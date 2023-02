Tremblement de terre entre la Turquie et la Syrie : les utilisateurs des médias sociaux offrent de l’aide et partagent des informations dans la zone sinistrée | Nouvelles du monde

“Le premier étage de ma maison à Istanbul est vide. Je suis prêt à aider n’importe qui avec un abri et une restauration.”

Il s’agit d’un seul message partagé dans un groupe Facebook offrant un logement et de la nourriture aux personnes touchées par le tremblement de terre dévastateur de magnitude 7,8 qui a frappé le sud de la Turquie lundi.

Jusque-là, la page était utilisée pour conseiller les gens sur la façon de tirer le meilleur parti d’une application de détection de tremblement de terre. Maintenant, il est inondé d’individus offrant aide, abri et subsistance aux victimes de la catastrophe.

Le nombre de morts dépasse les 5 000 alors que des patients sont laissés pour morts dans un hôpital «oublié» – dernières mises à jour

Des milliers de personnes à travers la Turquie se sont retrouvées sans fournitures ni assistance humanitaire, car les intempéries ont empêché l’aide d’atteindre les zones touchées.

Certains civils prennent les choses en main, créant des groupes en ligne pour faire connaître l’aide et les abris disponibles, ainsi que les disparus.

Image:

Des membres des secours d’urgence recherchent des personnes dans un bâtiment détruit à Adana, en Turquie (Photo: AP)



Ce message montrant deux utilisateurs offrant leur maison a été partagé dans un groupe de plus de 5 000 membres.

La page Facebook, qui n’était pas utilisée auparavant à des fins d’aide, a accueilli environ 500 nouveaux membres au cours de la semaine dernière. Ses membres actuels s’élèvent à plus de 5 000.

D’autres ont mis en place des canaux spécifiquement pour ceux qui recherchent de l’aide après le tremblement de terre.

“Personne ne devrait rester les bras croisés. Peut-être que nous répondrons au besoin de quelqu’un, lui ferons savoir que nous sommes avec lui. Peut-être que nous élèverons sa voix”, a lu un message partageant une chaîne Telegram créée lundi qui compte désormais plus de 200 membres.

L’une des plus grandes chaînes que Sky News a trouvées sur Telegram a rassemblé plus de 4 000 membres depuis sa création lundi. Des dizaines de milliers de messages y ont été échangés par des civils.

La chaîne est divisée en sous-forums pour le partage d’informations dans chaque ville touchée par le tremblement de terre.

L’un des messages partagés plusieurs fois sur le forum se lit comme suit :

“Si les gens sont à Diyarbakir, nous avons un logement pour 200 personnes. Tout est gratuit. Contactez-moi.”

“Nos chambres d’hôtel, qui peuvent accueillir 100 personnes, sont vides. Nous pouvons assurer le logement, la nourriture et couvrir les frais de chauffage. Contactez-moi”, lit-on dans un autre.

Des entreprises turques, dont cette compagnie de bus, ont également proposé leur aide au sein du groupe.

Le propriétaire de la page, un jeune de 22 ans nommé Murat, dit qu’il n’a aucune expérience humanitaire mais pense que les compétences qu’il a acquises en gérant de grands canaux de médias sociaux dans le passé pourraient être utiles.

“C’est la vraie définition d’aider les gens”, a-t-il déclaré à Sky News.

“Les personnes coincées dans les décombres ont essayé de se faire entendre sur des sites comme Twitter et Instagram. En tant que pays, nous essayons de répondre à leurs demandes d’aide par des informations fournies via les groupes WhatsApp et Telegram qui sont accessibles facilement et collectivement par les autorités”, a-t-il déclaré.

Des tremblements plus puissants frappent la Turquie – alors que l’OMS prévient que le nombre de morts pourrait atteindre plus de 20 000

Les organisations humanitaires locales aident également les civils à accéder aux informations en ligne.

Cette carte interactive rassemblée par l’organisation Ahbap Derneği recense les “Earthquake Safe Zones” qui sont des institutions qui ont ouvert leurs portes gratuitement aux victimes du tremblement de terre de lundi.

Mais ce ne sont pas seulement des informations sur l’aide et les abris que les gens partagent sur ces forums.

Des parents désespérés utilisent les groupes pour trouver des informations sur leurs proches disparus, partageant des affiches numériques manquantes avec noms, photos et adresses.

Sky News a décidé de ne pas republier ces images par respect pour les familles.

Image:

Les liens vers les canaux de soutien sur WhatsApp et Telegram pour les habitants de la ville dévastée de Malatya sont partagés dans ce message



Les forums, cependant, sont également utilisés pour publier des listes qui, selon les utilisateurs, incluent les noms et les dates de ceux qui ont été secourus.

Une liste détaille les noms et âges de 89 personnes qui, selon elle, ont été emmenées à Ankara pour y être soignées.

Un autre message vu dans plusieurs groupes Telegram et WhatsApp énumérait les noms de 600 personnes qui, selon lui, étaient soignées à l’hôpital de la ville de Mersin, sur la côte sud de la Turquie.

Sky News n’a pas été en mesure de vérifier les informations de manière indépendante.

Plus de 6 300 personnes ont maintenant été tuées en Turquie et dans le nord de la Syrie après le séisme dévastateur de lundi.

Les sauveteurs travaillent sans relâche dans les deux pays pour retrouver des survivants sous les décombres, mais les conditions météorologiques difficiles ont empêché l’aide d’atteindre de nombreuses personnes dans le besoin.

