Tremblement de terre entre la Turquie et la Syrie : quels pays ont proposé leur aide et quelle aide fournissent-ils ? | Nouvelles du monde

Des dizaines de pays à travers le monde se sont précipités pour envoyer de l’aide après qu’un puissant tremblement de terre a fait plus de 5 000 morts en Turquie et en Syrie.

Le nombre de morts devrait augmenter à mesure que les efforts de sauvetage se poursuivent parmi les décombres des villes, villages et provinces des deux pays.

Le nombre de morts dépasse les 5 000 alors que des patients sont laissés pour morts dans un hôpital “oublié” – tremblement de terre le plus récent

Jusqu’à présent, plus de 7 800 personnes en Turquie ont été secourues dans 10 provinces – et des équipes du monde entier se sont rendues à l’épicentre du tremblement de terre pour apporter leur aide.

Voici un aperçu de l’aide internationale promise jusqu’à présent.

ROYAUME-UNI

Le Royaume-Uni envoie 76 spécialistes de la recherche et du sauvetage avec du matériel et des chiens, ainsi qu’une équipe médicale d’urgence, en Turquie.

Le Royaume-Uni dit également qu’il est en contact avec l’ONU pour obtenir de l’aide pour les victimes en Syrie.

NOUS

Les États-Unis envoient deux équipes de recherche et de sauvetage de 79 personnes pour aider les responsables turcs, selon la Maison Blanche.

Pendant ce temps, près de 100 pompiers et ingénieurs en structure du comté de Los Angeles, ainsi que six chiens spécialement entraînés, seront envoyés en Turquie.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





0:41

Enfants déplacés sauvés des décombres



Italie

L’Agence italienne de protection civile a offert son aide à la Turquie et une équipe de pompiers s’apprêtait à partir de Pise.

L’armée italienne a déclaré que les vols de transport transporteront du matériel ainsi que du personnel de santé et autre.

France

Des équipes de secours seront dépêchées en Turquie depuis la France.

Espagne

L’Espagne enverra deux équipes urbaines de recherche et de sauvetage en Turquie avec 85 personnes et un contingent de pompiers volontaires.

L’UE

L’Union européenne a mobilisé des équipes de recherche et de sauvetage pour aider la Turquie, tandis que le système satellitaire Copernicus a été activé pour fournir des services de cartographie d’urgence.

Au moins 13 pays membres ont offert leur aide. L’UE a déclaré qu’elle était également prête à offrir de l’aide à la Syrie par le biais de ses programmes d’aide humanitaire.

Russie

Les équipes de secours russes du ministère des urgences se préparent à voler vers la Syrie.

L’armée russe déployée dans le pays a déjà envoyé 10 unités comprenant 300 personnes pour aider à nettoyer les débris et à rechercher des survivants.

L’armée russe a mis en place des points de distribution d’aide humanitaire.

La Turquie a également accepté une offre de soutien de la Russie.

En savoir plus:

Des tremblements plus puissants frappent la Turquie – alors que l’OMS prévient que le nombre de morts pourrait atteindre plus de 20 000

Témoin oculaire : Des volontaires creusant à mains nues tandis que des cris se font entendre au milieu des décombres

Avant et après : les images montrent la dévastation causée par un puissant tremblement de terre de magnitude 7,8

Image:

Des militaires russes participent à une opération de recherche et de sauvetage à Lattaquié, en Syrie



Israël

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a déclaré avoir approuvé une demande d’aide humanitaire pour la Syrie, reçue par l’intermédiaire d’un responsable diplomatique.

Israël et la Syrie n’ont pas de relations diplomatiques et les deux pays ont mené plusieurs guerres.

Pendant ce temps, l’armée israélienne envoie une équipe de recherche et de sauvetage de 150 ingénieurs, personnel médical et autres travailleurs humanitaires pour apporter une aide vitale en Turquie.

Allemagne

L’Allemagne prépare des livraisons de groupes électrogènes de secours, de tentes et de couvertures. Il est également prêt à installer des camps avec des équipements de traitement de l’eau.

L’Allemagne a proposé d’envoyer des équipes de l’agence de protection civile THW en Turquie. Le groupe International Search and Rescue Germany s’apprêtait à envoyer par avion des dizaines de médecins et d’experts en sauvetage en Turquie lundi soir.

