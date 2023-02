Tremblement de terre entre la Turquie et la Syrie : comment les drones et un détecteur de rythme cardiaque de la NASA pourraient transformer la recherche en cas de catastrophe | Actualités scientifiques et techniques

Les secours se poursuivent après les tremblements de terre dévastateurs qui ont frappé la Turquie et la Syrie.

Plus de 5 100 personnes sont mortes à la suite des secousses, qui ont vu des bâtiments s’effondrer en quelques secondes et laissé des milliers piégés sous ce qui restait.

Des patients laissés pour mort dans des «hôpitaux oubliés» – le dernier tremblement de terre

Alors que les intervenants d’urgence, les forces militaires, les travailleurs humanitaires et les bénévoles passent au peigne fin les décombres, la communauté internationale s’est également engagée à aider.

La technologie joue déjà un rôle essentiel, comme elle l’a fait lors de précédentes catastrophes humanitaires – voici quelques-unes des façons dont elle pourrait être utilisée dans Turquie et Syrie dans les jours et semaines à venir.

Drone

Alors que les drones sont de plus en plus connus pour leur rôle dans la guerre moderne, notamment en Ukrainece sont aussi des outils précieux lors de catastrophes naturelles.

De nombreuses images de Turquie et de Syrie, montrant l’ampleur du tremblement de terre destruction, sont venus via des drones, qui permettent aux intervenants d’urgence d’avoir une image plus claire de ce qui s’est passé.

L’Espagne a déclaré qu’elle enverrait des drones à la Turquie dans le cadre de son programme d’aide.

Les drones n’offrent pas seulement une vue à vol d’oiseau, mais peuvent également être équipés de capteurs pour évaluer les dommages, par exemple en détectant des niveaux élevés de méthane, ce qui peut indiquer des ruptures d’approvisionnement en gaz risquant d’exploser.

Un drone montre les dégâts du tremblement de terre en Turquie



L’outil FINDER de la NASA

Emballée dans un appareil pas plus gros qu’une valise, la technologie de la NASA qui peut détecter les battements de cœur sous 30 pieds de décombres a été utilisée pour aider à trouver des survivants après tremblements de terre.

En 2015, l’outil FINDER (Finding Individuals for Disaster and Emergency Response) de l’agence spatiale a trouvé quatre hommes enterrés sous environ 10 pieds de briques, de boue, de bois et d’autres débris dans le village népalais de Chautara.

Deux ans plus tard, la technologie a été concédée sous licence à des entreprises mexicaines répondant à un tremblement de terre de magnitude 7,1 à Mexico.

Il fonctionne en envoyant un signal micro-ondes de faible puissance à travers les décombres et recherche les changements dans les réflexions de ces signaux qui reviennent – ce qui pourrait être causé par de petits mouvements comme la respiration et les battements de cœur.

Image:

L’appareil FINDER peut détecter les battements de cœur sous 30 pieds de décombres. Photo : NASA/JPL-Caltech/DHS



Cartographie satellitaire

Quelques heures après le premier tremblement de terre qui a frappé la Turquie et la Syrie lundi, l’ONU a activé son service de cartographie d’urgence par satellite.

Il s’agit essentiellement d’une carte en direct, qui vise à fournir une vue en temps réel des dommages causés par le tremblement de terre et à montrer à quel point son impact est important.

Mais malgré son nom et sa fonction, le Centre satellitaire des Nations Unies n’exploite pas ses propres satellites – il compte plutôt sur les États membres pour recueillir les images des agences gouvernementales et des entreprises privées.

L’UE a également activé son système satellite Copernicus pour fournir des services de cartographie d’urgence.

Image:

Une carte satellite des zones touchées par le tremblement de terre Turquie-Syrie. Photo : Centre satellitaire des Nations Unies



Internet par satellite

Elon Musk a pris l’habitude d’offrir son aide en temps de crise – qu’elle soit la bienvenue ou non.

Le service Internet Starlink de sa société SpaceX a été amené en Ukraine pour aider l’effort de guerre l’année dernièremais son déploiement d’ingénieurs pour aider à sauver une jeune équipe de football pris au piège dans une grotte inondée en Thaïlande en 2018 n’était pas aussi bienvenu, et le contrecoup qui a suivi fini au tribunal.

Dans le cas des tremblements de terre, Musk a déclaré que SpaceX était prêt à envoyer Starlink “dès qu’il sera approuvé” par le gouvernement turc.

Starlink est fier de sa capacité à fournir un haut débit ultra-rapide dans les environnements les plus difficiles du monde, avec des récepteurs au sol se connectant à des milliers de satellites en orbite basse de la Terre.

L’idée est que plus de satellites signifient une latence plus faible et un service plus fiable que les autres entreprises à large bande, qui utilisent traditionnellement des satellites uniques en orbite autour de la planète.

Musk, Starlink et la guerre en Ukraine



Réseaux sociaux

À l’instar des catastrophes précédentes, les médias sociaux jouent un rôle clé dans la coordination de l’aide, la recherche de personnes qui ont besoin d’aide et le partage de témoignages oculaires sur les zones les plus touchées.

Un tweet de quelqu’un qui a dit qu’il était coincé sous les décombres à son domicile dans la ville d’Antakya et qu’il avait besoin d’aide a été retweeté plus de 43 700 fois et vu par 5,3 millions de personnes.

Les agences gouvernementales ont fourni des mises à jour sur leurs comptes officiels, tandis que la Croix-Rouge turque a partagé des moyens pour que les gens offrent leur aide, y compris des dons.