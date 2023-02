Tremblement de terre entre la Turquie et la Syrie : “Nos mains ne peuvent rien ramasser” – des Turcs frustrés critiquent la réponse d’Erdogan à la catastrophe | Nouvelles du monde

Le président turc a admis qu’il y avait eu des “lacunes” dans la réaction de son pays au tremblement de terre dévastateur qui a tué plus de 12 000 personnes.

Recep Tayyip Erdogan fait face à des critiques croissantes de la part de familles frustrées par la lenteur de la réponse des équipes de secours, alors que l’espoir diminue que davantage de survivants seront retrouvés.

De nombreux Turcs se sont plaints d’un manque d’équipement, d’expertise et de soutien pour aider ceux qui sont piégés – les laissant impuissants lorsqu’ils entendent des cris sous les décombres.

Lors d’une visite dans la province de Hatay, où plus de 3 300 personnes sont mortes et des quartiers entiers ont été détruits, Erdogan a déclaré : « Il n’est pas possible d’être préparé à une telle catastrophe. Nous ne laisserons aucun de nos citoyens sans soins.

Des problèmes similaires sont signalés dans la Syrie voisine, l’ambassadeur du pays à l’ONU admettant que le gouvernement a “un manque de capacités et un manque d’équipement”.

En Turquie et en Syrie, beaucoup de ceux qui se trouvent dans les zones les plus durement touchées par le séisme de magnitude 7,8 – et les répliques qui ont suivi – ont peur de retourner dans les bâtiments.

“Nous avons survécu au tremblement de terre, mais nous mourrons ici à cause de la faim et du froid”, a déclaré un homme de la ville turque d’Antakya.

Certains survivants sont toujours retrouvés – avec des images montrant une jeune fille en pyjama et un homme plus âgé tenant une cigarette non allumée entre ses doigts en train d’être soulevés des débris.

Les chances de survie diminuent

Selon les experts, la fenêtre de survie des personnes piégées se referme rapidement – mais néanmoins, il est trop tôt pour abandonner tout espoir.

L’expert en risques naturels Steven Godby a déclaré: “Le taux de survie en moyenne dans les 24 heures est de 74%, après 72 heures, il est de 22% et au cinquième jour, il est de 6%.”

Et David Alexander, professeur de planification et de gestion des urgences à l’University College London, a déclaré: “Statistiquement, aujourd’hui est le jour où nous allons arrêter de trouver des gens. Cela ne signifie pas que nous devrions arrêter de chercher.”

Il a poursuivi en avertissant que le nombre final de morts pourrait ne pas être connu avant plusieurs semaines en raison de la quantité de décombres couvrant la Turquie et la Syrie.

“Nos mains ne peuvent rien ramasser”

Alors que certaines équipes de secours ont accès à des excavatrices, d’autres n’ont d’autre choix que d’utiliser leurs mains nues.

Ozel Pikal, qui a participé aux efforts de recherche dans la ville turque de Malatya, craint que certaines des personnes piégées ne soient mortes de froid après que les températures soient tombées à -6°C.

“A ce jour, il n’y a plus d’espoir à Malatya. Personne ne sort vivant des décombres”, a-t-il déclaré.

M. Pikal a averti que les dommages aux routes locales – et la pénurie de sauveteurs – exacerbaient les tentatives de sauvetage des personnes.

Il a ajouté : “Nos mains ne peuvent rien ramasser à cause du froid. Des machines de travail sont nécessaires.”

Erdogan répond aux critiques

Le président turc s’est engagé à ce que le gouvernement distribue 10 000 livres turques (440 £) aux familles touchées par le tremblement de terre.

La catastrophe naturelle survient à un moment éprouvant pour M. Erdogan, qui fait face à une campagne électorale déjà difficile en mai – alimentée par une inflation élevée et un ralentissement économique.

S’adressant aux journalistes, il a critiqué ceux qui répandaient “des mensonges et des calomnies” sur les actions de son gouvernement – ​​et a déclaré que l’heure était à l’unité et à la solidarité.

“Je ne peux pas supporter les gens qui mènent des campagnes négatives pour des intérêts politiques”, a-t-il ajouté.

La police turque a tenté de réprimer la désinformation liée à la réponse au tremblement de terre et a arrêté 18 personnes et identifié plus de 200 comptes accusés de “semer la peur et la panique”.

Certains fournisseurs de services Internet dans le pays ont également restreint l’accès à Twitter, ce qui affecte les survivants piégés qui utilisent le réseau social pour alerter les sauveteurs et leurs familles.

Le gouvernement turc est connu pour restreindre temporairement l’accès aux médias sociaux lors d’urgences nationales et d’attaques terroristes – et le propriétaire de Twitter, Elon Musk, a déclaré : “Nous tendons la main pour en savoir plus”.