Tremblement de terre entre la Turquie et la Syrie : le chef rebelle d’Idlib appelle à une aide internationale urgente alors que les familles sont dévastées par le séisme | Nouvelles du monde

La souffrance de la Syrie est une désolation unique et à l’intérieur d’Idlib, nous avons vu le visage du désespoir absolu.

Ici, ils pensaient que leur sort ne pouvait pas être pire que de fuir les bombardements et de se recroqueviller contre les bombes du régime, mais ce qui était déjà une vie horriblement misérable pour des millions de personnes est devenu beaucoup plus tragique depuis le tremblement de terre.

Les gens craignent le froid et la faim les tuera maintenant.

Ceux qui ont fui les bombes et les balles de Bachar al Assad pendant 12 ans se sont retrouvés à fuir alors que leurs maisons se sont effondrées et que les tremblements de terre ont détruit des infrastructures déjà massivement affaiblies par des années de guerre.

Nous avons vu à Salquin les Casques blancs, un groupe de défense civile syrien qui reçoit des fonds du Royaume-Uni, fouiller des tas de décombres.

Les chances de retrouver quelqu’un en vie semblent maintenant follement optimistes, mais ils n’abandonnent pas leurs fouilles et leurs recherches. Cela continue jour et nuit.

À peine 12 heures plus tôt, un jeune homme avait été sorti d’ici vivant. Des instances comme celle-là les font avancer.

Ils sont également stimulés par la sombre réalisation qu’ils sont seuls et que personne ne viendra bientôt les aider.

Cinq jours après la pire série de tremblements de terre dans cette région depuis un siècle, il semble qu’il n’y ait aucune aide internationale d’aucune sorte et aucune équipe d’experts en recherche et sauvetage.

“Les enfants sous les décombres ne sont pas des terroristes”

Idlib est la dernière poche de la Syrie à résister au régime de Basher al Assad à Damas et est détenue par un groupe armé appelé Hayat Tahir al Sham (HTS), dirigé par Abu Mohammed al Jolani.

Il était autrefois membre d’Al-Qaïda avant de se brouiller avec le groupe et de former ses propres combattants non seulement des restes d’Al-Qaïda, mais aussi des cellules de l’État islamique et du régime d’Assad.

Il figure toujours sur une liste des terroristes les plus recherchés établie par un certain nombre de pays, dont les États-Unis.

Mais lorsque nous lui avons parlé sur le site détruit de Salquin où ils recherchaient une famille disparue, il a dénoncé la communauté internationale pour ne pas avoir aidé les personnes désespérées du nord-ouest de la Syrie.

“Les enfants retrouvés sous ces décombres ne sont pas des terroristes”, a-t-il déclaré.

Il a appelé le monde à abandonner la politique, à se concentrer sur les gens et à envoyer de l’aide dans la région.

“Je ne partirai pas tant que je ne les aurai pas trouvés”

Nous avons vu un père assis dans le noir, tenant une couverture enroulée autour de son fils mort de quatre ans.

L’enfant – le visage couvert de poussière et le masque froid bleu-gris de la mort – s’appelait Mohammed.

Il avait été retiré après quatre jours pris au piège dans les décombres, toujours vêtu de son pyjama.

Son père, Saleem, était sous le choc, son visage dur et dur, dépourvu de toute émotion.

Il fit étendre son petit garçon près d’un feu pour se réchauffer, ce qu’il ne pouvait plus sentir, comme si cela l’aidait d’une manière ou d’une autre, comme si cela pouvait lui apporter le réconfort que son père n’avait pas pu lui procurer pendant les quatre jours précédents.

Saleem n’avait aucun moyen de savoir si son petit garçon était allongé là, vivant mais pris au piège et effrayé pendant des jours à attendre l’aide qui n’est jamais arrivée.

Saleem s’est en quelque sorte précipité vers la sécurité tout en attrapant la main de sa petite fille, Mace, et en courant.

Mace a huit ans et elle et Saleem sont les seuls à s’en sortir.

Derrière eux, des hommes des Casques blancs actionnaient des pelleteuses creusant dans les décombres tandis que des collègues soulevaient des pierres et tiraient sur des couvertures qui en sortaient.

Ils essayaient de retrouver le fils de 10 ans de Saleem, Abdul Razek, et sa femme Amira.

“Je ne partirai pas tant que je ne les aurai pas trouvés”, a-t-il déclaré. “Je ne peux pas.”

Il s’interrompt de temps en temps, suppliant les Casques blancs d’essayer différents coins de ce qui était autrefois leur maison.

Le chef d’équipe est Mustafa Kharzum et il sait tout sur le chagrin de perdre un fils.

Il est décédé des suites d’une maladie, mais la perte d’un enfant ne laisse jamais un parent au cœur brisé.

“Je sais ce qu’il traverse et je lui ai promis de ne pas partir d’ici tant que nous n’aurons pas retrouvé sa famille”, déclare Mustafa.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





0:29

Assad accuse West de “politiser” la crise du tremblement de terre



Ils sont là toute la nuit puis toute la matinée. À midi, ils sont convaincus qu’ils ne sont pas encore dans les décombres, alors ils commencent à traverser les hôpitaux.

Pourraient-ils être encore en vie et, d’une manière ou d’une autre, quelqu’un les a emmenés là-bas?

Il y a encore un petit moment d’espoir, mais il est bientôt anéanti lorsqu’ils trouvent les corps de la mère et du fils à la morgue d’un hôpital.

Saleem est bouleversé. “Ils étaient mon monde”, dit-il, “J’ai travaillé pour eux. J’ai tout fait pour eux.”

Trop de misère à supporter

Sa petite fille Mace sanglote alors que des foules de personnes en deuil se rassemblent autour de la maison familiale à Mashhead Roheen, près de la frontière turque.

La famille a fui Ma’arat al Numan où elle vivait lorsque les troupes du régime d’Assad sont arrivées il y a trois ans.

Ils ont survécu à la longue guerre pour voir la moitié de la famille anéantie dans le tremblement de terre.

À la maison, les parentes de la famille lavent les corps des petits garçons prêts pour l’enterrement.

De petits enfants gémissent et hurlent de chagrin.

La grand-mère, Fatima, s’effondre et est portée sur une chaise. Elle a vu trois de ses fils mourir dans les combats et la guerre – maintenant, elle pleure une fille et deux petits-fils.

Cette misère est trop lourde à supporter pour eux. Le chagrin est sans fin pour le peuple syrien et une fois de plus, ils ont l’impression que personne n’entend leurs cris ou ne se soucie de leur chagrin.

Alex Crawford effectuait un reportage depuis Idlib, dans le nord-ouest de la Syrie, avec le caméraman Jake Britton et les producteurs Chris Cunningham et Mahmoud Mosa.

