Tremblement de terre entre la Turquie et la Syrie : les divisions politiques, ethniques et religieuses rendront difficile l’acheminement de l’aide là où elle est nécessaire | Nouvelles du monde

C’est l’une des pires régions du monde pour qu’un tremblement de terre se produise.

La région chevauche des failles géopolitiques autant que géologiques.

La politique est susceptible d’entraver les efforts visant à fournir à ceux qui en ont désespérément besoin l’aide dont ils ont désespérément besoin. Un héritage amer de guerre civile, de conflits sectaires et de tensions ethniques ne peut qu’entraver l’effort d’aide.

Les images poignantes que nous avons vues jusqu’à présent proviennent principalement des régions turques détruit par le tremblement de terremais c’est de l’autre côté de la frontière, dans le nord-ouest de la Syrie, que le plus grand défi viendra.

Alors que la guerre civile syrienne se retournait contre eux, des groupes rebelles se sont effondrés dans la région d’Idlib.

Même dans le meilleur des cas, l’aide fournie aux vastes camps de réfugiés d’Idlib a été limitée depuis le sud par le régime d’Assad, ses forces volant des approvisionnements et les coupant capricieusement.

Depuis le nord, il n’y a qu’un seul point de passage, lui-même gravement endommagé par le tremblement de terre.

Image:

L’équipement et les fournitures pour les victimes du tremblement de terre en Turquie sont chargés sur un avion de transport à Dover Air Force Base, Delaware.



Ensuite, dans le sud de la Turquie même, il y a des millions de réfugiés syriens dans des camps entourant la ville de Gaziantep, l’épicentre du premier tremblement de terre.

Il y a eu d’énormes dégâts et des pertes en vies humaines, mais si les réfugiés sont perçus comme recevant plus d’aide que le soulagement de leurs hôtes, cela peut provoquer du ressentiment et aggraver les tensions existantes.

Et il y a aussi les tensions ethniques en Turquie. La région compte une importante minorité kurde.

Lors des tremblements de terre précédents, les Kurdes ont souffert de manière disproportionnée de logements de mauvaise qualité et mal construits et en ont blâmé le gouvernement turc et la corruption.

Cela a conduit à des émeutes et alimenté des frictions avec les autorités.

Comme d’autres l’ont fait dans le passé, ce tremblement de terre peut exacerber les frictions existantes au-dessus du sol et cela n’aidera pas l’effort d’apporter de l’aide et des secours à ceux qui ont désespérément besoin d’aide.