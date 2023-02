Tremblement de terre entre la Turquie et la Syrie : Regardez le moment où un garçon piégé reçoit de l’eau par des secouristes | Nouvelles du monde

Des images déchirantes ont capturé le moment où les secouristes ont donné de l’eau à un petit garçon avec un bouchon de bouteille avant de le sortir de l’épave près de 45 heures après le tremblement de terre entre la Turquie et la Syrie.

Le jeune enfant, nommé Muhammed Ahmed de Syrie, avait été piégé sous les décombres à la suite du séisme de magnitude 7,8 depuis les premières heures de lundi.

Le maire d’Istanbul, Ekrem Imamoglu, a partagé sur Twitter un clip du moment difficile à regarder.

“Bravo Muhammed. Notre équipe de recherche et de sauvetage a sauvé le citoyen syrien Muhammed Ahmed des décombres à Antakya”, a-t-il déclaré.

La vidéo montre le petit garçon déshydraté buvant de l’eau du bouchon de la bouteille, soigneusement donnée par un secouriste, alors qu’il était coincé sous des décombres du cou vers le bas et incapable d’utiliser ses bras.

On peut l’entendre pleurer entre les gorgées alors qu’il signale qu’il faut plus d’eau.

Cela survient alors que les espoirs de trouver plus de survivants piégés dans les décombres s’estompent, avec le nombre de morts s’élevant à plus de 11 000.

Des équipes de secours étirées ont peiné à travers la Turquie et la Syrie dans le but de trouver plus de signes de vie à la suite de l’un des tremblements de terre les plus meurtriers au monde depuis plus d’une décennie.

Ilan Kelman, professeur de catastrophes et de santé à l’University College de Londres, a déclaré que la fenêtre de recherche et de sauvetage post-séisme “se ferme rapidement”.

Un garçon de huit ans est sorti des décombres à Hatay, en Turquie



“En règle générale, peu de survivants sont retirés après 72 heures – pourtant, chaque vie sauvée est essentielle et certaines personnes sont extraites après plusieurs jours”, a-t-il déclaré.

“Le temps est toujours l’ennemi, comme on le voit en Turquie et en Syrie. Les gens meurent en raison de besoins médicaux immédiats tels que saigner à mort ou succomber à des blessures par écrasement ; en raison de répliques qui effondrent des structures précaires avec des personnes en dessous.”

Il a ajouté que de nombreuses personnes pourraient mourir d’hypothermie en raison de la chute des températures ou du manque de nourriture et d’eau en attendant les secours.

Des équipes de recherche de plus de deux douzaines de pays ont rejoint des dizaines de milliers de personnels d’urgence locaux dans l’opération de sauvetage de masse – tandis que les promesses d’aide ont afflué du monde entier.

Dans la ville turque de Malatya, des corps ont été placés côte à côte sur le sol, recouverts de couvertures, tandis que les sauveteurs attendaient que des véhicules funéraires viennent les chercher, selon l’ancien journaliste Ozel Pikal, qui a vu huit corps extraits des ruines d’un immeuble.

Un drone montre l’impact du séisme dans une ville syrienne



M. Pikal, qui a participé aux efforts de sauvetage, pense que certaines des victimes sont mortes de froid alors que les températures ont chuté à -6 ° C.

“Aujourd’hui n’est pas une journée agréable parce qu’à partir d’aujourd’hui, il n’y a plus d’espoir à Malatya”, a-t-il déclaré. « Personne ne sort vivant des décombres.

Il a déclaré qu’un bâtiment d’hôtel s’était effondré dans la ville et que plus de 100 personnes pourraient être piégées, et qu’il y a une pénurie de sauveteurs dans la région, tandis que le froid a ralenti les efforts de sauvetage des bénévoles et des équipes gouvernementales.

Les fermetures de routes et les dégâts généralisés dans la région ont également affecté la mobilité et l’accès.

“Nos mains ne peuvent rien ramasser à cause du froid”, a déclaré M. Pikal. “Les machines de travail sont nécessaires.”