigné dans le lit à côté d’elle. Leur mère, leur père, leurs frères et sœurs n’ont pas survécu au tremblement de terre.

Jinan, cinq ans, est allongé sur un lit d’hôpital à l’hôpital de Harem City, dans la province syrienne d’Idlib, tenue par les rebelles et ravagée par le tremblement de terre, le 14 février 2023. Nouvelles de la SCB

Umm Abdullah, leur tante, était avec les enfants à l’hôpital.

“Mon cœur brûle”, a-t-elle déclaré à CBS News, se détournant pour pleurer.

L’hôpital Harem City d’Idlib a été laissé à rude épreuve sous le poids de tant de patients ayant tant de besoins.

Le docteur Hassan Jolaiq nous a dit que 1 500 personnes ont été soignées pour des blessures dans l’établissement le premier jour après les tremblements de terre. Le nombre de morts des deux énormes tremblements de terre qui ont frappé en neuf heures le 6 février avait dépassé 41 000 mercredi dans le sud de la Turquie et le nord de la Syrie.

Nous avons demandé à Jolaiq s’il avait les ressources dont il avait besoin pour soigner les victimes du séisme.

“Le monde nous a définitivement oubliés”, a-t-il déclaré. “Nous n’avons pas reçu d’aide depuis très longtemps.”



Des survivants du tremblement de terre entre la Turquie et la Syrie vivent dans des tentes à des températures inférieures à zéro alors que le nombre de morts augmente 02:04

Les tremblements de terre ont détruit des centaines de bâtiments dans le nord de la Syrie tenu par les rebelles. Le besoin d’aide est énorme, mais peu d’aide a atteint la région et les survivants sont de plus en plus désespérés.

Ce désespoir est empêtré dans les failles de 12 ans de guerre civile en Syrie.

Le président Bachar al-Assad veut garder le contrôle de toutes les voies d’approvisionnement du pays, mais les dirigeants mondiaux ne veulent pas légitimer un régime qu’ils ont lourdement sanctionné pendant la guerre.

La géopolitique complexe a continué d’empêcher l’aide d’atteindre les victimes gravement blessées, y compris la petite Bayan, qui recevait la visite de son cousin à l’hôpital de Harem.

Sa sœur aînée Fatima était dans le lit à côté d’elle avec une jambe blessée. Leur tante, Umm Hassan, nous a dit que leur mère était morte dans le tremblement de terre.

“Nous ne leur avons pas encore parlé de leur mère”, a-t-elle déclaré. « Ils n’arrêtent pas de dire que je leur cache quelque chose. Mais je n’ai pas le cœur de leur dire qu’elle est morte.

Fatima, à droite, est allongée dans un lit d’hôpital à Harem, dans la province d’Idlib, dans le nord-ouest de la Syrie, où elle était soignée pour des blessures qu’elle avait subies lors des tremblements de terre du 6 février dont elle ne savait toujours pas qu’ils avaient tué sa mère, le 14 février 2023 Dans l’autre lit se trouvent sa sœur Bayan, également blessée, et leur cousin. Nouvelles de la SCB

Les Nations Unies estiment que 2,5 millions d’enfants syriens ont été touchés par les tremblements de terre et ont désespérément besoin de biens de première nécessité, notamment d’eau potable et d’un abri.

Assad a accepté lundi d’ouvrir deux points de passage frontaliers supplémentaires vers le nord de la Syrie depuis la Turquie pour accélérer le flux de l’aide humanitaire. L’ONU a salué cette décision, mais mercredi, un seul convoi de secours de l’ONU composé de 11 camions était arrivé en Syrie.

Un autre convoi de secours, rassemblé par des chefs tribaux arabes, a traversé mercredi la frontière entre le territoire contrôlé par le gouvernement et la zone du séisme tenue par les rebelles. Mais le flux d’aide était toujours un filet, pas le tsunami dont avaient désespérément besoin des milliers de survivants du tremblement de terre, y compris les plus jeunes.

