Tremblement de terre entre la Turquie et la Syrie : Trois ressortissants britanniques portés disparus, confirme le ministre des Affaires étrangères | Nouvelles du monde

Trois ressortissants britanniques sont portés disparus à la suite des tremblements de terre qui ont frappé la Turquie et la Syrie, a déclaré le ministre des Affaires étrangères.

Faisant une déclaration aux Communes, James Cleverly a déclaré: “Depuis ce matin, nous savons que trois ressortissants britanniques sont portés disparus.”

Il a ajouté que le centre de réponse aux crises du ministère des Affaires étrangères s’efforce de soutenir au moins 35 ressortissants britanniques qui ont été directement touchés par les tremblements de terre.

“Nous estimons que la probabilité de pertes britanniques à grande échelle reste faible”, a déclaré M. Cleverly.

Les sauveteurs ont travaillé dans des températures extrêmement froides à la recherche de plus de survivants depuis le tremblement de terre de magnitude 7,8 qui a frappé la région lundi matin.

Au moins 5 100 personnes sont mortes en Turquie et en Syrie – l’Organisation mondiale de la santé (OMS) affirmant que le nombre de décès pourrait atteindre 20 000 dans les prochains jours.

Sur la question de l’aide, M. Cleverly a déclaré aux députés que le gouvernement turc demandait une aide internationale “à une échelle qui correspond à l’énormité de la situation à laquelle ils sont confrontés”.

Informant les Communes de la réponse du Royaume-Uni, il a déclaré: “Dans toute la région habitée par plus de 12 millions de personnes, plus de 6 000 bâtiments se sont effondrés. Les infrastructures électriques et gazières ont été gravement endommagées.

“Beaucoup des 3,5 millions de réfugiés syriens accueillis par la Turquie résident dans les provinces touchées. La capacité exceptionnelle de réponse aux catastrophes de la Turquie a été mise à rude épreuve par l’ampleur de cette catastrophe.

“Le gouvernement turc a déclaré l’état d’urgence et demande une aide internationale d’une ampleur qui correspond à l’énormité de la situation à laquelle il est confronté.

“La Turquie dirigera la réponse aux catastrophes dans les régions de Syrie où elle est présente.”