Tremblement de terre entre la Turquie et la Syrie : les dons urgents des organisations caritatives britanniques incluent des appels à la télévision et à la radio nationales | Nouvelles du Royaume-Uni

Des organisations caritatives britanniques lanceront un appel pour collecter des fonds urgents pour aider les personnes touchées par les tremblements de terre dévastateurs en Turquie et en Syrie.

L’appel comprendra des publicités télévisées nationales jeudi après sa confirmation plus de 11 000 personnes sont mortes dans les deux pays.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré que le nombre de décès pourrait atteindre 20 000 dans les prochains jours.

Le Disasters Emergency Committee (DEC), un groupe de coordination d’organisations caritatives britanniques qui coordonne les appels collectifs pour collecter des fonds afin de fournir une aide d’urgence, lance l’appel. Ses organisations caritatives font déjà partie de la réponse.

Un homme s’est rendu du Pays de Galles à la zone sinistrée, seulement pour retrouver sa famille enterré dans les décombres.

Les équipes de secours recherchent des survivants parmi les décombres de milliers de bâtiments, dont des hôpitaux et des écoles, qui ont été rasés par les tremblements de terre.

Des survivants en colère se plaignent d’une réponse lente – suivez les mises à jour sur le tremblement de terre

De nombreuses personnes se sont retrouvées sans abri dans des conditions hivernales glaciales, et les besoins humanitaires devraient augmenter dans les jours à venir.

L’accès à l’eau potable est susceptible d’être un défi, entraînant le risque de maladies d’origine hydrique. Il y avait déjà une épidémie de choléra dans le nord-ouest de la Syrie avant le tremblement de terre.

Le premier tremblement de terre a frappé sans avertissement au petit matin alors que les gens dormaient lundi.

Plus de 20 000 personnes ont été blessées en Turquie, selon le gouvernement du pays, tandis que 380 000 personnes ont cherché refuge dans des abris ou des hôtels gouvernementaux.

Des bâtiments se sont effondrés dans le nord-ouest de la Syrie, où de nombreuses personnes ont fui le conflit dans le pays et où les installations médicales sont limitées.

Les travailleurs humanitaires disent que les personnes déplacées vivant dans des tentes accueillent des familles dont les maisons ont été détruites.

Moment bébé né dans les décombres sauvé



Ce dont les sauveteurs ont besoin alors que le jour des appels est prévu

En collaboration avec les efforts de secours menés localement, les priorités immédiates du DEC ont été de fournir des soins médicaux aux blessés, un abri à ceux qui ont perdu leur maison, ainsi que des couvertures, des vêtements chauds et des radiateurs pour des espaces sûrs.

Ils veillent également à ce que les gens aient suffisamment de nourriture et d’eau potable.

Le DEC rassemble 15 associations caritatives de premier plan en temps de crise à l’étranger. Quatorze d’entre eux interviennent en Turquie et en Syrie, dont la Croix-Rouge britannique, ActionAid et Save the Children.

Les appels à collecter des fonds pour soutenir leur travail seront diffusés sur Sky, la BBC, ITV, Channel 4 et Channel 5 jeudi après les nouvelles du soir.

Des appels à la radio de la BBC seront diffusés tout au long de la journée.

En savoir plus:

Bébé né dans les décombres et autres images poignantes

Plus de 11 000 décès confirmés en Turquie et en Syrie

Terrifiés et gelés, les sans-abri voyagent pendant des jours pour chercher refuge

Travail technique macabre : comment fonctionne un sauvetage après un tremblement de terre

Un drone montre l’impact du séisme dans une ville syrienne



“Nous savons que l’argent est rare”

Le DEC tiendra également une conférence de presse virtuelle à 11 h 15, heure du Royaume-Uni, jeudi, avec le directeur général du DEC, Saleh Saeed, qui sera rejoint par des porte-parole et des travailleurs humanitaires sur le terrain.

M. Saeed a déclaré: “Des fonds sont nécessaires de toute urgence pour soutenir les familles avec une aide médicale, un abri d’urgence, de la nourriture et de l’eau potable dans des conditions de gel et de neige. Quatorze de nos organisations caritatives membres répondent maintenant en Turquie et en Syrie et peuvent faire plus avec votre aide.

“Bien sûr, nous savons que l’argent est rare pour beaucoup de gens ici au Royaume-Uni, car le coût de la vie la crise continue, mais si vous le pouvez, faites un don pour soutenir les personnes prises dans cette catastrophe mortelle.”

En savoir plus:

Le silence que personne ne veut entendre après le rugissement des creuseurs

Salah Aboulgasem, directeur adjoint du développement des partenaires chez Islamic Relief, basé à Gaziantep, en Turquie, a déclaré : « La priorité actuelle est de sauver des vies en nettoyant les décombres. La priorité suivante est de soutenir les personnes qui ont perdu leur maison et qui ont subi d’énormes traumatismes.

“Les gens ont besoin de médicaments et de chaleur. Il y a beaucoup de cris, les gens essaient de trouver des proches.

“Beaucoup de gens dorment dans des voitures parce qu’ils ont peur de retourner dans les bâtiments à cause des répliques. Les voitures sont glaciales.

“Islamic Relief a beaucoup de personnel local et un programme bien établi dans la région, ils travaillent avec des mosquées et des écoles pour ouvrir des abris.”

Chaque livre donnée par le public britannique au Appel du DEC sera égalé par le gouvernement britannique dans le cadre de son programme Aid Match jusqu’à concurrence de 2 millions de livres sterling.