L’Autriche

L’Autriche a proposé d’envoyer 84 soldats d’une unité militaire de secours en cas de catastrophe en Turquie.

Pologne

La Pologne envoie à la Turquie 76 pompiers et huit chiens entraînés avec du matériel.

Grèce

La Grèce envoie en Turquie une équipe de 21 sauveteurs, deux chiens de sauvetage et un véhicule de sauvetage spécial, ainsi qu’un ingénieur en structure, cinq médecins et des experts en planification sismique dans un avion de transport militaire.

Image:

Des travailleurs humanitaires se préparent à quitter l’aéroport de Francfort pour une zone sinistrée. Photo : AP



Roumanie

La Roumanie envoie du personnel spécialisé et du matériel en Turquie sur deux avions militaires.

Croatie

La Croatie envoie 40 personnes et 10 chiens, du matériel de sauvetage et des camionnettes en Turquie.

Japon

Le Japon envoie un groupe d’environ 75 secouristes en Turquie.

Corée du Sud

La Corée du Sud dépêchera une équipe de recherche et de sauvetage de 60 personnes et enverra des fournitures médicales en Turquie.

Le gouvernement indique également qu’il fournit une aide humanitaire initiale de 5 millions de dollars (4,1 millions de livres sterling), et le gouvernement provincial du Gyeonggi prévoit de fournir 1 million de dollars (800 000 livres sterling) d’aide humanitaire.

Pakistan

Le Pakistan a envoyé un vol de secours et un autre transportant une équipe de recherche et de sauvetage de 50 membres. Le gouvernement a déclaré que les vols d’aide quotidiens vers la Syrie et la Turquie commenceront mercredi.

Inde

L’Inde envoie 100 membres du personnel de recherche et de sauvetage de sa Force d’intervention en cas de catastrophe naturelle en Turquie, ainsi que des équipes de chiens spécialement formés et du matériel pour les efforts de secours.

Des équipes médicales composées de médecins formés, de personnel paramédical et de médicaments essentiels sont également prêtes, a indiqué le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.

Image:

Les forces de sécurité irakiennes traitent l’aide du Croissant-Rouge qui sera acheminée par avion de secours d’urgence vers la Syrie



Suisse

Le service suisse de chiens de sauvetage REDOG envoie 22 sauveteurs avec 14 chiens en Turquie. Le gouvernement a annoncé qu’il enverrait également 80 spécialistes de la recherche et du sauvetage dans le pays, y compris des experts de l’armée en cas de catastrophe.

République tchèque

La République tchèque envoie en Turquie une équipe de 68 sauveteurs, dont des pompiers, des médecins, des ingénieurs en structure et des experts avec des chiens renifleurs.

Serbie

La Serbie envoie 21 sauveteurs et trois officiers de liaison en Turquie.

Monténégro

Le Monténégro envoie au moins 24 pompiers en Turquie.

Moldavie

Le président moldave a déclaré que 55 secouristes avaient été envoyés en Turquie.

Liban

Le gouvernement libanais à court d’argent envoie des soldats, des premiers intervenants de la Croix-Rouge et de la Défense civile et des pompiers en Turquie pour l’aider dans ses efforts de sauvetage.

Image:

Un avion iranien avec de l’aide à l’aéroport de Damas en Syrie. Photo : SANA/Reuters



Jordan

La Jordanie envoie une aide d’urgence à la Syrie et à la Turquie sur ordre du roi Abdallah II.

L’Iran

Un avion iranien a acheminé de l’aide à l’aéroport de Damas après le tremblement de terre.

Irak

Les forces de sécurité irakiennes ont fourni une aide d’urgence à la Syrie.

Egypte

L’Égypte a promis une aide humanitaire d’urgence à la Turquie.

Mexique

Le secrétaire mexicain aux Affaires étrangères a déclaré que le pays enverrait du matériel et des spécialistes du sauvetage en Turquie.

Nouvelle-Zélande

La Nouvelle-Zélande fournit 632 000 dollars (527 000 £) au Croissant-Rouge turc et 316 000 dollars (263 000 £) au Croissant-Rouge arabe syrien pour livrer des articles tels que de la nourriture, des tentes et des couvertures, ainsi qu’une assistance médicale et un soutien psychologique.

Chine

La Croix-Rouge chinoise fournit au Croissant-Rouge turc et au Croissant-Rouge syrien 200 000 dollars (166 600 £) chacun en aide humanitaire.