Tremblement de terre entre la Turquie et la Syrie : Assad accepte d’élargir l’accès à l’aide de l’ONU | Nouvelles du monde

Deux nouveaux points de passage frontaliers ont été ouverts entre la Turquie et la Syrie pour permettre l’acheminement de l’aide humanitaire après le tremblement de terre dévastateur de la semaine dernière, a annoncé l’ONU.

syrien Président Bachar al Assad a accepté d’autoriser les livraisons de l’ONU au nord-ouest de la Syrie, tenue par l’opposition, par les points de passage pendant trois mois, ONU a annoncé le secrétaire général Antonio Guterres.

Les points de passage, à Bab al-Salam et Al Ra’ee, seront ouverts le long du poste frontière de Bab al-Hawa que l’ONU utilise depuis 2014 pour acheminer de l’aide à des millions de personnes.

“L’ouverture de ces points de passage – ainsi que la facilitation de l’accès humanitaire, l’accélération des approbations de visas et la simplification des déplacements entre les hubs – permettront à plus d’aide d’entrer, plus rapidement”, a déclaré M. Guterres.

Cette décision intervient une semaine après qu’un tremblement de terre de magnitude 7,8 a frappé Turquie et Syrietuant plus de 37 000 personnes et détruisant des maisons et des infrastructures.

Alors que l’aide humanitaire a afflué dans la région dans son ensemble, le nord-ouest de la Syrie, tenu par les rebelles, a reçu relativement peu d’aide. Le premier convoi de l’ONU n’a atteint la zone que jeudi.

Un avion humanitaire saoudien atterrit à Alep, en Syrie



Il y a eu des critiques sur le montant de l’aide atteignant le pays – la zone la plus touchée est largement contrôlée par un groupe islamiste qui se méfie des expéditions en provenance des zones contrôlées par le gouvernement.

Le gouvernement du président Assad – qui s’est longtemps opposé à l’acheminement de l’aide dans les zones passant par sa frontière avec la Turquie, la qualifiant de violation de sa souveraineté – a imputé les difficultés des efforts de sauvetage à l’impact des sanctions occidentales imposées au pays.

Mais les dirigeants de l’opposition ont critiqué le président et l’ont exhorté à se concentrer sur l’aide à la région.

Une carte d’Idlib dans le nord-ouest de la Syrie, en relation avec l’épicentre du tremblement de terre de lundi dernier



Idlib, l’une des dernières poches de Syrie à résister au régime du président Assad, est détenue par un groupe armé appelé Hayat Tahir al Sham (HTS), dirigé par Abu Mohammed al Jolani.

Il était autrefois membre d’Al-Qaïda avant de se brouiller avec le groupe et de former le sien, combattant non seulement les restes d’Al-Qaïda, mais également les cellules de l’État islamique et le régime d’Assad.

Il figure toujours sur une liste des terroristes les plus recherchés établie par un certain nombre de pays, dont les États-Unis.

Il a déclaré à Sky News que “les enfants retrouvés sous ces décombres ne sont pas des terroristes” et a appelé le monde à mettre de côté la politique et à envoyer de l’aide dans la région.

Le président syrien Bashar al Assad (à droite) rencontre Martin Griffiths de l’ONU à Damas



Au milieu des critiques, le chef de l’aide de l’ONU, Martin Griffiths, a rencontré lundi le président syrien à Damas, la capitale.

M. Griffiths avait signalé ce week-end qu’il demanderait au Conseil de sécurité l’autorisation d’élargir l’accès depuis la Turquie si le gouvernement syrien ne l’acceptait pas.

Il a également déclaré à Kay Burley de Sky que des passages frontaliers supplémentaires de la Turquie à la Syrie doit être ouvert d’urgence “pour sauver des vies”, l’appelant “une affaire ouverte et fermée sur le plan humanitaire”.

L’ambassadeur syrien à l’ONU, Bassam Sabbagh, a confirmé que la Syrie soutiendrait l’acheminement de l’aide humanitaire par tous les points possibles depuis l’intérieur de la Syrie ou de l’autre côté de la frontière pendant trois mois.

Il a déclaré aux journalistes qu’une résolution du Conseil n’était pas nécessaire car il s’agissait d’un accord entre la Syrie et les Nations Unies.

Lundi, l’Organisation mondiale de la santé a déclaré que le tremblement de terre avait “submergé tout le monde”.

Le Dr Michael Ryan, directeur exécutif de l’OMS, a déclaré qu’il était “trompeur” de comparer l’impact dans les deux pays, tant en s’appuyant sur “l’étendue du tremblement de terre” et la “densité de population”.

“Il n’est pas question, certainement du côté de Turquieil y a une question d’expérience en termes de recherche et de sauvetage, en termes d’intervention en cas de catastrophe », a-t-il déclaré.

“Ils ont eu leur juste part de catastrophes dans le passé – mais je pense que ce qui est clair, c’est que cette catastrophe a submergé tout le monde.”