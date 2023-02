Tremblement de terre entre la Turquie et la Syrie : au milieu du chagrin et de la rage en Turquie, l’esprit communautaire transparaît

Allez à n’importe quel grand événement turc, visitez Istanbul ou n’importe quelle grande ville turque qui attire les touristes, et il y a de fortes chances que vous trouviez un « fournisseur ottoman » généralement derrière un stand orné pour une personne.

Un homme moustachu portant un fez cramoisi (chapeau cylindrique), une longue chemise blanche, un gilet rouge brodé et brandissant une glace collante au bout d’une longue spatule en métal.

Glace collante qui ne semble pas tomber malgré le retournement, le tournoiement, le placement d’un cône dans la main du client, puis la disparition de la glace – tout cela fait partie du spectacle – se terminant par le coup de cloche après la vente .

Ou peut-être avez-vous été à Türkiye et vu le glacier-café Mado (il y en a plus de 300).

Mado est une version abrégée de maraş dondurması, ou crème glacée maraş. Maraş étant un nom abrégé familier pour Kahramanmaraş – la maison de la crème glacée collante et à 50 km de l’épicentre du tremblement de terre du 6 février où la perte de vies s’élève à 33 000 un peu plus d’une semaine.

Le nombre de morts est supérieur à la capacité du stade CommBank de Sydney. C’est presque la taille du stade GMHBA de Geelong. Le premier tremblement de terre a frappé à 4h17 du matin, alors que la plupart des victimes dormaient. Le deuxième a frappé à 13 h 24 le même jour, avec 60 autres répliques signalées.

Les responsables turcs ont réagi à l’indignation en annonçant une série rapide d’enquêtes et d’arrestations liées au secteur de la construction et du développement. Source: PAA / Balkis Press/ABACA/PA/Alay

Les préoccupations concernant les normes de construction de Türkiye ont-elles été ignorées ?

Je suis un Australien de première génération, né et élevé à Sydney, avec des voyages intermittents en Turquie dans mon enfance et des souvenirs plus forts lorsque je suis allé terminer ma première maîtrise en 2005.

Après être resté éveillé tard à étudier sur le campus d’Ankara une nuit, il y a eu un tremblement de terre.

Ankara, au cœur de l’Anatolie centrale, n’est pas sujette aux tremblements de terre. Pourtant, tous mes camarades de classe ont commencé à s’envoyer des SMS avant les smartphones pour confirmer nos soupçons.

Un ami m’a dit “ne t’inquiète pas, ton grand-oncle (d’après qui l’université porte le nom) aurait construit cet endroit correctement”, insinuant des pensées bien connues – que la construction coupe les coins ronds en faveur du profit, la dilution des matériaux de construction pour la même raison.

Je m’allongeais alors dans mon appartement d’étudiant, et dans les années qui suivirent lors des visites après l’obtention de mon diplôme, regardant la fissure dans le plafond de l’appartement du rez-de-chaussée, me demandant si je devais m’en inquiéter, et que se passerait-il si un tremblement de terre plus fort est venu avec.

Ma mère me dit que dans les nouvelles constructions modernes, y compris là où elle vit depuis deux décennies, les services d’eau et d’électricité ne seront pas connectés tant que le locataire n’aura pas présenté de preuve d’assurance contre les tremblements de terre.

Les immeubles d’appartements aplatis sont tous familiers – Türkiye est parsemée des mêmes logements à moyenne et haute densité. La densité de population de l’Australie est de trois personnes au kilomètre carré, celle de la Turquie est de 111.

Dans de nombreuses communautés, le rez-de-chaussée de ces appartements est commercial – ils auront des banques, des coiffeurs, des esthéticiennes et des mini-marchés. En 2020, des affirmations ont fait surface après le tremblement de terre d’Izmir selon lesquelles l’un de ces mini-marchés avait enlevé les fondations du rez-de-chaussée, pour faciliter la manœuvre de leurs livraisons dans le magasin.

Une famille vivant dans un appartement au-dessus les avait apparemment poursuivis en justice, mais rien n’a abouti. Lorsque le tremblement de terre a frappé, le bâtiment s’est effondré. Les mêmes murmures se font entendre dans le sud-est du pays.

