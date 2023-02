Tremblement de terre entre la Turquie et la Syrie : une famille de cinq personnes coincée pendant 129 heures tirée des décombres | Nouvelles du monde

Cinq membres d’une même famille ont été tirés vivants des décombres de leur maison en Turquie – 129 heures après le tremblement de terre catastrophique.

Le père a insisté sur le fait que ses enfants avaient été secourus en premier avant d’être sortis en dernier par des équipes de recherche.

Le sauvetage a fourni une lueur d’espoir face à la dévastation écrasante de lundi Séisme de magnitude 7,8qui a frappé la région frontalière de la Turquie et de la Syrie.

Le tremblement de terre est le “pire événement de la région en 100 ans” – Turquie-Syrie

Plus de 25 000 personnes sont mortes de la catastrophe qui a également laissé des milliers de bâtiments en ruines.

Un chef de l’aide de l’ONU a mis en garde le nombre de morts devrait plus que doubler.

Au moins 80 000 autres personnes ont été blessées et des millions sont sans abri.

En savoir plus sur le séisme Turquie-Syrie

Les espoirs de retrouver des personnes vivantes s’estompent compte tenu des températures glaciales, mais malgré cela les survivants sont toujours arrachés sous les décombres.

Dans la ville durement touchée de Nurdagi, dans la province de Gaziantep, les sauveteurs ont d’abord récupéré la mère et la fille Havva et Fatmagul Aslan, qui avaient été piégées sous les décombres de leur maison.

Ils ont ensuite atteint le père, Hasan Aslan, mais il a insisté pour que son autre fille, Zeynep, et son fils Saltik Bugra soient sauvés en premier.

Sorti en dernier, les sauveteurs ont applaudi et scandé “Dieu est grand” alors qu’il était emmené dans une ambulance.

Les secouristes sont passés à l’utilisation de caméras thermiques pour aider à identifier les signes de vie – une indication de la faiblesse de ceux qui sont encore piégés.

Les températures restent extrêmement froides dans toute la grande région et de nombreuses personnes n’ont pas d’abri.

Le tremblement de terre dévastateur a aggravé les souffrances des habitants d’une région déjà touchée par la guerre civile syrienne qui dure depuis 12 ans.

Le conflit a isolé de nombreuses régions de la Syrie et a compliqué les efforts pour faire venir de l’aide.

L’agence des Nations Unies pour les réfugiés a estimé près de cinq millions et demi de personnes se seraient retrouvées sans abri en Syrie.