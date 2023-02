Tremblement de terre entre la Turquie et la Syrie : Snapchat offre un aperçu des efforts de rétablissement après le tremblement de terre dans un pays déchiré par la guerre | Nouvelles du monde

Hussein publie généralement des vidéos de lui-même en train de traîner avec ses amis sur son Snapchat, mais maintenant son profil montre des scènes pénibles de tentatives de sortir des gens des ruines d’un bâtiment effondré.

“Tous mes proches sont morts”, a-t-il déclaré à Sky News par SMS.

Il explique que tout le monde dans ce quartier résidentiel près de la ville frontalière syrienne de Harim a été touché par le tremblement de terre qui a secoué la région lundi. Beaucoup sont morts et seuls quelques-uns ont été sauvés des décombres.

Hussein et sa famille ont fui vers la campagne d’Idlib lorsque la guerre syrienne les a forcés à abandonner leurs maisons.

“Nous avons fui de mort en mort”, dit-il.

Tous ceux qui vivaient dans le même immeuble que sa famille sont morts, dit Hussein, y compris son jeune cousin. Ceux qui dormaient ailleurs ont survécu au tremblement de terre mais doivent maintenant vivre dans des tentes.

“Nous avons peur”, dit-il.

Comme le montre ce clip de Hussein, l’effort de récupération à la suite du tremblement de terre de lundi est en bonne voie.

Là où Hussein vit dans le nord-ouest de la Syrie, c’est une zone déjà endommagée par la guerre du pays et qui a été durement touchée par cette catastrophe.

Il est plus difficile pour les journalistes d’atteindre ces villes qu’en Turquie, où se trouvait l’épicentre du séisme. Il est également souvent plus difficile de vérifier les images et les vidéos qui prétendent provenir de la Syrie.

Mais en utilisant la fonction de carte de Snapchat, nous pouvons voir à quoi font face les personnes dont la localisation est activée dans l’application : des montagnes de gravats ; givre au sol; et des sacs de nourriture distribués.

De petites organisations caritatives travaillant en Syrie ont déjà concentré leurs efforts sur le soutien aux survivants du tremblement de terre.

L’association caritative Little Hearts a partagé une vidéo de leur travail à Idlib. Il montre plusieurs tables couvertes de boîtes contenant de la nourriture et des boissons, alors qu’elles préparent d’énormes quantités de repas chauds en même temps. Le groupe a déclaré à Sky News qu’il distribuait également des vêtements et des couvertures.

Alors que ceux de Syrie et de Turquie commencent à faire les premiers pas pour se remettre de cette tremblement de terre meurtrierl’ampleur de son impact est encore en train de se dévoiler.

Cette carte des Nations Unies montre l’activité sismique depuis le premier tremblement de terre et les nombreuses secousses qui ont suivi.

L’ombrage sur cette carte reflète le niveau d’intensité sismique là-bas. Plus la zone était rouge, plus les tremblements étaient intenses. Les cercles montrent où les secousses se sont produites… …avec les deux plus grands tremblements de terre marqués d’une étoile. Cette carte nous donne une idée de l’ampleur de la catastrophe. Du nord au sud, la plus grande zone ininterrompue d’activité sismique mesure 375 milles. En regardant d’ouest en est, la plus grande zone d’activité sismique ininterrompue mesure un peu plus de 400 milles. Lorsque nous examinons la zone principale dans son ensemble, cela montre que près de 100 000 milles carrés de terres ont été touchés.

Des efforts similaires pour aider les victimes à ceux que l’on voit sur la carte Snapchat en Syrie sont en cours en Turquie, le nombre de personnes décédées dans les deux pays étant désormais supérieur à 11 200.

C’est ainsi que la situation se déroule dans différentes parties de la Turquie.

Kahramanmaraş

Kahramanmars abrite environ 1,2 million de personnes et est situé près de l’épicentre du premier tremblement de terre majeur. En zoomant, la ville est au bord de certaines des activités sismiques les plus graves. En s’approchant encore plus… … la majeure partie de la ville se trouve en fait dans la zone d’activité jaune ou ‘forte’. Et quand on regarde la ville sans le filtre sismique activé, tous les bâtiments surlignés en rouge ont été complètement détruits. Ceux en orange et jaune sont abîmés ou éventuellement abîmés.

Certains de ces dommages aux bâtiments sont clairement visibles dans images satellites, tels que ceux fournis par Planet. Les rues sont aussi visiblement couvertes de poussière et de débris.

A la périphérie de la ville, un hôpital de campagne mobile a commencé mercredi à soigner les victimes blessées du tremblement de terre. Le ministère turc de la Défense a publié des vidéos du centre de santé temporaire sur Twitter.

