Tremblement de terre entre la Turquie et la Syrie : Colère et frustration alors que la recherche de parents piégés se poursuit – « on nous laisse mourir » | Nouvelles du monde

Les habitants d’Antakya ne sont pas seulement désespérés, il y a aussi une vraie colère ici.

“On nous laisse mourir”, a crié une femme alors que les habitants utilisaient leurs mains nues pour déplacer des décombres et des pierres.

Nous en avons vu d’autres utiliser des marteaux et des pioches, tous les outils sur lesquels ils pouvaient mettre la main pour essayer d’atteindre des parents qui, selon eux, sont enterrés en dessous et qui sont peut-être en vie.

Le nombre de morts dépasse les 5 000 – alors que des patients meurent dans un hôpital « oublié » – dernières mises à jour

Une autre femme, Cagla Ezer, a sangloté en révélant qu’elle avait entendu son frère appeler à l’aide. Elle a dit qu’il appelait son nom et demandait de l’aide.

“Il y avait 25 personnes dans cet immeuble seul”, a-t-elle dit en désignant un immeuble d’appartements en crêpes. “J’ai essayé d’appeler l’AFAD [Turkey’s emergency co-ordination group] mais personne n’est venu.”

À une courte distance, une file de personnes rampait à travers la fenêtre brisée d’une porte de supermarché et chargeait des caddies remplis de marchandises.

Beaucoup de nourriture charriée, de barres de chocolat, de plats cuisinés et de collations – mais nous avons vu un homme réaliser une nouvelle télévision.

D’autres ont rampé avec de gros paquets de rouleaux de papier toilette. “Nous avons faim”, nous a dit un jeune homme, “et personne ne nous aide”.

C’est un thème commun ici avec des résidents après résidents qui nous font des remontrances sur ce qu’ils perçoivent comme étant le manque d’action du gouvernement ici.

Le maire de Hatay est issu du principal parti d’opposition et a vivement critiqué les politiques gouvernementales dans le passé, mentionnant dans les semaines qui ont précédé les tremblements de terre que la région n’était pas assez bien préparée pour une catastrophe comme celle-ci.

Maintenant, les habitants nous ont dit à plusieurs reprises qu’ils se sentaient abandonnés et abandonnés par leur gouvernement.

Un habitant qui s’appelait Tahir a déclaré qu’il était revenu sans escale de Bulgarie pour aider à l’effort de secours.

Il a été choqué par le peu de travail d’urgence organisé à Hatay.

“Les gens ici sont en colère”, a-t-il dit. “Nous n’avons pas besoin de mots – nous avons besoin d’aide !”

Des femmes pleuraient à côté de lui de tristesse, de chagrin mais aussi de frustration. “Ils seront là bien assez tôt quand il y aura des élections”, nous a dit l’un des hommes qui déplaçaient les décombres.

Une élection a été déclenchée par le président Erdogan pour le 14 mai au milieu d’une inflation galopante et de difficultés économiques mondiales et devrait être l’une des plus serrées depuis des années.

Hatay a une importante population de réfugiés et sa proximité avec la Syrie a vu beaucoup fuir la frontière pour chercher refuge ici.

Il y a des poches de pauvreté partout ici et beaucoup de bâtiments sont vieux. « Pourquoi les bâtiments n’étaient-ils pas mieux construits ? Tahir nous a demandé. “Pourquoi avons-nous mis l’argent avant la vie?”

Image:

Plusieurs lignes de faille traversent la Turquie et la Syrie



Il y a eu des lueurs d’espoir. Nous avons vu un petit bébé se précipiter vers une ambulance en attente, goutte à goutte et quelques minutes plus tard, sa mère, portant une minerve et gémissant doucement, étant également étirée en lieu sûr.

Mais ces moments ont été largement compensés par le chagrin de voir des groupes fondre en larmes et hurler de chagrin alors que corps après corps est retiré et déposé sur les décombres qui se sont effondrés sur eux.

Parmi eux se trouvaient de très jeunes enfants dont la vie s’est terminée bien trop tôt et avec une brutalité brutale.

Pourtant, alors même que la région entrait dans sa deuxième journée après ce qui est décrit comme la Turquie pire tremblement de terre en un siècle, et au milieu de tremblements et de répliques continus, les proches se sont accrochés désespérément au moindre des petits espoirs que leurs proches soient en quelque sorte en vie.

De temps en temps, un sauveteur appelle au calme et la foule de spectateurs, d’amis et de parents se tient silencieusement, leurs oreilles faisant mal pour entendre même les cris les plus faibles.

“Nous l’avons entendu. Oui, oui, oui, nous l’avons entendu”, a déclaré Cagla à propos de son frère.

Mais les larmes qui coulaient sur ses joues indiquaient qu’elle réalisait que même si l’espoir est toujours abondant, le temps est très rare.