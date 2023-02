Tremblement de terre entre la Turquie et la Syrie : un garçon de neuf ans est ressorti vivant après cinq jours sous terre dans les bras de sa mère | Nouvelles du monde

Dans le désert qui cicatrise le centre de Kahramanmaras en Turquie, nous avons observé une paire de sauveteurs perchés dans la pelle d’un excavateur alors qu’ils enquêtaient sur un gros tas de béton.

Leur seau mobile les a emmenés dans le ciel alors qu’ils sondaient un bâtiment renversé. Personne n’avait vérifié cet endroit auparavant.

Ce n’est pourtant pas surprenant.

À Kahramanmaras, plus de 200 bâtiments ont été détruits par les tremblements de terre et les secousses.

“Est-ce qu’il y a quelqu’un là-dedans? Si vous pouvez m’entendre taper sur le mur”, a déclaré un secouriste.

“Non, personne.”

Les responsables locaux sont confrontés à un dilemme difficile. Des dizaines de milliers de personnes ont été déplacées par la catastrophe et nombre d’entre elles dorment désormais dans des tentes en plastique ou dans des habitations auto-construites au bord de la route.

Le climat est rude, surtout la nuit, et les autorités doivent déblayer les décombres et entamer le processus de reconstruction.

Mais il y a une demande contradictoire – une obligation morale de rechercher des survivants – et c’est un processus nécessairement qualifié et qui prend du temps.

Dans ce qui était autrefois l’immeuble Elbrar, nous avons rencontré une équipe de secours multinationale essayant de libérer une femme appelée Leyla des profondeurs du tas.

Et ils avaient travaillé toute la nuit pour la libérer.



Une équipe de secours multinationale a été impliquée dans la recherche de Leyla. Photo : AP



Nous avons parlé à un sauveteur italien du nom de Gianluca Pesce, un ingénieur qui était bénévole sur le site.

“Nous avons ouvert un couloir à l’intérieur, un couloir (c’est-à-dire) comme 50cm carré, très petit, juste assez pour une personne. Je suis entré à l’intérieur, à travers le tunnel sur environ sept mètres. Nous avons commencé à l’appeler, elle a répondu mais sa voix est faible.”

Les sauveteurs, dirigés par des membres de l’unité nationale de recherche et de sauvetage d’Israël, avaient passé 24 heures à essayer de l’atteindre depuis le côté et le haut du bâtiment. Ils avaient déjà réussi à libérer le mari et la fille de la femme mais Leyla se trouvait dans une position particulièrement difficile.

“Cela va prendre beaucoup de temps”, a déclaré M. Pesce.

Parfois, un sauvetage est effectué en quelques minutes.

Pendant que nous tournions au bâtiment Elbrar, la nouvelle s’est répandue à propos d’une autre urgence. À seulement 100 mètres de l’endroit où nous nous trouvions, un survivant avait été localisé sous les restes d’un immeuble de 11 étages.



Plus de 200 bâtiments ont été détruits à Kahramanmaras



Un conducteur d’excavatrice appelé Selmir Gizet nous a dit qu’il était en train de dégager le tas lorsqu’il a entendu un bruit étrange provenant des décombres. Il a décidé de donner l’alerte.

Peu de temps après, un homme appelé Gohkan a été traîné hors d’un trou et placé sur une civière.



Gohkan a été sorti d’un trou par les sauveteurs



Ses pieds étaient couverts d’ampoules et gelés et son visage était lacéré – nous avons vu une grande empreinte sur son front.

Mais il était vivant, réussissant à survivre plus de quatre jours sous terre.

“Dieu est grand” criait la foule, “Dieu est grand”.

Les larmes coulant sur ses joues, un secouriste nous a dit : « J’ai rêvé que je trouverais un homme. Nous avons travaillé ensemble en équipe et avons tout mis en œuvre pour le sauver. Dieu le protège, j’espère qu’il survivra.

De retour au bloc d’Elbrar, les sauveteurs cherchaient Leyla mais ils nous ont dit qu’il y avait eu un développement important.



La recherche de survivants dans les décombres continue



La voix de Leyla appartenait peut-être à son fils – le couple était allongé ensemble dans la chambre du garçon lorsque le tremblement de terre a frappé.

“Nous cherchions une femme, nous savons qu’il y a une femme et un enfant à l’intérieur et quand nous nous sommes approchés, il est devenu évident que nous parlions à l’enfant”, a déclaré l’ambulancier de recherche et de sauvetage, Jonathan Rousso.

“L’équipe est arrivée au point où elle est de l’autre côté du mur, mais elle ne peut pas couper (le mur), et il y a une machine à laver (sur le chemin). Vous ne pouvez pas couper le linge machine. Vous devez trouver un moyen, alors nous creusons plus profondément.

L’opération était dangereuse et, avec de fréquentes secousses, leurs tunnels risquaient de s’effondrer. Nous avons vu des membres de l’équipe se précipiter dans les vestiges d’un magasin local, à la recherche de bois et de vis pour soutenir leurs canaux souterrains.

Au cours d’une soirée angoissante, les membres de l’équipe de secours ont réussi à atteindre le garçon.

Il leur a dit qu’il s’appelait Ridvan, le fils de neuf ans de Leyla.



Ridvan, le fils de neuf ans de Leyla, a été sauvé et emmené dans une ambulance



Un médecin a essayé de le stabiliser en bas mais il y avait de sérieuses inquiétudes quant à son état. La décision a été prise de le faire sortir.

En surface, les volontaires ont appelé au calme, de peur d’alarmer le garçon, et Ridvan a porté une civière à travers un trou de béton. Il a été accueilli au son des chuchotements de la foule qui était passée à plusieurs centaines.

Il avait passé près de cinq jours sous terre, dans les bras de sa mère. Il avait froid et était très déshydraté et une partie de son corps avait été écrasée. Les ambulanciers l’ont expédié à l’hôpital.

Malheureusement, sa mère Leyla n’a pas survécu, l’équipe de secours n’ayant pas pu la secourir à temps.

Une catastrophe nationale et une tragédie familiale dans une ville marquée par le chagrin.