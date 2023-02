Tremblement de terre entre la Turquie et la Syrie : un médecin décrit les conditions dans un hôpital syrien avec “des enfants mourants” et “pas d’électricité” | Nouvelles du monde

Un médecin d’une région du nord de la Syrie frappée par un tremblement de terre a décrit l’hôpital dans lequel il travaillait comme “ressemblant à une zone de guerre”.

Des efforts effrénés pour sauver des centaines de personnes piégées sous les décombres se poursuivent après qu’un énorme tremblement de terre a frappé le sud-est de la Turquie et le nord de la Syrie tôt lundi, tuant plus de 3 500 personnes.

Le Dr Osama Sallom, de la Société médicale syro-américaine (SAMS), travaille à l’hôpital Bab Al Hawa, qui a reçu plus de 400 blessés et signalé plus de 50 décès.

“La plupart des patients sont des enfants qui saignent et meurent de froid [after being stuck under debris]”, a déclaré le Dr Sallom.

“Nous cherchons sous les décombres, mais il fait très froid. Il fera -1 ou -2C pour les équipes de secours travaillant la nuit.

“Nous recevons de plus en plus de patients toutes les heures et notre hôpital est submergé de patients qui remplissent les couloirs.”

Le Dr Sallom a déclaré qu’il y avait “un énorme manque de personnel et d’équipement” à l’hôpital et que tous les services étaient occupés par des patients, principalement des femmes et des enfants.

“Tous nos lits sont pleins – les gens doivent s’allonger par terre. Après quelques heures, nous n’aurons plus d’espace sur le sol”, a-t-il déclaré.

“Cela rappelle une zone de guerre – cela donne à beaucoup de gens des souvenirs traumatisants.

“A chaque instant, j’entends des ambulances arriver avec plus de victimes. La chance de sauver des gens diminue toutes les heures.”

Des sauveteurs travaillent près du site d’un immeuble effondré, suite à un tremblement de terre, à Hama, en Syrie



SAMS a répondu au tremblement de terre de magnitude 7,8 qui a frappé la Syrie, la Turquie et la région d’Atareb, où se trouve l’hôpital, lundi matin.

Le Dr Sallom a déclaré que la frontière était complètement fermée et que les patients ne pouvaient pas être référés en Turquie, ce qui a mis à rude épreuve l’hôpital dans lequel il travaille.

Il a déclaré: “Nous devons faire face nous-mêmes aux blessures compliquées – nous n’avons qu’un seul scanner et nous n’avons pas d’équipement spécialisé. Il y a un énorme besoin de scanner, mais [patients] il faut attendre trois ou quatre heures pour un scanner.”

Il a également évoqué les répliques continues qui se produisaient “toutes les cinq minutes” et étaient “très fortes”.

Il a ajouté: “C’est catastrophique et nous avons peur nous-mêmes. Mon ami, le directeur de l’hôpital, a perdu sa famille alors que ma femme et mon enfant sont en Turquie.”

‘Je suis tellement triste’

La situation a rappelé au Dr Sallom les attentats d’Alep en 2016 qui ont détruit des hôpitaux, des maisons et tué des centaines de civils.

Les attentats d’Alep de 2016 ont tué des centaines de civils Pic: AP



Il a déclaré : “Je suis tellement triste – cet incident est pire pour les Syriens parce que nous avons vécu de nombreuses années dans un pays déchiré par la guerre.

“Maintenant, nous avons le même sentiment.

“Nous perdons espoir de sauver des enfants à cause d’un énorme besoin de consommables et de médicaments qui va s’épuiser dans les prochaines heures.”