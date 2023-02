Tremblement de terre Turquie-Syrie: Horreur, bref bonheur, puis chagrin d’amour à la recherche de trois sœurs sous un immeuble effondré | Nouvelles du monde

Nous le rencontrons à la frontière de Kilis, la tête lourde et les yeux rouges d’avoir pleuré.

Mohamed Kano, 21 ans, vient de rentrer d’avoir apporté les corps de son oncle et de son jeune cousin à des parents en Syrie pour qu’ils soient enterrés dans leur ville frontalière, Azaz.

Sa famille a fui la guerre civile syrienne il y a 10 ans, pour trouver la mort à Kahramanmaras, dans le sud de la Turquie.

Son cousin, Fatih, traverse le poste-frontière dans une Volkswagen noire qu’ils utilisent maintenant comme corbillard. Nous écartons les sacs mortuaires en plastique bleu et nous nous asseyons sur le siège arrière où les cadavres avaient été entassés.

Je lui demande ce que le tremblement de terre a fait à sa foi.

“Cela a renforcé notre foi. Nous avons senti la mort et survécu”, déclare Mohamed. “Tout est la volonté de Dieu.”

Ils retournent sur le boulevard Azerbayçan où vivait sa famille élargie. Il a été réduit en décombres des deux côtés. Certains de ses tantes, oncles et cousins ​​ont survécu et d’autres non.

Mohamed nous emmène sur le site de l’épave d’un bâtiment qui était autrefois la maison de son oncle, sa tante et quatre cousins. Les parents ont été retirés vivants mais leur fils unique a été retrouvé mort. Une énorme pelleteuse griffe les décombres à la recherche des trois jeunes sœurs qui restent.

La route où vivait la famille élargie de Mohamed a été détruite



Mohamed dit que sa foi a été renforcée



Les autres cousins ​​de Mohamed se blottissent autour du feu sur le toit voisin, s’apprêtant à y passer la nuit au son des appels à la prière. Chaque fois que la pelleteuse s’arrête, ils se penchent sur le bord et recherchent des signes de vie.

Les deux secouristes sortent les manuels scolaires des enfants du ciment concassé et appellent les noms écrits. Il y a un gémissement douloureux lorsqu’ils entendent le nom du quatrième frère – le jeune garçon qu’ils ont sorti les jours précédents.

Un voisin attrape la lampe frontale de notre producteur Vauldi et saute dedans. Mohamed le suit et se met à hurler le nom des trois sœurs.

“Fadeela…Sham…Tasneem.”

Pas de réponse.

Pour ce qui semble être la 100e fois, la pelleteuse gratte le monticule de débris apparemment sans fin. Soudain, une main sans vie apparaît et l’espoir des cousins ​​est anéanti.

Ils continuent à creuser, s’attendant à trouver un autre cadavre. Mais alors la voisine s’arrête, se retourne et s’exclame, avec une exaltation urgente : “Elle est vivante ! Elle est vivante !”

Des sifflets et des cris alertent les équipes de secours de l’autre côté de la rue qu’il y a encore de l’espoir ici et les secouristes inondent le site.

Mohamed lance un appel extatique à la famille et frappe l’air avec son poing.

Les exclamations d’Allahu Akbar – Dieu est grand – retentissent alors que Sham, la plus jeune sœur, est récupérée.

Sham a été retrouvé vivant sous les décombres



Elle est placée sur une civière et passée à travers une chaîne humaine jusqu’à une ambulance alors que les gens applaudissent à proximité. Le sac mortuaire transportant sa sœur aînée suit.

Mais, malheureusement, cette histoire n’a pas une fin heureuse.

Quelques heures plus tard, Sham est décédée des suites de ses blessures à l’hôpital et ses cousins ​​​​en deuil ont été chargés de transporter à nouveau les corps de leurs jeunes parents à la frontière.

En une seule journée, un enfant est retrouvé mort, un autre est retrouvé vivant et un est toujours enterré sous le bâtiment.

L’horreur a fait place au bonheur et a rapidement été remplacée par le chagrin d’amour.

C’est la réalité de cette catastrophe.