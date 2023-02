Tremblement de terre entre la Turquie et la Syrie : les sauveteurs affluent enfin à Hatay – mais font face à une scène de dévastation époustouflante | Nouvelles du monde

Le rythme de l’opération de sauvetage après le tremblement de terre a radicalement changé à Hatay, dans le sud de la Turquie.

La province proche de la frontière syrienne est l’une des zones les plus touchées par les multiples tremblements de terre qui ont secoué Turquie et Syrie cette semaine – si ce n’est la zone la plus touchée.

Et l’ampleur massive de la destruction ici est tout à fait époustouflante.

Maintenant, après des jours d’appels à l’aide répétés et de multiples plaintes concernant le manque d’action et d’aide pour la région, elle est maintenant inondée de bénévoles, de travailleurs humanitaires, de la police militaire et de groupes de la société civile.

Il y a un bourdonnement constant d’hélicoptères qui survolent et le cri des sirènes partout.

Il y a un flot d’ambulances qui montent et descendent l’avenue Atatürk, la route principale menant à la capitale provinciale, Antakya.

Et mercredi, il y a maintenant des dizaines de véhicules d’excavation et de pelles mécaniques dans la région, ainsi que des treuils et des grues pour soulever les tas de gravats dans tous les coins de cette ville.

Des voitures écrasées sous un bâtiment effondré à Hatay, dans le sud de la Turquie, à la suite d’un tremblement de terre dévastateur



Président Erdoğan a volé dans le zone sismique aujourd’hui.

Son premier arrêt était Kahramanmaras dans le sud-est, où il a admis qu’il y avait eu des erreurs le premier jour de l’opération de secours.

Il n’a donné aucune explication pour les erreurs mais a insisté sur le fait que tout était maintenant sous contrôle.

Ligne déchirante pour lire les étiquettes sur les corps

Certes, les habitants de Hatay ont vu un afflux marqué de personnel et de groupes d’aide dans la région contrairement aux deux jours précédents où il semblait y avoir terriblement peu.

Mais telle est l’ampleur de cette catastrophe ici, ils ne peuvent pas obtenir trop d’aide en ce moment.

Nous avons vu plusieurs rangées de cadavres gisant sur les trottoirs ; à l’extérieur des immeubles d’habitation et placés au centre des champs.

Les équipes de recherche et de sauvetage tentent de dégager les décombres



Parfois, ils sont juste recouverts de couvertures, mais d’autres ont des étiquettes collées dessus.

Il y a une ligne déchirante de personnes vérifiant les étiquettes pour voir si c’est leur bien-aimé qui a été retrouvé.

Un homme tomba en tas sur le sac noir en reconnaissant le nom. Ce deuil de masse signifie qu’il n’y a pas d’embarras dans le deuil et qu’il est rarement privé.

Peu de gens ont des maisons où se retirer maintenant, alors il sanglota longuement et durement, assis à côté du cadavre, incapable de s’arracher.

Les corps extraits des décombres sont mis dans des sacs noirs



Les survivants ont trop peur de dormir à l’intérieur

Ces derniers jours ont jeté la Turquie dans un cauchemar dystopique où il semble n’y avoir aucune sécurité et aucune fin à la souffrance.

En une fraction de seconde, tant de maisons ont été transformées en cercueils de béton, écrasant les habitants et traumatisant les survivants.

Tremblements multiples et répliques a suivi le tremblement de terre principal, y compris un deuxième séisme distinct qui a fait s’effondrer encore plus de bâtiments ou les a laissés gravement instables sur le plan structurel.

Cela signifie que des milliers et des milliers de personnes ont bien trop peur de dormir à l’intérieur ou de retourner chez elles – et c’est SI les bâtiments sont en bon état pour y retourner.

Ils dorment dans la rue dans des véhicules s’ils en ont ou sur les trottoirs. Certains ont trouvé refuge dans des tentes qui sont rapidement montées.

Les femmes pleurent et la destruction est partout

Des résidents se rassemblent autour d’un feu près d’un immeuble effondré



Et pourtant, au milieu de la lutte horaire pour survivre à cette catastrophe – pour trouver de la nourriture, se réchauffer et rester propre – de nombreux proches se concentrent sur la recherche et le sauvetage de leurs proches qu’ils n’ont pas encore trouvés.

Beaucoup insistent sur le fait qu’ils peuvent encore entendre des bruits sous les décombres.

Le corps humain a une incroyable capacité à survivre. L’espoir est plus difficile à écraser qu’un immeuble de huit étages, semble-t-il.

“Pas d’aide” alors que les morts sont obligés d’attendre

La recherche urgente des vivants signifie que les morts doivent attendre en ce moment.

Nous avons vu des habitants se précipiter devant des groupes de corps étendus sur les trottoirs.

La mort ne choque pas les habitants d’Antakya de la même manière que le 6 février.

Mais malgré le changement radical des efforts de secours ici, il existe encore de multiples inquiétudes concernant les opérations de sauvetage désorganisées et la manière dont elles sont menées.

“Nous n’avons eu aucune aide”, nous a dit une femme. “Ces corps sont couchés là [on the pavement] depuis deux jours maintenant.

« Pourquoi ne les nettoient-ils pas ? »

Elle s’est immédiatement lancée dans une tirade de colère contre deux volontaires qui passaient en uniforme, les exhortant à venir aider à dégager le bâtiment effondré où se trouvent toujours ses proches.

L’équipe britannique « désireuse de sauver des vies »

Nous avons vu une équipe de 76 volontaires britanniques de recherche et de sauvetage qui ont atterri dans la région et en une demi-heure s’étaient déployées dans quatre zones différentes d’Antakya pour évaluer la situation et élaborer un plan d’action pour aider.

C’est la première équipe internationale que nous avons repérée ici.

Des experts britanniques se joignent aux efforts de recherche et de sauvetage



On nous dit que d’autres sont arrivés de Russie et d’Israël – 45 pays ont offert leur aide – mais nous n’en avons pas encore vu sur le terrain à Hatay.

C’est jusqu’à l’arrivée de l’équipe de pompiers britanniques formés à la recherche et au sauvetage.

Ils ont apporté avec eux quatre chiens renifleurs et du matériel spécialisé de recherche et de sauvetage.

“Nous avions hâte de commencer”, nous a dit l’un des membres de l’équipe.

Le maître-chien Neil Woodmansey a déclaré: “Nous sommes une équipe de secours lourde et nous avons les chiens et l’équipement et nous espérons faire une différence.

“La seule raison pour laquelle nous sommes ici est d’essayer de sauver des vies.

“Il y a toujours de l’espoir et de nombreuses preuves suggèrent que des personnes dans de bonnes conditions survivent pendant un certain temps, c’est pourquoi nous sommes ici.”

Par Alex Crawford, reportage depuis Hatay dans le sud de la Turquie avec le caméraman Jake Britton, le producteur spécialisé Chris Cunningham et Guldenay Sonumut.