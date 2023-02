Tremblement de terre entre la Turquie et la Syrie : les images montrent des scènes avant et après la catastrophe | Nouvelles du monde

Le niveau de destruction causé par un tremblement de terre de magnitude 7,8 en Turquie est étonnamment clair dans cette série d’images avant et après.

Le tremblement de terre touché dans la ville de Pazarcik, dans la province de Kahramanmaras, aux premières heures de la matinée de lundi.

Des résidences, des magasins et des lieux de culte se sont effondrés alors que d’autres tremblements de terre et répliques continuaient de secouer la région.

Des bâtiments historiques tels que le château de Gaziantep de l’époque romaine ont été gravement endommagés. Il était auparavant considéré comme l’un des bâtiments de ce type les mieux conservés du pays, mais aujourd’hui, d’énormes parties de l’ancienne structure se sont effondrées.

Il est situé dans la ville de Gaziantep, à seulement 35 miles environ de l’épicentre du tremblement de terre.

Des infrastructures clés ont également été touchées. Des parties de l’hôpital Hatay Antakya Academy, près de la frontière syrienne, se sont transformées en décombres lors de la catastrophe naturelle.

Des rues entières ont été transformées en scènes de destruction.

Des bâtiments résidentiels et des magasins le long de cette route principale de Kahramanmaras ont été détruits.

Un hôtel moderne de Malatya s’est effondré tandis que d’autres bâtiments à proximité sont restés debout.

Près de 3 000 personnes sont mortes et des milliers d’autres ont été blessés dans de vastes étendues de la Turquie et de la Syrie voisine, craignant que le nombre de victimes ne continue d’augmenter.

La ligne jaune met en évidence certaines des zones les plus touchées du sud de la Turquie et du nord-ouest de la Syrie. L’épicentre a été enregistré dans la ville turque de Pazarcik, près de la ville de Gaziantep… … mais des secousses ont été ressenties jusqu’au Caire, en Égypte. Cette image du United States Geological Survey (USGS) montre que plus de 40 tremblements de terre ont frappé la région depuis que la première activité sismique a été enregistrée aux premières heures de la matinée. Plus le point est gros, plus la magnitude du séisme est grande. Ceux en rouge sont arrivés plus récemment. Les tremblements de terre sont proches des limites des plaques tectoniques de la Terre, indiquées par les lignes rouges sur la carte. Une autre carte de l’USGS montre que les séismes ont eu lieu dans des endroits très peuplés, représentés par les zones grises. Des images prises près de l’épicentre dans la province de Kahramanmaras montrent d’énormes tas de gravats et un bâtiment divisé en deux. Dans la ville de Sanliurfa, le moment où un bâtiment s’est effondré a été capturé par un piéton. Diyarbakir était plus éloigné de la source du séisme de magnitude 7,8, mais a tout de même connu des destructions importantes, les sauveteurs triant les décombres pour tenter de sauver les personnes piégées en dessous. Des dégâts importants ont également été constatés au-delà de la frontière syrienne, comme le montre cette photo d’Alep.

Alors que la Turquie se trouve dans l’une des zones les plus actives au monde pour les tremblements de terre, l’activité sismique de lundi a entraîné ce que le président du pays a qualifié de pire catastrophe à avoir frappé la région depuis des décennies.

Les services de secours ont creusé les décombres, le métal et le béton pour les survivants depuis le premier tremblement de terre.

Des parents et amis désespérés des victimes ont affiché des endroits où une aide supplémentaire est nécessaire pour sauver ceux qui sont piégés sous des bâtiments effondrés.

Les utilisateurs des médias sociaux ont essayé d’obtenir de l’aide dans les zones où les gens sont encore piégés



D’autres commentant les médias sociaux en turc se demandent si des matériaux et des pratiques de construction médiocres ont contribué au nombre de bâtiments détruits lors de cette catastrophe.

Le groupe de sauvetage des Casques blancs syriens a partagé des images de leurs tentatives de sauvetage des personnes enterrées sous les décombres de l’autre côté de la frontière.

Le groupe opère dans les zones contrôlées par les rebelles du nord-ouest de la Syrie, une zone abritant environ quatre millions de personnes déplacées d’autres régions du pays par la guerre civile.

De nombreux habitants vivent dans des bâtiments déjà détruits par les bombardements passés, les Casques blancs commentant que maintenant des centaines de familles sont piégées dans les décombres.

Une épaisse couverture nuageuse dans la région est visible sur cette image satellite de la NASA Worldview



Avec des nuages ​​épais couvrant la région comme le montre cette image satellite, les efforts de sauvetage ont également été entravés par de mauvaises conditions météorologiques, notamment de la pluie et de la neige au sol dans certaines régions. De violents orages, des vents violents et de la neige sont prévus dans les prochains jours.

Des offres officielles d’aide de pays du monde entier, ainsi que le soutien d’organisations caritatives et d’organisations d’aide, ont été étendus à la Turquie et à la Syrie alors que leurs citoyens sont aux prises avec cette catastrophe.

