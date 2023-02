Les travailleurs humanitaires en Turquie affirment que la situation sécuritaire se détériore, les obligeant à lutter pour aider les personnes touchées par le récent tremblement de terre.

Le séisme de magnitude 7,8 de lundi a tué plus de 24 600 personnes en Turquie et 3 500 autres en Syrie, et a détruit des milliers de bâtiments.

L’espoir s’estompe pour ceux qui sont encore enterrés sous les décombres, et la frustration grandit parmi ceux qui tentent de survivre dans des températures glaciales avec des réserves de nourriture et de médicaments en baisse.

Deux organisations humanitaires allemandes ont suspendu leurs opérations de sauvetage et des sauveteurs de l’armée autrichienne ont également interrompu leur travail samedi, invoquant des problèmes de sécurité.

L’International Search and Rescue (ISAR) d’Allemagne a déclaré à l’agence de presse Reuters dans un e-mail : “Il y a de plus en plus de rapports d’affrontements entre différents groupes, et des coups de feu auraient été tirés”.

Le directeur des opérations de l’ISAR, Steven Bayer, a déclaré que la zone devenait de plus en plus dangereuse, ce qu’il a décrit comme typique dans de telles circonstances.

S’exprimant dans un camp de secouristes dans la ville de Kirikhan, il a déclaré : “Cela est en partie dû au fait que la nourriture s’épuise, que l’approvisionnement en eau s’épuise, et que les gens partent à la recherche de nourriture et d’eau.

“Une deuxième chose est que l’espoir que les gens avaient s’estompe de plus en plus, et cet espoir peut alors aussi se transformer en colère.”

L’ISAR, ainsi que l’Agence fédérale allemande de secours technique (THW), ont déclaré qu’ils reprendraient le travail dès que l’agence de protection civile turque déclarerait la zone sûre.

Pendant ce temps, le porte-parole du ministère autrichien de la Défense, Michael Bauer, a déclaré que l’Unité de secours en cas de catastrophe des forces autrichiennes (AFDRU) avait repris son travail après que l’armée turque a promis de les protéger.

Antakya en ruines après le tremblement de terre



Des organisations caritatives britanniques répondent au tremblement de terre



Le lieutenant-colonel Pierre Kugelweis a déclaré samedi dans un communiqué qu’il y avait eu “une agression croissante entre les groupes en Turquie”.

Mais il a ajouté qu’il n’y avait pas eu d’attaques contre les Autrichiens, qui allaient “tout va bien” et de bonne humeur.

La Suisse a déclaré qu’elle surveillait également de près la situation sécuritaire, ajoutant qu’elle avait pris des mesures pour protéger ses 87 sauveteurs et ses huit chiens dans la province de Hatay.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré samedi qu’il y avait eu des pillages, bien qu’il n’ait pas commenté les informations faisant état de combats.

Des images de drones montrent des dommages au paysage turc



Recherche famille en Turquie



L’état d’urgence a été déclaré et, a-t-il ajouté, cela signifie que « désormais, les personnes impliquées dans des pillages ou des enlèvements doivent savoir que la main ferme de l’État est sur leur dos ».

Mais, malgré les défis, les sauveteurs ont un certain succès.

Les 82 secouristes autrichiens ont sauvé neuf personnes à Antakya, l’ancienne capitale de Hatay, tandis que les secouristes suisses ont sauvé 11 personnes, dont deux bébés.

Des sauveteurs locaux et étrangers ont sauvé plus d’une douzaine de personnes rien que samedi, dont une famille à Kahramanmaras, une fillette de sept ans a été secourue à Hatay et une famille de cinq personnes tirée des décombres à Gaziantep, près de la frontière syrienne.