Tremblement de terre entre la Turquie et la Syrie : « Nous pensions qu’elles étaient mortes » – des sœurs secourues à quelques minutes des décombres | Nouvelles du monde

L’air est rempli de poussière et de fumée, la ville marquée de tas de décombres – mais il y a des preuves de vie à Kahramanmaras.

À l’immeuble Ehbra, nous avons vu une équipe de secours israélienne explorer une partie de la structure et, à notre arrivée, ils avaient fait une découverte vitale.

Une vague d’applaudissements s’éleva et une jeune femme sur une civière sortit de l’obscurité.

Elle s’appelait Zeyep Civi, une étudiante de 22 ans qui, comme tout le monde dans l’immeuble, dormait profondément lorsque le tremblement de terre a frappé.

Elle était vêtue d’un pyjama à pois et nous pouvions voir qu’elle tremblait et pleurait après ses trois jours d’épreuve souterraine.

“Nous sommes là, nous sommes là, n’ayez pas peur”, a déclaré une ambulancière en regardant les secouristes qui l’entouraient.

Sa sœur cadette, Elif, a suivi dans la civière suivante et a été placée avec précaution dans une deuxième ambulance.

Les sauveteurs étaient ravis, se serrant dans leurs bras et se serrant la main tandis que la famille Civi embrassait tout le monde en vue – y compris l’équipe de Sky News. Ils veillaient ici depuis 72 heures, espérant un miracle.

En l’espace de quelques minutes, ils en avaient été livrés deux.

Burak Demir s’est présenté comme le cousin des filles en disant : “Merci, merci, merci.”

“Ils sont là-bas depuis longtemps mais aviez-vous encore de l’espoir dans votre cœur?” J’ai demandé.

“Nous pensions qu’ils étaient morts, nous avons préparé (leur) terrain funéraire”, a-t-il répondu.

Le sauvetage israélien en Turquie a déclaré que la survie des sœurs devait beaucoup à un extrait d’informations tirées d’un succès antérieur.

Golan Vach, un commandant de l’Unité nationale de sauvetage d’Israël, nous a raconté comment cela s’est passé.

« Hier, nous avons sorti un homme appelé Hussein, il avait 65 ans, et il nous a dit qu’il avait entendu des voix. Nous avons pénétré dans une pièce supplémentaire et nous n’avons trouvé personne, mais nous avons décidé de retourner dans ce bâtiment. était la bonne (décision), elle n’était donc pas proche (de Hussein) mais nous avons trouvé les deux femmes.”

Il y a tant à faire et tant de bâtiments à chercher à Kahramanmaras.

Juste au coin de la rue des Israéliens, travaillant sur le même bâtiment, nous avons vu un groupe d’habitants de la région gratter les décombres avec des pelles, des barres à mine et des crics de voiture ordinaires.

Comme les spécialistes d’Israël, ils essayaient de trouver des survivants et de récupérer les restes des victimes, mais ils n’avaient ni l’équipement ni la formation pour faire le travail.

Le fait qu’ils pouvaient sentir, et dans certains cas, voir des corps ou des parties de corps dans les décombres, ne signifiait pas qu’ils pouvaient les atteindre.

“Qu’est-ce qu’il se passe ici?” ai-je demandé en regardant une ligne de volontaires, piratant le béton.

“Nous pouvons sentir le corps mais le corps est allongé sur un lit donc nous essayons de le déloger”, a déclaré l’un d’eux avec un haussement d’épaules.

Une fois extraites des décombres, les victimes font un voyage indigne vers un stade de sport pour identification.

Certains sont transportés à la main dans des sacs noirs – d’autres sont placés à l’avant des pelleteuses industrielles.

Les blessés se rendent dans les hôpitaux locaux où chaque espace disponible a été transformé en zones d’accidents et d’urgence de fortune.

Nous avons rencontré Kassim Civit, à l’hôpital universitaire de Kahramanmaras. Il est un cousin de Zeyep et Elif et soutient les jeunes femmes du service.

“Il n’y a pas de blessés, ils sont juste un peu meurtris et ils ont froid.”

“Est-ce qu’ils t’ont parlé de leurs expériences souterraines ?” J’ai demandé.

“Il n’y avait pas de lumière, ils ne pouvaient pas comprendre si c’était le matin ou le soir”, a-t-il dit.

“J’allais dans cette partie du bâtiment et je les appelais, j’appelais ‘Elif’ et ‘Zeyep’, mais je n’entendais rien, mais ils pouvaient m’entendre et ils tapaient sur le mur (en réponse). Mais ils étaient trop loin.”

Des spécialistes et des fournitures ont commencé à arriver mais ils ne peuvent répondre à la demande dans cette ville traumatisée.

