Tremblement de terre entre la Turquie et la Syrie : plus de 20 500 personnes sont décédées – alors que l’espoir s’estompe pour davantage de survivants | Nouvelles du monde

Plus de 20 500 personnes sont maintenant confirmées comme étant mortes dans un tremblement de terre dévastateur qui a frappé la Turquie et la Syrie lundi.

Le nombre total de personnes tuées est d’au moins 20 511, dont 17 134 en Turquie et 3 377 dans le pays voisin ravagé par la guerre.

Les deux pays ont été frappés par un tremblement de terre de magnitude 7,8 qui a réduit les bâtiments en décombres et séparé des familles.

La fenêtre cruciale de 72 heures – dans laquelle les personnes sont le plus susceptibles d’être retrouvées vivantes – est maintenant passée, mais un sauveteur a déclaré qu’il y avait encore un espoir de trouver d’autres survivants.

David O’Neill, de l’équipe internationale britannique de recherche et de sauvetage, a déclaré à Sky News que ses équipes étaient trouver encore des gens vivants parmi les décombres.

“C’est surprenant, mais c’est encourageant”, a déclaré M. O’Neill.

“La façon dont ces bâtiments se sont effondrés, ils laissent de nombreux vides de survie en leur sein et étant donné le temps que cela s’est produit, beaucoup de gens sont enveloppés dans leur literie et autres.”

président de la Turquie Recep Tayyip Erdoğan fait face à des critiques croissantes de la part de familles frustrées par la lenteur de la réponse des équipes de secours, alors que leur espoir s’estompe progressivement avec le temps.

Les gens sur les tombes des victimes dans un cimetière à Kahramanmaras, Turquie



Lors d’une visite dans la province de Hatay, où plus de 3 300 personnes sont mortes et des quartiers entiers ont été détruits, M. Erdogan a déclaré : « Il n’est pas possible d’être préparé à une telle catastrophe. Nous ne laisserons aucun de nos citoyens sans soins.

Des problèmes similaires sont signalés dans la Syrie voisine, l’ambassadeur du pays à l’ONU, Bassam Sabbagh, admettant que le gouvernement a un “manque de capacités et un manque d’équipement”.

Bien que les familles se sentent frustrées par la lenteur du sauvetage, il y a des cas où ceux qui sont piégés sous les décombres sont vivants et sauvés.

Des enfants secourus après près de trois jours



Les sauveteurs transportent un garçon syrien de huit ans à Hatay, en Turquie



Les sauveteurs détiennent Kerem Agirtas, un survivant de 20 jours, qui a été extrait des décombres à Hatay



Le Disasters Emergency Committee (DEC) a lancé un appel de fonds qui a obtenu le soutien de célébrités telles que Daniel Craig, Sir Michael Palin et Tamsin Greig – et a reçu le soutien du prince et de la princesse de Galles.

L’argent fournira des soins médicaux aux blessés, un abri à ceux qui ont perdu leur maison, ainsi que des couvertures, des vêtements chauds et des radiateurs pour des espaces sûrs.

Ils veillent également à ce que les gens aient suffisamment de nourriture et d’eau potable.

Volontaires locaux ont mis en place des centres d’aide, distribuant de la nourriture, de l’eau et des vêtements chauds aux personnes touchées, et transportent des fournitures vers les villages les plus durement touchés.

Le gouvernement britannique égalera les premiers 5 millions de livres sterling de dons du public.

Le Premier ministre Rishi Sunak a exprimé sa “solidarité” avec la Turquie, ayant “envoyé 77 équipes spécialisées de recherche et de sauvetage” pour aider sur le terrain.

Échelle de perte “difficile à comprendre”



Les volontaires de l’International Search and Rescue (ISAR) ont réussi à sauver deux femmes âgées de 60 et 90 ans des décombres et à réunir une mère avec son enfant.

Cependant, les petites équipes de recherche ont du mal à voler.

Martin Phillips, un bénévole faisant partie d’une équipe de sauvetage basée dans le Wiltshire, a déclaré: “C’est frustrant. Ce n’est la faute de personne en tant que tel – les autorités turques voulaient d’abord des équipes moyennes et lourdes.

“Normalement, les équipes légères entrent en premier et tracent la voie pour les plus grandes équipes qui arrivent.”

“Le temps presse”

White Helmets, une organisation bénévole syrienne, a déclaré que “des centaines de familles” restaient coincées sous les décombres.

Les Casques blancs participent aux secours





Ils ont tweeté : « Nous sommes à un point critique. Le temps presse, des centaines de familles sont toujours coincées sous les décombres.

“Chaque seconde signifie sauver une vie.”

Plus tôt dans la semaine, un bébé miracle est né sous les décombres et transporté à l’hôpital, mais ses parents seraient morts, selon des habitants syriens.

Un bébé né sous les décombres en Syrie reçoit des soins à l’hôpital



Le premier séisme de magnitude plus élevée a frappé la ville turque de Gaziantep tôt lundi matin, rasant des parties du sud du pays et du nord de la Syrie pendant que les gens dormaient.

Des répliques ont suivi, décimant davantage de bâtiments et laissant des milliers de personnes piégées sous ceux qui se sont effondrés.

Le DEC a déclaré qu’il s’attend à ce que les besoins humanitaires augmentent dans les prochains jours.

