Tremblement de terre entre la Turquie et la Syrie : le Royaume-Uni envoie des milliers de couvertures thermiques et construira un hôpital de campagne dans les jours à venir | Nouvelles du monde

Le Royaume-Uni a envoyé des milliers de couvertures thermiques en Turquie – et prévoit de construire un hôpital de campagne pour soigner les personnes gravement blessées après le tremblement de terre dévastateur de lundi.

Les équipes de secours sur le terrain font un dernier effort pour retrouver des survivants, dans ce que le président turc Recep Tayyip Erdogan a qualifié de “désastre du siècle”.

Plus de 20 500 personnes sont maintenant confirmées mortes à travers la Turquie et la Syrie, avec des dizaines de milliers de personnes gravement blessées à la suite du séisme de magnitude 7,8 et des répliques qui ont suivi.

Avec d’innombrables bâtiments détruits et de nombreux autres structurellement affaiblis, l’attention se tourne vers l’aide aux survivants pour rester au chaud tandis que les températures restent en dessous de zéro par endroits.

Le ministère de la Défense a confirmé que les couvertures thermiques avaient volé sur un avion de transport de la RAF ce soir, une aide d’urgence supplémentaire devant être délivrée dans les prochains jours.

Dans un communiqué, il a indiqué qu’un hôpital de campagne nouvellement construit sera équipé d’un bloc opératoire 24h/24 et 7j/7 ainsi que de lits pour les patients fortement dépendants.

Un avion C130 Hercules et une équipe de soutien aux soins intensifs sont également en route pour atteindre les personnes dans les zones durement touchées et déplacer les blessés à travers le pays.

Le secrétaire à la Défense, Ben Wallace, a déclaré: “Le Royaume-Uni est prêt à aider nos proches alliés et amis pendant cette période terrible. Nous garderons les options ouvertes pour une assistance supplémentaire si nécessaire.”

Des décisions déchirantes

En Turquie et en Syrie, le nombre de morts dépasse désormais de loin les 18 400 morts lors du tremblement de terre de 2011 au large de Fukushima au Japon, et les 18 000 tués après le tremblement de terre d’Istanbul en 1999.

Les autorités craignent qu’il n’y ait beaucoup plus de morts dans les jours à venir, et les chances de retrouver des survivants diminuent rapidement, ce qui signifie que les équipes de secours doivent faire des choix difficiles.

À Adiyaman, quelqu’un a été vu implorant les sauveteurs de regarder à travers les décombres d’un bâtiment où leurs proches étaient piégés. Ils ont refusé – disant que personne n’était vivant là-bas et qu’ils devaient donner la priorité aux zones où il y a un espoir de trouver des survivants.

Les experts disent qu’il est possible que des personnes puissent survivre une semaine ou plus dans un bâtiment effondré, mais beaucoup moins de survivants sont retirés de l’épave.

Un garçon de deux ans a été secouru après avoir passé 79 heures sous les décombres à Hatay, ce qui a remonté le moral des équipes de recherche épuisées.

Et à Antakya, des images des médias locaux ont montré qu’une fillette de 10 ans avait été retrouvée vivante. Les médecins ont dû amputer un bras pour la libérer, et ses parents et ses trois frères et sœurs sont morts.

Appel aux dons lancé

Le Comité d’urgence en cas de catastrophe a lancé un appel de fonds qui a obtenu le soutien de célébrités telles que Daniel Craig, Sir Michael Palin et Tamsin Greig – et a reçu le soutien du prince et de la princesse de Galles.

L’argent fournira des soins médicaux aux blessés, un abri à ceux qui ont perdu leur maison, ainsi que des couvertures, des vêtements chauds et des radiateurs pour des espaces sûrs.

Ils veillent également à ce que les gens aient suffisamment de nourriture et d’eau potable – le DEC s’attend à ce que les besoins humanitaires augmentent dans les jours à venir.

Des volontaires locaux ont mis en place des centres d’aide, distribuant de la nourriture, de l’eau et des vêtements chauds aux personnes touchées, et transportent des fournitures vers les villages les plus durement touchés.

Le gouvernement britannique égalera les premiers 5 millions de livres sterling de dons du public.

White Helmets, une organisation bénévole syrienne, a déclaré que les sauveteurs se trouvaient maintenant à un point critique alors que le temps s’écoulait, et a averti : “Chaque seconde signifie sauver une vie”.

