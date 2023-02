Tremblement de terre entre la Turquie et la Syrie : des bénévoles creusent à mains nues alors que des cris se font entendre au milieu des décombres | Nouvelles du monde

Lorsque nous sommes arrivés à Antakya près de la frontière syrienne, nous avons été accueillis par une scène assez sombre.

Nous avons parcouru peut-être 50 ou 60 kilomètres sur cette route depuis l’aéroport d’Adana.

Pratiquement tous les bâtiments ici ont été touchés d’une manière ou d’une autre. Il y a des bâtiments endommagés tout autour de moi.

Dans l’épave d’un immeuble résidentiel de huit étages, quelques volontaires tentent d’utiliser des pioches et leurs mains nues pour sortir les décombres.

Dans un autre bâtiment, ils entendent des voix. De temps en temps, ils nous disent de nous taire afin qu’ils puissent utiliser leurs petits exercices – c’est tout ce qu’ils ont – pour essayer de creuser.

Ils ont déjà sorti au moins quatre cadavres ce matin et ils crient maintenant en disant qu’ils ont entendu des gens dessous.

Les gens recherchent des survivants à Adana



Beaucoup de gens dans cette province ont l’impression qu’ils ont été oubliés, qu’ils n’ont pas reçu d’aide, qu’ils ne reçoivent toujours pas d’aide.

Nous avons vu des foules de gens piller l’un des supermarchés en disant qu’ils avaient faim, qu’ils n’avaient nulle part où aller, pas de maison, pas de nourriture et surtout pas d’aide pour le moment.

Lorsque nous étions à l’aéroport d’Adana, il y avait beaucoup de personnel – dont beaucoup de bénévoles – qui ont voyagé de tout le pays pour essayer d’aider dans ce qui se transforme rapidement en La pire catastrophe naturelle en Turquie depuis près d’un siècle.

Beaucoup ont des parents ou des amis qu’ils essaient encore de joindre dans les multiples villes et villages touchés.

J’étais avec un médecin basé à Istanbul plus tôt alors qu’elle essayait frénétiquement de téléphoner à des collègues à Hatay, considérée comme l’une des zones les plus touchées et proche de la frontière syrienne.

“Nous ne pouvons pas les joindre”, a-t-elle dit, “nous sommes vraiment inquiets”.

L’aéroport d’Adana est plein de personnes qui ont voyagé pour aider à l’effort de sauvetage



On pense qu’au moins deux hôpitaux se sont effondrés à Hatay lorsque les tremblements de terre ont secoué cette région.

Les gens inquiets ont été collés aux reportages de la télévision et de la radio et ont regardé avec horreur le nombre de décès augmenter d’heure en heure. Quarante-cinq nations ont déjà offert leur aide.

La Turquie va en avoir besoin jusqu’au dernier.

Atteindre les personnes touchées de l’autre côté de la frontière syrienne va être extrêmement compliqué.

De nombreux habitants le long de la frontière turque ont déjà été déplacés plusieurs fois.

Dans une région si gravement touchée par la guerre et la pauvreté depuis plus d’une décennie, cette région est particulièrement vulnérable et incapable de faire face à une catastrophe de cette ampleur.