Un enfant est tiré à l’abri des décombres d’un immeuble effondré, quelque 52 heures après un tremblement de terre majeur, à Hatay Source: APE / ERDEM SAHIN/EPA Au moins 6 000 bâtiments se sont effondrés et la police turque a déjà arrêté 12 personnes au-dessus des bâtiments effondrés, et d’autres sont attendus après que 113 mandats d’arrêt ont été émis contre des bâtiments.

L’AFAD, la présidence turque de la gestion des catastrophes et des urgences, a vu son propre bâtiment dans l’une des zones touchées s’effondrer, ajoutant à la critique de la réponse initiale du gouvernement et soulevant des questions telles que si l’entité elle-même s’était conformée aux réglementations en matière de construction et pourquoi la technologie et les pratiques de construction au Japon – un autre pays sujet aux tremblements de terre – n’avait pas été appris et adapté en Turquie.

Du chagrin et de la rage à l’espoir et aux mains secourables

Les émotions ondulent entre chagrin, espoir et rage. À Hatay, une photo de Reuters montre un homme regardant les sauveteurs deux jours après que le tremblement de terre a détruit sa maison.

Dans le même cadre, face cachée se trouve sa femme décédée Esra – mon homonyme.

Tout est familier, tout est proche de chez soi. Le pays tout entier s’est mobilisé, donnant et contribuant ce qu’il peut. Ceci dans un pays qui, depuis 2018, fait face à une crise financière et économique persistante avec une inflation élevée, des coûts d’emprunt en hausse et une livre turque en chute libre.

La vie ordinaire s’est arrêtée. En regardant mes flux sociaux pour les amis, les entreprises, les nouvelles et autres, tout le monde a tourné son attention pour aider ou contribuer d’une manière ou d’une autre.

Le dynamique restaurant égéen Asma Yapragi (Vine Leaves), avec un compte Instagram plein de couleurs, de nourriture, de maison de verre onirique et de repas en plein air, publie maintenant des articles sur les établissements d’accueil collectifs égéens qui s’unissent pour envoyer de la nourriture.

L’équipe féminine turque de hockey sur glace, qui devait participer aux championnats du monde en Afrique du Sud à partir du 20 février, s’est retirée de la compétition, les connexions atteignant la communauté de la glace à Sydney. Il y a eu un moment de silence avant le dernier match à domicile des Sydney Sirens le 11 février, et un appel aux dons pour les victimes turques et syriennes du tremblement de terre a été lancé.

Tout le monde connaît quelqu’un qui est touché. C’est la nature de la société turque avec des bras larges, des familles élargies et des couches de relations.

Des familles creusent des tombes sans aide municipale, le sentiment d’être dépassé est trop grand. Nous parcourons les messages sociaux à la recherche de poches d’espoir, mais rencontrons des tragédies et des traumatismes toujours fréquents.

Des secouristes du Mexique et des États-Unis travaillent sur les lieux pour tenter de rejoindre deux jeunes encore en vie dans un immeuble effondré à Antakya. Source: PAA / SOPA Images/Sipa États-Unis/ Une équipe chinoise de recherche et de sauvetage a réussi à libérer un homme après 150 heures, suivie peu de temps après par une annonce selon laquelle 35 corps – celui d’équipes de volley-ball en visite depuis Chypre – avaient tous été retrouvés. Son plus jeune membre de l’équipe était âgé de 12 ans, accompagné de photos des équipes posant.

Alors que l’espoir de trouver des survivants s’estompe, l’inspiration réside dans l’humanité, notamment dans les prétendus adversaires politiques de Türkiye qui ont tous aligné leur aide, ainsi que des équipes de secours, des médecins et d’autres équipes spécialisées allant de la Chine à Cuba en passant par l’Indonésie et plus encore.

Le pont terrestre reliant l’Arménie à la Turquie a été ouvert pour la première fois en 30 ans, envoyant des fournitures humanitaires, ainsi que des équipes pour aider à la recherche et au sauvetage. Les sauveteurs grecs ont été parmi les premiers sur place, ainsi qu’une équipe israélienne.

Esra Doğramacı est rédactrice en chef, Digital pour SBS News and Current Affairs