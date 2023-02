Tremblement de terre entre la Turquie et la Syrie : Les bâtiments effondrés ont « de nombreux vides survivables », selon un sauveteur | Nouvelles du monde

Les bâtiments effondrés de Hatay ont encore “de nombreux vides survivables”, a déclaré un membre de l’équipe britannique de recherche et de sauvetage, car l’espoir de trouver plus de survivants demeure.

La ville turque n’était qu’un à quelques kilomètres de l’épicentre d’un séisme de magnitude 7,8.

David O’Neill, de l’équipe internationale de recherche et de sauvetage du Royaume-Uni, a déclaré que les équipes de Sky News continuaient de trouver des survivants dans les décombres – bien qu’ils soient en dehors de la fenêtre de sauvetage “critique” de 72 heures.

“C’est surprenant, mais c’est encourageant”, a déclaré M. O’Neill.

Tremblement de terre en Turquie – dernier: des bébés secourus seuls se sont envolés pour Ankara

Image:

Les membres de l’équipe internationale de recherche et de sauvetage du Royaume-Uni préparent leur kit à leur arrivée à Hatay. Photo : FCDO



“La façon dont ces bâtiments se sont effondrés, ils laissent de nombreux vides de survie en leur sein et étant donné le temps que cela s’est produit, beaucoup de gens sont enveloppés dans leur literie et autres.

“Alors que les personnes qui ont été récupérées hier étaient très déshydratées, légèrement hypothermiques à cause des conditions extrêmement froides ici, elles sont toujours en vie.”

Les familles, a-t-il dit, “savent exactement où se trouvent leurs proches” et ont pu les atteindre avec de la nourriture et de l’eaupour les maintenir en vie pendant que les sauveteurs s’efforcent d’enlever le métal et le béton tordus qui les entourent.

Une équipe de 40 personnes travaille actuellement pour tenter de sauver deux autres survivants qui ont été identifiés dans le centre de la ville.

Les trois premiers jours après un tremblement de terre sont considérés comme les plus susceptibles de retrouver des personnes en vie.

Le taux de survie moyen après les 24 premières heures passe de 74% à 22% le troisième jour et à 6% le cinquième, selon un expert en risques naturels de l’Université Nottingham Trent.

En savoir plus:

Comment se déroulent les missions de recherche et de sauvetage en cas de tremblement de terre

Est-ce que plus d’aide est envoyée en Syrie ?

Destruction d’en haut : Vues aériennes du tremblement de terre

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





0:33

Des chiens de sauvetage britanniques aident à la recherche du tremblement de terre



Qui sont les sauveteurs britanniques ?

L’ampleur de la dévastation en Turquie et en Syrie ne peut être sous-estimée.

L’Organisation mondiale de la santé estime que 23 millions de personnes ont été touchées et croient les décès pourraient s’élever à plus de 20 000.

Certaines parties de la communauté internationale ont réagi rapidement et un avion transportant 77 spécialistes britanniques de la recherche et du sauvetage, du matériel et quatre chiens a atterri en Turquie mardi.

L’équipe est composée de pompiers et de personnel de toute l’Angleterre, de l’Écosse et du Pays de Galles.

Image:

Photo : FDCO



Ils utiliseront des équipements, notamment des dispositifs d’écoute sismique, des équipements de coupe et de rupture de béton, ainsi que des outils d’étayage et d’étaiement.

L’équipe est conçue pour être entièrement autonome dès son arrivée, fournissant sa propre nourriture, eau, abri, assainissement, communications et tout l’équipement nécessaire.