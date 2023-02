Tremblement de terre entre la Turquie et la Syrie : terrifiées et glaciales, les victimes sans abri voyagent pendant des jours pour chercher refuge | Nouvelles du monde

Des dizaines de milliers de personnes se sont retrouvées sans abri après un tremblement de terre de magnitude 7,8 qui a dévasté le sud de la Turquie et le nord de la Syrie lundi.

Les gens se sont réfugiés dans des centres commerciaux, des stades, des mosquées et des centres communautaires après que leurs maisons ont été détruites lors de la catastrophe.

Quelque 1 500 personnes vivent dans des tentes érigées à la hâte à Sanliurfa, l’une des villes turques les plus durement touchées par le tremblement de terre.

Tremblement de terre Turquie-Syrie – mises à jour en direct

Un survivant a déclaré à Kay Burley sur Sky News que lui et sa famille avaient passé deux jours sous la pluie et dans des conditions glaciales avant d’atteindre les abris de fortune.

Mahmood et ses cinq jeunes enfants font partie des 25 personnes qui dorment par terre dans une petite tente blanche alors que des répliques tremblent dans la région.

Image:

Les bébés ne peuvent pas dormir à cause du froid



“Il n’y avait plus rien debout” dans sa ville natale, a-t-il dit, ajoutant qu’ils étaient entourés de décombres.

“Nous étions terrifiés à l’idée de rester là-bas, c’était la dévastation totale donc nous ne pouvons pas rester là-bas. C’est horrible.

“Tout le monde a trop peur d’entrer dans les immeubles et les maisons. Personne n’oserait.”

Il a dit qu’il était reconnaissant d’avoir de l’aide de la part des autorités, mais il n’y avait ni électricité ni chauffage – ils ne savent pas combien de temps ils resteront là-bas.

Le neveu de Mahmood, tenant sa petite fille dans ses bras, a expliqué qu’elle pleurait et ne pouvait pas dormir à cause du froid.

“Elle n’a pas pu dormir la nuit, elle pleure tout le temps à cause du froid. La situation est très dure, très dure.”

0:53

Plusieurs enfants sauvés des décombres après un tremblement de terre qui a frappé la Turquie et la Syrie



“Nous mourrons gelés de froid”

Ailleurs, un garçon de trois ans faisait partie des personnes extraites de l’épave de bâtiments effondrés en Turquie la nuit dernière, alors que les équipes de secours travaillaient à travers le pays et son voisin, la Syrie, 48 heures après le tremblement de terre.

Arif Kaan a été piégé sous des dalles de béton et des barres d’armature à Kahramanmaras à des températures inférieures à zéro tandis que les sauveteurs coupaient les débris autour de lui, tout en essayant de ne pas déclencher un autre effondrement.

Son père, Ertugrul Kisi, sanglotait alors qu’Arif était libéré et transporté dans une ambulance.

“Pour l’instant, le nom de l’espoir à Kahramanmaras est Arif Kaan”, a proclamé un journaliste de la télévision turque.

Image:

Des gens sont assis à côté d’un immeuble effondré à Kahramanmaras



Mais avec un jour restant dans ce que les experts ont appelé les 72 premières heures “critiques”, ces moments d’espoir devraient se produire de moins en moins fréquemment.

Et une fois que les survivants ont été secourus, ils font face à une autre crise : le froid.

Beaucoup en Turquie ont dû dormir dans des voitures, à l’extérieur ou dans des abris gouvernementaux.

“Nous n’avons pas de tente, nous n’avons pas de poêle, nous n’avons rien”, raconte Aysan Kurt, 27 ans.

“Nos enfants sont en mauvais état. Nous sommes tous mouillés sous la pluie et nos enfants sont dehors dans le froid.

“Nous ne sommes pas morts de faim ou du tremblement de terre, mais nous mourrons gelés de froid.”

“Expérience terrifiante”

Canan Severoglu, 40 ans, se trouvait au cœur de la ville turque de Gaziantep lorsque le tremblement de terre a frappé.

Le directeur de GEO, une entreprise éducative, se trouvait au 10e étage de l’hôtel Divan lorsque les secousses ont commencé. Elle s’est réveillée à 4h15 avec ce qu’elle pensait être un “cauchemar”.

“Je ne pouvais même pas me lever. C’était une expérience tellement terrifiante. Les gens ont descendu les escaliers pieds nus et en pyjama et sont sortis de l’hôtel. Il neigeait et nous avions si froid.”

Image:

Canan Severoglu se trouvait dans la ville turque de Gaziantep lorsque le séisme a frappé



Mme Severoglu est montée dans sa voiture et a accueilli des étrangers afin qu’ils puissent rester à l’écart des conditions extrêmes. Elle a parlé à une dame qui a vécu le tremblement de terre d’Izmit en 1999, qui a dit que celui-ci était beaucoup plus fort.

Elle a quitté l’épicentre pour se rendre dans une maison de campagne proche de l’aéroport de Gaziantep.

“Dans une pièce, il y avait 30 personnes. Les enfants avaient tellement peur et tremblaient encore.”

Aujourd’hui, elle est retournée au centre et a vu les bâtiments effondrés.

“C’est tellement effrayant car j’ai des amis dans ces bâtiments. Nous avons prié devant eux – nous voulions juste entendre une voix.”