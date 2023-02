Tremblement de terre en Turquie : un père tient la main de sa fille morte écrasée par les décombres

Mesut Hancer a tenu la main de sa fille de 15 ans, Irmak, après le tremblement de terre tragique (Photo : AFP) Un père accablé de chagrin a été photographié en train de saisir la main de sa fille adolescente écrasée à mort après les tremblements de terre qui ont ravagé la Turquie et Syrie. Accroupi seul dans les décombres, Mesut Hancer a retenu Irmak, 15 ans, coincé sous une dalle de béton et un matelas dans les restes d’un immeuble. Elle est décédée hier dans la région de Kahramanmaraş, dans le sud-est de la Turquie, épicentre d’un puissant tremblement de terre qui a semé la destruction et la tragédie. Les tremblements de terre et des centaines de répliques ont tué au moins 6 000 personnes hier dans une catastrophe humanitaire aux proportions incompréhensibles. Les sauveteurs bravent des températures proches du point de congélation pour creuser dans des bâtiments effondrés désormais saupoudrés de neige à la recherche de survivants. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) craint que le nombre de morts n’atteigne 20 000 et a averti aujourd’hui que les tremblements de terre ont touché 23 millions de personnes, dont 1,4 million d’enfants dont les maisons se sont peut-être effondrées. Le père était assis à l’épicentre du tremblement de terre entre Kahramanmaraş (Photo: Getty Images / AFP)



Les efforts de sauvetage se sont prolongés dans la nuit (Photo: Getty Images / AFP) Le premier tremblement de terre de magnitude 7,8 a éclaté dans le district de Pazarcık à Kahramanmaraş à 4h17 hier n’a suivi que heures plus tard par un second séisme de magnitude 7,7. Les tremblements de terre ont anéanti des maisons sur un tronçon de 200 milles allant d’Alep et de Hama en Syrie à Diyarbakir en Turquie. Des images aériennes diffusées par le groupe des services d’urgence syriens, les Casques blancs, montraient des rangées sur des rangées de bâtiments aplatis après les deux secousses. Un troisième tremblement de terre de magnitude 5,8 a suivi, secouant et renversant d’innombrables bâtiments endommagés mais toujours debout. Des photographies et des vidéos de la scène ont montré d’innombrables personnes utilisant leurs mains nues pour creuser dans les décombres, désespérées de trouver des amis, de la famille et des voisins. Le premier tremblement de terre, qui est entré près de Gaziantep dans le centre-sud de la Turquie, a secoué plusieurs pays voisins, dont Chypre, l’Égypte, Israël et le Liban.



L’aide est envoyée depuis des pays du monde entier (Photo: AFP)



La Syrie, une nation déchirée par la guerre qui connaît trop bien les bâtiments renversés, a désespérément besoin d’aide, selon l’ONU (Photo: Anadolu) Il s’agit du séisme le plus puissant enregistré en Turquie depuis 1939, lorsqu’il a tué 30 000 personnes, a tweeté Stephen Hicks, chercheur en sismologie à l’Imperial College de Londres. “En fait, sans trop de doute, je pense que le tremblement de terre d’aujourd’hui pourrait être le plus important – sinon le plus important”, a-t-il déclaré. Le président turc Recep Tayyip Erdoğan a déclaré que 13 millions de personnes sur les 85 millions d’habitants du pays ont été touchées par les secousses. Il a déclaré l’état d’urgence dans 10 provinces pour gérer la riposte. Jusqu’à présent, plus de 8 000 personnes ont été extraites des décombres de Turquiea déclaré aujourd’hui le vice-président turc Fuat Oktay. Environ 380 000 personnes se sont réfugiées dans des abris ou des hôtels gouvernementaux, tandis que d’autres se sont regroupées dans des centres commerciaux, des stades et des mosquées. Mais les efforts de sauvetage seront brouillés par des jours de neige et des températures en dessous de zéro, selon les agences météorologiques turques. le 06 février 2023 à Iskenderun Turquie. Un tremblement de terre de magnitude 7,8 a frappé près de Gaziantep, en Turquie, aux premières heures de lundi, suivi d’un autre tremblement de terre de magnitude 7,5 juste après midi. Les tremblements de terre ont causé des destructions généralisées dans le sud de la Turquie et le nord de la Syrie et ont été ressentis dans les pays voisins. (Photo de Burak Kara/Getty Images) »/> Le tremblement de terre de magnitude 7,8 a frappé près de Gaziantep, en Turquie, au petit matin (Photo : Getty Images Europe) La météo s’ajoute à une liste déjà longue de défis pour les sauveteurs, tels que les coupures de courant, les routes bloquées et les hôpitaux détruits. Alors que les sauveteurs se déploient, des milliers de personnes en Turquie et en Syrie dorment dans des voitures ou à l’extérieur, craignant que les répliques ne fassent encore plus de ravages. Mais de Los Angeles, en Californie, à la Corée du Sud, les gouvernements du monde entier s’unissent pour envoyer des secouristes, des équipes médicales et de l’aide aux familles qui ont perdu leur maison. Dans le nord-ouest de la Syrie, près de l’épicentre du séisme, 2,7 millions de personnes comptaient déjà sur l’aide humanitaire quotidienne avant le tremblement de terre, a déclaré l’ONU aujourd’hui. Stéphane Dujarric, porte-parole du secrétaire général de l’ONU, a déclaré: «Nous cherchons à mobiliser des fonds d’urgence dans la région. “Le tremblement de terre devrait perturber les opérations d’aide dans le nord-ouest de la Syrie, compte tenu de l’impact sur les routes, les chaînes d’approvisionnement et les installations logistiques.” Les tremblements de terre sont monnaie courante en Turquie. La forte activité sismique est due au fait qu’elle se trouve au sommet de la plaque anatolienne, qui borde deux lignes de faille qui se frottent contre l’Eurasie. Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à webnews@metro.co.uk. Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités. Obtenez votre besoin de savoir

dernières nouvelles, histoires de bien-être, analyses et plus

window.fbApi = (fonction () { var fbApiInit = false ; var en attenteReady = []; var notifyQ = function () { var i = 0, l = en attenteReady.length ; for (i = 0; i < l; i++) { en attentePrêt[i](); } } ; var prêt = fonction (cb) { si (fbApiInit) { cb(); } else { en attenteReady.push(cb); } } ; var checkLoaded = fonction () { return fbApiInit ; } ; window.fbAsyncInit = function() { FB.init({ appId : '176908729004638', xfbml : true, version : 'v2.10' }); fbApiInit = vrai ; notifierQ(); } ; return { 'prêt' : prêt, 'chargé' : checkLoaded } ; })(); (fonction () { fonction injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = vrai ; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js" ; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if (window.metro) { window.addEventListener('scroll', injectFBSDK, {une fois : vrai, passif : vrai}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })(); Lien source