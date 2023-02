Tremblement de terre entre la Turquie et la Syrie: la star de Love Island, Ekin-Su, est impatiente de se porter volontaire pour les secours – alors qu’elle révèle que sa famille a été prise dans la catastrophe | Actualités Ents & Arts

La star de Love Island, Ekin-Su Cülcüloğlu, a déclaré à Sky News qu’elle aimerait se porter volontaire pour aider aux efforts de secours après le tremblement de terre en Turquie et en Syrie.

Le BritaniqueLa personnalité de la télévision et mannequin d’origine turque, d’origine turque, a également révélé au présentateur de Sky News, Mark Austin, que des membres de sa famille avaient été pris dans la catastrophe.

“C’est honnêtement tellement déchirant parce que c’est mon héritage, je suis turc donc j’ai tellement d’amis et de famille là-bas”, a-t-elle déclaré.

“J’ai des membres de ma famille qui ont été secoués. Ils sont sortis, ils ont dormi dehors.

“C’est effrayant parce que ce sont des gens qui sont proches de moi.”

Jusqu’à présent, plus de 7 300 personnes sont décédées à travers Turquie et Syrie suivant un énorme tremblement de terre de magnitude 7,8 et une série de puissantes répliques dans la région.

Les sauveteurs, parmi lesquels une équipe de 77 spécialistes du Royaume-Uni, tentent désespérément de sauver les survivants des décombres des bâtiments effondrés.

Le peuple libéré des décombres



Ekin-Su parle à Mark Austin de Sky News



Cülcüloğlu, qui vivait et travaillait auparavant en Turquie en tant qu’actrice, a révélé qu’elle avait donné de l’argent à l’effort de sauvetage et avait participé à une vidéo d’appel pour la Croix-Rouge britannique.

Lorsqu’on lui a demandé si elle envisagerait d’aller avec l’association caritative pour aider en personne, elle a répondu: “Oui – dès que l’occasion m’en est donnée, je suis là.

“Évidemment, c’est ma maison, c’est ma deuxième langue. Tout ce que je peux faire, je suis là pour soutenir n’importe qui.”

Exhortant les autres à faire également un don, le jeune homme de 28 ans a ajouté: “Un peu d’aide de n’importe qui serait formidable car nous avons besoin de gens pour sauver ces personnes qui sont enterrées sous terre.”

Cülcüloğlu, qui a remporté Love Island 2022 avec son petit ami Davide Sanclimenti, est née à Islington, au nord de Londres, de parents turcs et a vécu à Istanbul tout en jouant dans des émissions de télévision turques.

Photo : AP



Parlant de son expérience, elle a déclaré: “Nous vivons toujours en Turquie – j’ai vécu en Turquie pendant deux ans.

“On ne sait jamais – tout mouvement – nous avons peur du prochain tremblement de terre.

“J’ai toujours vécu dans la peur quand je vivais à Istanbul, mais le fait que cela ait frappé de nombreuses villes et affecté une grande partie de la Turquie et de la Syrie est tellement dévastateur.”