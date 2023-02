Tremblement de terre entre la Turquie et la Syrie : pourquoi les secouristes sont dans une « course contre la montre »

Les travailleurs humanitaires en Turquie et en Syrie tentent de secourir le plus de personnes possible après une tremblement de terre dévastateur a frappé la régionmais les experts avertissent qu’il s’agit actuellement d’une “course contre la montre”.

Le Séisme de magnitude 7,8 a provoqué l’effondrement de blocs de construction entiers en Turquie et dans le nord-ouest de la Syrie lundi juste avant le lever du soleil, dans ce qui devrait être l’un des tremblements de terre les plus meurtriers de cette décennie, selon les sismologues.

À peine 11 minutes après le premier choc, la région a été frappée par un tremblement de magnitude 6,7, suivi d’un séisme de magnitude 7,5 quelques heures plus tard et d’un spasme de 6,0 dans l’après-midi.

Il y a moins de 20 tremblements de terre de magnitude supérieure à 7,0 au cours d’une année régulière, ce qui catastrophe grave de cette semaine.

L’US Geological Survey a également déclaré qu’il s’agissait du plus grand tremblement de terre enregistré dans le monde depuis un tremblement de terre signalé dans l’Atlantique sud en août 2021.

L’agence de presse Reuters a affirmé qu’il s’agissait du plus meurtrier vu en Turquie depuis 1999, lorsqu’un tremblement de terre d’une ampleur similaire a frappé, tandis que le président turc Recep Tayip Erdogan a déclaré qu’il s’agissait d’un désastre historique et du pire que le pays ait connu depuis 1939.

Le nombre de morts avait dépassé 5 000 mardi matin, et l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a depuis averti que le nombre de les pertes pourraient dépasser les 20 000 alors que les efforts de sauvetage se poursuivent.

Comme l’a dit Raed al-Saleh des Casques blancs syriens – un service en territoire tenu par les rebelles connu pour son aide dans les régions touchées par les frappes aériennes – Reuter: “[We’re] dans une course contre la montre pour sauver la vie de ceux qui sont sous les décombres.

Les 72 premières heures d’une catastrophe comme celle-ci sont essentielles pour sauver des vies.

Des milliers de travailleurs tentent de récupérer autant de personnes piégées sous les débris que possible – mais il y a deux problèmes majeurs qui menacent de faire dérailler la mission de sauvetage déjà complexe : la politique et la météo.

Où les tremblements de terre ont frappé PA Graphics via PA Graphics/Press Association Images

Comment la politique pourrait-elle freiner les efforts humanitaires ?

La Syrie est prise dans une guerre civile depuis 11 ans, le pays étant complètement divisé entre son président de Bachar el-Assad régime oppressif et ceux qui se rebellent contre lui.

Cette scission entre les rebelles, y compris les forces dirigées par les Kurdes, et le gouvernement syrien pourrait entraver l’aide alors qu’il tente d’atteindre les zones sinistrées, comme la ville d’Alep.

L’ONU affirme que 4,1 millions de personnes, dont beaucoup étaient déjà déplacées et vivaient dans des camps en raison de la guerre, dépendaient de l’aide humanitaire transfrontalière avant même le tremblement de terre. Cette catastrophe naturelle ne fait qu’aggraver une situation sombre.

Le tremblement de terre a également principalement touché les parties de la Syrie tenues par les rebelles, où, selon le ministre des Affaires étrangères Andrew Mitchell, “il n’y a pratiquement pas de gouvernance”, ce qui rend plus difficile la coordination des efforts d’aide.

Il a déclaré à l’émission Today de Radio 4 : “Nous espérons que l’ONU sera en mesure de négocier un accès supplémentaire à la Syrie depuis la Turquie, d’où viendra inévitablement le soutien.”

Mais, la Turquie et la Syrie sont en désaccord depuis 2011, avec la Turquie à la tête de l’opposition armée et civile contre al-Assad, avec des troupes dans le nord de la Syrie. Les deux parties n’ont recommencé à parler cordialement qu’en décembre 2022, sous l’insistance de la Russie.

Le régime d’al-Assad a laissé la Syrie aliénée d’une grande partie de la communauté internationale.

Des équipes de secours syriennes recherchent des victimes et des survivants dans les décombres d’un bâtiment effondré dans la ville d’Alep à la suite d’un tremblement de terre meurtrier le 6 février 2023. LOUAI BESHARA via Getty Images

Alors qu’au moins 45 pays ont proposé d’aider les efforts de recherche et de sauvetage en Turquie, le gouvernement syrien a plaidé pour l’aide internationale des États membres de l’ONU, du Comité international de la Croix-Rouge et d’autres groupes humanitaires.

Le de la BBC La correspondante internationale en chef Lyse Doucet a déclaré qu’al-Assad pourrait être contraint d’accepter l’aide de pays occidentaux ou de voisins du Moyen-Orient qu’il avait précédemment condamnés pour avoir soutenu ses ennemis.

La Syrie a son allié la Russie à ses côtés, et l’ONU a déclaré qu’elle évaluait la situation et offrait déjà son aide.

Mais, s’adressant à l’animateur de Today Justin Webb, Mitchell a noté : « Vous avez tout à fait raison de faire le contraste entre la capacité de la communauté internationale à aider en Turquie et l’incapacité, en raison de la géographie et de l’espace non gouverné, de le faire en Syrie. .”

“La situation des personnes prises là-bas est en effet très sombre”, a poursuivi le ministre : “L’aide et les abris supplémentaires, la chaleur, les médicaments, la nourriture et les soins de santé ne peuvent vraiment passer que par la frontière depuis la Turquie et ils sont en grand danger”.

Qu’est-ce que la météo a à voir avec cela?

Les personnes vivant en Turquie et en Syrie ont été confrontées à des conditions météorologiques extrêmes au cours du week-end même avant le tremblement de terre.

Al Jazeera Sinem Koseoglu a rapporté d’Istanbul : « Partout il neige ou pleut et il fait très froid… les conditions météorologiques et le climat rendent la tâche très difficile pour les secouristes et les civils. Cela semble être le plus grand défi pour tout le monde.

Le porte-parole de l’ONU, Stéphane Dujarric, a déclaré aux journalistes à New York : “Les communautés syriennes sont simultanément frappées par une épidémie de choléra en cours et des événements hivernaux rigoureux, notamment de fortes pluies et de la neige ce week-end”.

Pendant ce temps, Oben Coban de Save The Children a déclaré que la « pire chose » était la météo en Turquie en ce moment.

Il a déclaré à Sky News: “Les pires choses ont été la nuit glaciale, -10 ° C de température dans ces zones.

“C’est en fait une course contre la montre pour nous et pour tout le monde.”

Coban a également noté qu’il y avait déjà une situation “désespérée” qui se déroulait dans dix villes turques en même temps avec des routes obscurcies par des débris.

Cela rend l’accès aux zones particulièrement difficile, ce qui signifie que certains efforts de recherche et de sauvetage ne se déroulent pas à plein régime », a-t-il déclaré à Sky News.

« Plus de 5 000, 6 000 bâtiments se sont effondrés. Nous savons qu’il y a encore des enfants et des familles piégés sous ces bâtiments en ce moment.

“Pourquoi il était extrêmement difficile pour les organisations internationales comme Save ou les organisations gouvernementales d’atteindre ces personnes.