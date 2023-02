Tremblement de terre entre la Turquie et la Syrie : les bénévoles qui envoient de la nourriture, des vêtements et de l’eau à des milliers de personnes désespérées | Nouvelles du monde

Épuisés mais défiants, deux volontaires mettent de côté leurs émotions pour venir en aide aux survivants dévastés par un tremblement de terre qui a fait plus de 12 000 morts.

Ceren Ugurluer, présidente de l’association Empathy à Gaziantep, et sa sœur Canan Severoglu ont travaillé nuit et jour pour coordonner la distribution de vivres et de colis de ravitaillement dans les régions les plus touchées de la Turquie.

Tous deux sont de la ville qu’ils ont vue détruit – une scène reproduite dans le sud-est de la Turquie où plus de 6 000 bâtiments ont été rasés.

Cependant, il n’y a « pas le temps de pleurer » ou d’être contrarié ; leur priorité est d’envoyer des provisions là où la nourriture, l’eau et les vêtements sont rares – dans les villages et les villes en dehors de leur propre ville, à travers la Turquie. Ils ont déjà aidé des milliers de personnes.

Image:

Ceren Ugurluer (à gauche) et sa sœur, Canan Severoglu



Mme Ugurluer a déclaré à Sky News: “Nous pouvions atteindre plus de 10 000 personnes pour de la nourriture – nous pouvions atteindre plus de 14 000 personnes pour simplement donner du pain, puis nous avions plus de 4 000 personnes à qui nous avons donné des vestes d’hiver, et [we have] illimité [amounts of] l’eau et le lait, nous ne pouvons pas compter.”

Deux cent cinquante volontaires les ont rejoints à l’école Sahinbey Empati – également fondée par l’association caritative – où des centaines ont afflué pour échapper au froid mordant et se reposer.

Image:

Les enfants dorment sur les pupitres de l’école



Mme Ugurluer a ajouté: “Nous avons plus de 200 personnes qui séjournent ici. Il n’y a pas de lits car c’est une école mais il y a des couvertures et les gens trouvent de l’espace où ils peuvent.

“Notre école est intacte sans aucun dommage mais toutes leurs maisons ont été détruites.”

Elle est toujours anxieuse suite aux secousses.

“Même quand j’entends la bouilloire, je pense que ce pourrait être un autre tremblement de terre”, a-t-elle déclaré.

“Ce n’est pas une option pour nous”

À cinq minutes à pied de l’école se trouve la soupe populaire d’Empathy.

Des camions chargés de farine, de riz, de légumineuses et de viande entrent par ses portes, tout comme des milliers de survivants qui se voient servir un repas de soupe aux lentilles et aux haricots, avec du pain fraîchement préparé.

Image:

Du pain sera donné à 14000 personnes



Image:

La soupe aux haricots a été distribuée à des centaines



Lorsqu’on a demandé aux sœurs à quel point elles étaient fatiguées, elles ont répondu : « Nous devons le faire. Ce n’est pas une option pour nous. Nous nous sentons épuisées mais nous ne pouvons pas faire de sieste. Pas maintenant.

“Il y a des centaines de personnes sans rien. Ils sont assis dans des parcs, dans des mosquées vides… n’importe où.

“Nous leur envoyons des fournitures. Nous devons être unis avec tout le monde.”

‘Nous pleurerons plus tard’

Empathy a été créée en 2009 et est une organisation de confiance à Gaziantep, à 20 miles au sud de l’épicentre du tremblement de terre.

Les donateurs leur fournissent de la nourriture et de l’argent du monde entier, y compris d’Allemagne et du Royaume-Uni, mais l’association plaide pour plus.

Image:

Les gens font la queue pour de la nourriture et des fournitures à l’Association Empathy



Mme Severoglu, née et élevée dans la ville, a perdu sa famille et ses amis dans la catastrophe mais reste provocante.

“Nous pleurerons plus tard. Nous pensons toujours qu’il y a des gens sous les décombres et qu’il y a une opportunité de les sauver”, a-t-elle déclaré.

“Je crois qu’il y a de l’espoir et je crois aux miracles.”