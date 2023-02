Tremblement de terre entre la Turquie et la Syrie : des organisations caritatives britanniques lancent un appel pour collecter des fonds

Un enfant syrien transporte du pain dans un abri de fortune pour les personnes laissées sans abri par le tremblement de terre (Photo : AFP/Getty) Des organisations caritatives humanitaires ont lancé un appel pour aider des centaines de milliers de personnes touchées par les tremblements de terre meurtriers en Turquie et Syrie. Le Disasters Emergency Committee (DEC) coordonne la réponse qui implique des agences d’aide comme la Croix-Rouge, Oxfam et ActionAid. Un appel doit être diffusé à la télévision avec des instructions indiquant comment vous pouvez faire un don. Tout l’argent servira à fournir de la nourriture et de l’eau potable, une aide médicale et un abri d’urgence aux survivants. La dévastation survient après que deux violents tremblements de terre de magnitudes 7,7 et 7,6 ont frappé la région lundi.

Comment puis-je vous aider? 10 £ pourraient fournir des couvertures pour garder deux personnes au chaud

25 £ pourraient fournir de la nourriture d’urgence à une famille pendant dix jours

50 £ pourraient fournir un abri d’urgence à deux familles Visitez l’appel pour plus d’informations et pour faire un don Source : Comité d’urgence en cas de catastrophe Plus de 15 000 personnes ont été signalées mortes et ce nombre devrait augmenter. On craint que jusqu’à 20 000 personnes aient péri, dont beaucoup décèdent ou meurent de froid sous les décombres en attendant d’être secourues. Les sauveteurs continuent de fouiller les décombres à la recherche de survivants dans ce qui est décrit comme le tremblement de terre le plus meurtrier au monde depuis une décennie. Salah Saeed, directeur général du DEC, a déclaré que des fonds étaient “nécessaires de toute urgence” pour faire face à la situation “déchirante”. Un enfant est sauvé sous les décombres 80 heures après le premier tremblement de terre (Photo: Getty)



Des enfants syriens mangent à l’abri du tremblement de terre (Photo: .)



Une vue aérienne des bâtiments effondrés alors que les efforts de recherche et de sauvetage se poursuivent (Photo: Getty) “En Turquie seulement, 6 000 bâtiments, dont des écoles et des centres de santé, se sont effondrés, avec des infrastructures vitales pour la vie quotidienne telles que l’assainissement et l’approvisionnement en eau gravement endommagées”, a-t-il déclaré. “Des fonds sont nécessaires de toute urgence pour soutenir les familles avec une aide médicale, un abri d’urgence, de la nourriture et de l’eau potable dans des conditions de gel et de neige.” Les efforts de secours ont jusqu’à présent été entravés par les températures glaciales, l’éloignement et la destruction pure et simple des bâtiments. Le DEC s’attend à ce que les besoins en aide humanitaire augmentent au cours des prochains jours. Salah Aboulgasem travaille avec une organisation caritative de la région et a entendu “beaucoup de cris”.



Les familles des victimes se tiennent debout alors que les responsables des secours fouillent les décombres des bâtiments effondrés (Photo: .)



Mert Tatar, deux ans, est sauvé sous les décombres 79 heures après le tremblement de terre (Photo: Getty)



Une femme syrienne déplacée est assise près d’un arbre avec tous ses biens restants (Photo : AFP) Il a déclaré: «La priorité actuelle est de sauver des vies en nettoyant les décombres. «La prochaine priorité est de soutenir les personnes qui ont perdu leur maison et qui ont subi d’énormes traumatismes. « Les gens ont besoin de médicaments et de chaleur. Il y a beaucoup de cris, les gens essaient de trouver des parents. «Beaucoup de gens dorment dans des voitures parce qu’ils ont peur de retourner dans les bâtiments à cause des répliques. Les voitures sont glaciales. Le gouvernement britannique s’est engagé à aider et a envoyé un équipage de 77 hommes et quatre chercheurs chiens sur les lieux. Le secrétaire aux Affaires étrangères, James Cleverly, a déclaré qu’ils égaleraient tous les dons faits par le public. Plus de nouvelles

“Lorsque des catastrophes comme ces terribles tremblements de terre frappent, nous savons que le peuple britannique veut aider”, a-t-il déclaré. «Ils ont montré à maintes reprises que peu sont plus généreux et compatissants. “C’est pourquoi nous cofinançons les dons publics à l’appel du DEC pour fournir une aide humanitaire d’urgence, dans le cadre d’un ensemble plus large de soutien du Royaume-Uni qui sera utilisé pour fournir des interventions vitales à ceux qui en ont le plus besoin dans la région.” Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à webnews@metro.co.uk. Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités. Obtenez votre besoin de savoir

dernières nouvelles, histoires de bien-être, analyses et plus

window.fbApi = (fonction () { var fbApiInit = false ; var en attenteReady = []; var notifyQ = function () { var i = 0, l = en attenteReady.length ; for (i = 0; i < l; i++) { en attentePrêt[i](); } } ; var prêt = fonction (cb) { si (fbApiInit) { cb(); } else { en attenteReady.push(cb); } } ; var checkLoaded = fonction () { return fbApiInit ; } ; window.fbAsyncInit = function() { FB.init({ appId : '176908729004638', xfbml : true, version : 'v2.10' }); fbApiInit = vrai ; notifierQ(); } ; return { 'prêt' : prêt, 'chargé' : checkLoaded } ; })(); (fonction () { fonction injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = vrai ; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js" ; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if (window.metro) { window.addEventListener('scroll', injectFBSDK, {une fois : vrai, passif : vrai}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })(); Lien source