Antakya

Antayka est la capitale de Hatay, une province qui borde la Syrie et est le point le plus au sud de la Turquie. L’activité sismique autour d’elle est enregistrée comme forte et modérée, comme indiqué par les zones jaunes et vertes. Zoomer davantage et retirer le filtre sismique… … la carte montre qu’un grand nombre de bâtiments peuvent être endommagés (indiqués en jaune) avec une partie sud de la ville subissant des dommages importants avec des bâtiments en rouge (effondrés) et orange (endommagés).

Des spécialistes britanniques de la recherche et du sauvetage et leurs chiens se sont envolés pour Antakya depuis le Royaume-Uni afin d’aider les efforts de rétablissement de la ville en tant que l’un des nombreux équipages internationaux venus apporter leur soutien.

Certains pensent que l’aide n’arrive pas assez vite, des habitants d’Antakya disant à Sky News qu’il y a eu un “décalage” de la part des autorités, obligeant les habitants à se battre pour les fournitures.

Les gens ont été forcés d’allumer des feux dans les rues pour se réchauffer alors que les températures ont chuté dans la nuit de mardi à mercredi.

Alors que les plaintes concernant la manière dont le gouvernement turc a géré la catastrophe ont augmenté mercredi, l’accès à Twitter depuis la Turquie a été limité. Les autorités ont déclaré qu’elles s’inquiétaient de la propagation de la désinformation et avaient précédemment restreint l’accès aux médias sociaux lors d’autres urgences nationales, selon le moniteur Internet Net Blocks.

Malatya

Vers le nord de la zone touchée se trouve la grande ville de Malatya. La ville elle-même se trouve dans une zone de très forte activité sismique (orange), avec des tremblements encore plus forts (rouges) à proximité. Alors que nous essayons de zoomer davantage… … de gros nuages ​​dans la région, comme le montre cette image satellite de la NASA, bloquent la vue de toutes les images de la région depuis le tremblement de terre de lundi. Cela signifie que, comme dans de nombreuses régions de Turquie, nous n’avons pas encore de données sur l’étendue des dommages aux bâtiments de cette grande ville.

Couverte de neige, les températures dans cette ville plus septentrionale ont causé de nouvelles difficultés à la suite de la catastrophe.

Avec de nombreux sans-abri après le tremblement de terre, les habitants de la région doivent dormir dans des tentes comme celle-ci photographiée à Malatya enneigée.

Ayant perdu leurs affaires, beaucoup doivent s’abriter du froid en s’enveloppant dans des couvertures en attendant que les secours leur parviennent.

Des dizaines de pays et des organisations caritatives du monde entier ont fourni une aide volontaire aux zones touchées, mais les tentatives pour obtenir de l’aide partout où elle est nécessaire ne sont pas simples.

La plupart des offres d’aide ont été envoyées à la Turquie, plutôt qu’à la Syrie déchirée par la guerre.

Les zones touchées par le tremblement de terre couvrent à la fois le territoire contrôlé par le gouvernement et les terres détenues par l’opposition en Syrie. Cela ajoute un niveau de complication à l’acheminement de l’aide dans le sillage chaotique d’une catastrophe naturelle.

Cette carte montre quelles routes l’ONU et le Programme alimentaire mondial ont pu dire qu’elles sont praticables, bloquées ou partiellement bloquées afin d’aider au sauvetage et à la logistique d’aide en Turquie et en Syrie.

Bien que non exhaustif, il montre qu’il y a moins d’informations sur les routes praticables en Syrie par rapport à la Turquie.

Il montre également qu’un certain nombre de routes sont complètement bloquées, comme l’indiquent les lignes rouges.

Image:

Les voies vertes sont praticables, tandis que les oranges et les rouges sont partiellement ou entièrement infranchissables. Les zones orange, jaune et vert clair indiquent où l’activité sismique a été enregistrée, l’orange étant l’endroit où la force la plus forte a été ressentie. Photo : LogIE



Alors que le moment de secourir toute personne coincée vivante sous les décombres touche à sa fin, l’attention se tournera de plus en plus vers la manière dont ces deux pays se remettront de cette catastrophe, certains craignant que La Syrie aura du mal à recevoir autant d’aide comme son voisin le mieux connecté.

Le Données et criminalistique L’équipe est une unité polyvalente dédiée à fournir un journalisme transparent de Sky News. Nous recueillons, analysons et visualisons des données pour raconter des histoires basées sur les données. Nous combinons des compétences de reportage traditionnelles avec une analyse avancée des images satellites, des médias sociaux et d’autres informations open source. Grâce à la narration multimédia, nous visons à mieux expliquer le monde tout en montrant comment notre journalisme est fait.

