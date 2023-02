Rishi Sunak a déclaré que la promesse du gouvernement britannique de 25 millions de livres sterling supplémentaires pour l’effort de secours à la suite du tremblement de terre dévastateur en Syrie et en Turquie fournira une “assistance humanitaire vitale” aux victimes.

Le ministère des Affaires étrangères a déclaré que le montant substantiel de la nouvelle aide à l’étranger financera des tentes et des couvertures pour les familles rendues sans abri dans des conditions glaciales, ainsi que le déploiement en cours d’expertise médicale dans un hôpital de campagne à Turkoglu, en Turquie.

Interrogé sur l’aide supplémentaire du Royaume-Uni lors d’une visite à l’Imperial College de Londres, le PM a déclaré aux radiodiffuseurs : “C’est une tragédie dévastatrice cela s’est produit et nous le voyons tous.

“Permettez-moi d’abord de remercier tous ceux qui ont donné si généreusement à l’appel du DEC (Comité d’urgence en cas de catastrophe) et ont collecté une énorme somme d’argent.

“Le gouvernement britannique a déjà fourni une aide considérable, mais je suis heureux d’annoncer aujourd’hui que nous allons en fait fournir un soutien financier supplémentaire de 25 millions de livres sterling.

“Cela va aller aux Nations Unies, aux organisations caritatives britanniques, aux organisations caritatives locales et aux autorités turques.”

Il a ajouté: “Il va fournir une aide humanitaire vitale sur le terrain, y compris des fournitures médicales, des tentes, des couvertures et cela s’ajoute au soutien que nous avons déjà fourni, y compris 77 équipes de recherche et de sauvetage qui ont été sur le terrain pendant un certain temps.

“Nous continuerons à faire tout notre possible pour apporter aide et soutien sur le terrain.”

Le ministre du Développement, Andrew Mitchell, a ajouté : “Alors que cette situation en évolution passe du sauvetage au rétablissement, nous voyons des milliers de familles laissées sans abri par le tremblement de terre, entassées dans des tentes bondées ou alignées dans les rues faisant la queue pour des repas chauds.

“La priorité du Royaume-Uni est de veiller à ce que l’aide humanitaire parvienne aux personnes qui en ont le plus besoin et c’est pourquoi je suis heureux d’annoncer ce financement supplémentaire, qui sera si vital pour garantir que les personnes touchées puissent commencer à reconstruire leur vie.”

Le bilan des tremblements de terre de magnitude 7,8 et 7,5 qui ont frappé à neuf heures d’intervalle le 6 février dans le sud-est Turquie et le nord de la Syrie a dépassé les 40 000.

Les maisons et les quartiers des villes et des cités ont été transformés en décombres.

Dans un immeuble effondré, un mari, une femme et leurs quatre enfants ont été secourus après avoir passé 101 heures piégés sous les débris.

La famille a réussi à survivre en se blottissant dans une petite poche d’air sous un bâtiment effondré.

Des organisations caritatives britanniques se sont associées à des entreprises géantes pour envoyer plus de 350 000 £ de fournitures d’urgence en Turquie à la suite du tremblement de terre dévastateur.

L’avion d’urgence a décollé de Londres Heathrow pour Adana mardi, transportant des vêtements, des couvertures et près d’une tonne de lait en poudre pour nourrissons.

Goods for Good, une organisation caritative d’aide humanitaire basée à Watford, a travaillé avec ses partenaires Magen David Adom UK et la Humanitarian Resources International Foundation pour sécuriser un avion de Virgin Atlantic.

Bien que l’appel du DEC ait atteint 74 millions de livres sterling de dons, les médecins ont déclaré que davantage de kits de traumatologie, d’antibiotiques et de soulagement de la douleur étaient désespérément nécessaires pour traiter les personnes souffrant de blessures par écrasement.

Bien que les organisations caritatives commencent à recevoir le feu vert pour acheminer des marchandises vers la Turquie, les chirurgiens disent avoir besoin de fournitures telles que des vis et des clous orthopédiques, des anesthésiques et des analgésiques.

Le DEC a déclaré qu’il y avait également une pénurie de professionnels de la santé formés à la chirurgie plastique et reconstructive, tandis que les lésions rénales ont créé un pic de besoins en appareils de dialyse et en spécialistes des reins.